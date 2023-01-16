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На пляжі в Румунії знайшли двигун від ракети. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На румунському пляжі знайшли двигун від ракети. Його передадуть міністерству оборони.
Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Digi24.
"На місці події екіпаж у складі трьох старшин та офіцера ідентифікував предмет як ракетний двигун. Його підібрали та зберігали, а протягом сьогоднішньої доби передадуть до профільних структур Міноборони. Об’єкт не представляє ніякої небезпеки, оскільки є компонентом, який приводить в рух ракету", - заявила румунська сторона.
Нагадаємо, 14 січня уламки ракети знайшли в Молдові біля кордону з Україною. Настопного дня там же виявили бойову частину ракети.
Топ коментарі
+5 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.01.2023 14:16
+5 Ірина М.
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+3 18c49ed2
показати весь коментар16.01.2023 18:31
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Там найближчі росіяни в Криму - самі подівіться, скільки туди кілометрів.