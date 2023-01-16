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У Маріуполь з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупований Маріуполь почали прибувати вантажівки з російськими загарбниками.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполь з Донецького напряму почали прибувати вантажівки з живою силою. Частина їх розміщується в с. Білосорайська Коса. Лише за ранок сьогодні понад 10 вантажівок. Через стрімке зростання в Маріуполі почали додаткову вербовку кухарів та обслуги в "пансіонати", за якими насправді криються нові казарми", - розповів він.

Також читайте: Техніку та військових РФ перекинули на північ Донеччини з-під Маріуполя, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Зараз жива сила, а через деякий час стане мертвою силою...
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16.01.2023 13:01
+9
Дайте розквартируватися)
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16.01.2023 13:10
+4
Пора в'******* хаймерсами.
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16.01.2023 13:11
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Зараз жива сила, а через деякий час стане мертвою силою...
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16.01.2023 13:01 Відповісти
Пора в'******* хаймерсами.
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16.01.2023 13:11 Відповісти
недостати
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16.01.2023 13:17 Відповісти
хробаки самі підповзуть
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16.01.2023 13:20 Відповісти
Дайте розквартируватися)
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16.01.2023 13:10 Відповісти
Щось пронюхали
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16.01.2023 13:19 Відповісти
Интересно кто в Мариуполе покупает грузовики с двуногим мясом? Заголовок поправите.
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16.01.2023 13:25 Відповісти
Можно исправить Мариуполь на Мариуполе
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16.01.2023 13:43 Відповісти
Наші люди працюють, відео навіть є.... Приємно за патріотів!!!!
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16.01.2023 13:39 Відповісти
Я теж КУПЛЮ вантажівку з рабами, яка ціна ?
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16.01.2023 13:44 Відповісти
залишились лише самосвали з компостом
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16.01.2023 14:06 Відповісти
На Запоріжжя?
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16.01.2023 14:04 Відповісти
на бахмутський фарш
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16.01.2023 14:07 Відповісти
Варто казати "з поки що живою силою". А далі - по тексту...
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16.01.2023 20:09 Відповісти
 
 