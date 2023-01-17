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Кадри влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі. ВIДЕО
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З’явились кадри влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі. З опублікованого відео можна зробити висновок, що влучання не є наслідком збиття ракети силами ППО.
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Топ коментарі
+63 Виктор Дийнега
показати весь коментар16.01.2023 21:15
+32 Андрій Богатир
показати весь коментар16.01.2023 21:31
+29 Бенина Мама
показати весь коментар16.01.2023 21:20
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Будь ласка, зачекайте...
Всі вони - злочинці. Якого біса треба доводити - чи навмисно вони саме в цей дім стріляли? Кому доводити? обдристовичу?
На тих літаках працює один й той же підрозділ. Кожна атака - по цивільних цілях.
Ракета влучила в дім тому, що вони весь час так стріляють.
Ще дуже хочеться, щоб слова Корбана не виявилися пустопорожніми. Ще й тому, щоб побачити покарання на власні очи.
розбудити стомленого постійними стрімами підполковника іще й іще раз.
Переконайтеся, що очі його відкриті, а язик хоч якось повертається.
тільки оточити соледар і ЗСУ не змогли... є ще до чого рости
Здесь отчетливо видно что возгорание начинается от земли в результате взрыва. Это прямое попадание ракеты в дом.
@Helg40498291
Питають що правда. Кубракови дядько і племінник. Один міністр МВС Білорусі, інший міністр інфраструктури України. Правда. В Україні немає маячні, яка б не стала правдою, коли Зеля і Ко при владі.
Тільки ракети неправда по будинкам. Су.и....Як вам спиться?...
То что выдают российские пропагандисты за захват Соледара - фейки. Не ведитесь
чи вам треба офіційне підтвердження на очевидне?
тут на форумі не бракує дописувачів які ********** писати дічь про хітрий план або дічь типу "нашим воїнам везуть такі вкусняшки що орки будуть вмирати пачками"або наш нєвиносімий контрнаступ (в результаті якого орки вийшли разом з технікою через дінпро і тепер атакували під соледаром)
я вже на таке не ведуся...
Оборона соледару і бахмуту мали стати українським сталніградом після якого наш контрнаступ на домбасі. все це мав досягнути Сирський якому надали особливі повноваження. незважаючи на протест Залужного.
Схоже план зняття Залужного у ЗЄримака провалився
При попадании кубиков от зенитной ракеты топливо загорелось бы 100 процентов.
И опровергает также предыдущие версии о вспышке и прочее
Есть такой метод пропаганды называется "гнилая силедка" которую разработал Гебельс. Суть проста. Берется изначально ложная идея "в данном случае идея что ракету сбило ПВО" и эта идея упорно и нагло втирается обществу до тех пор, пока общество с этим не согласится.
По методичкам Гебельса работает сегодня пропаганда кремля. Так вот - не нужно нам втирать эту изначально гнилую силедку.
Звідси і плясати далі. Взагалі, якщо він цю інфу отримав по телефону (неважливо, через дзвінок, або месенджер) СБУ має всі технічні прибамбаси перехоплювати любу інформацію зі смартфонів - питання до них, чому не поставили на прослушку- адже він не вперше компрометує ЗСУ.
Якщо на це заборона від жОПи - тоді чому така заборона була накладена. І так далі - розплутається увесь клубок.
https://youtu.be/ySjnq1jlLGc
І саме головне, тварюки знаючи ТТХ, свідомо пускають дуже неточні протикорабельні ракети по містам, щоб якомога більше вбити людей, а потім шукають якісь нібито військові цілі, або нібито збиття ППО. Вона в обох випадках летить ху.знакуди. Які можуть взагалі бути виправдання, це все стилі Сатани.
"Схоже, песик розуміє весь цей жах та біль, що це зовсім не тренування...", "А очі, очі які... людські... скільки болю в них", "Тварини настільки багато нам віддають - а люди те не цінують, часто жорстоко поводяться з ними.. І ніяка війна, на жаль, не виправила поганого ставлення деяких людей до братів наших менших", "Це янголи нашого життя!"