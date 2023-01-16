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На пляжі в Румунії знайшли двигун від ракети. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

На румунському пляжі знайшли двигун від ракети. Його передадуть міністерству оборони.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Digi24.

"На місці події екіпаж у складі трьох старшин та офіцера ідентифікував предмет як ракетний двигун. Його підібрали та зберігали, а протягом сьогоднішньої доби передадуть до профільних структур Міноборони. Об’єкт не представляє ніякої небезпеки, оскільки є компонентом, який приводить в рух ракету", - заявила румунська сторона.

Нагадаємо, 14 січня уламки ракети знайшли в Молдові біля кордону з Україною. Настопного дня там же виявили бойову частину ракети.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Румуни бєз панікі-он там проста загарал...
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16.01.2023 14:16
+5
раша засере все
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16.01.2023 14:19
+3
Это разгонный блок Панцыря. Он из стеклопластика, поэтому плавает. Приплыл.
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16.01.2023 18:31
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Від "Панцирь С1"
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16.01.2023 14:13 Відповісти
похожа

https://i.postimg.cc/vZxqT8zW/H18A6516.jpg
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16.01.2023 14:22 Відповісти
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16.01.2023 14:23 Відповісти
Румуни бєз панікі-он там проста загарал...
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16.01.2023 14:16 Відповісти
раша засере все
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16.01.2023 14:19 Відповісти
Цікаво - як ракета ПВО потрапила аж в Румунію? Це, на секундочку, щонайменьше за 70 км від найближчої точки України, причому це заросші тростиною болотисті плавні.
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16.01.2023 15:03 Відповісти
високаточниє +/- 100..........000 км
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16.01.2023 15:09 Відповісти
Ну це точно не російське ПВО!

Там найближчі росіяни в Криму - самі подівіться, скільки туди кілометрів.
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16.01.2023 15:25 Відповісти
Это разгонный блок Панцыря. Он из стеклопластика, поэтому плавает. Приплыл.
показати весь коментар
16.01.2023 18:31 Відповісти
 
 