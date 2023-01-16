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Ракетний удар по Дніпру підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, – Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 327 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Досі у Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, що був зруйнований російською ракетою. Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шестеро дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них троє дітей.

Удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використовуємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає та виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки.

Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – всіх учасників коаліції захисту України і свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

Сьогодні гарний приклад від Великої Британії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги – те що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем’єр-міністром Сунаком. Від завтрашнього дня цей тиждень стане ще більш активним з точки зору нашої дипломатії. Почне роботу форум у Давосі – Україну почують на цьому глобально важливому майданчику. Наприкінці тижня має відбутися чергове засідання у форматі "Рамштайну". Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів. Заплановано й важливі двосторонні переговори. Кожен день нашого дипломатичного марафону приносить Україні цілком конкретні оборонні плоди", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
А под какую юрисдикцию подпадает ваша вонючая русская шлюха Люська Арестович за предоставление помощи московитской пропаганде?
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16.01.2023 22:48
+14
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16.01.2023 22:53
+14
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 16 січня ДЕНЬ ПАМЬЯТИ КИБОРГІВ

16 січня - День пам'яті Кіборгів !!!

242 дні наші воїни захищали цей маленький клаптик української землі.
Це одна з героїчних сторінок історії України!
Кіборги вистояли, не вистояв бетон…
Вічна пам'ять Героям!

16.01.2023 23:06
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16.01.2023 23:07
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Глашатай. Чому мовчиш про своїх крадунів гуманітарки?
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16.01.2023 22:47 Відповісти
А под какую юрисдикцию подпадает ваша вонючая русская шлюха Люська Арестович за предоставление помощи московитской пропаганде?
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16.01.2023 22:48 Відповісти
Так "ето другоє".Я не здивуюся що скажуть що це "Порох" винен
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16.01.2023 22:51 Відповісти
категорія "корисний ідіот"
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16.01.2023 22:56 Відповісти
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16.01.2023 23:11 Відповісти
Знаєте таку фішку - ворон ворону...?
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16.01.2023 23:19 Відповісти
Они не вОроны. Не оскорбляйте Хугина и Мунина - вОронов Одина. Эти - просто крысы, и поведут себа соответственно, вот увидите.
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16.01.2023 23:23 Відповісти
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16.01.2023 22:50 Відповісти
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16.01.2023 22:51 Відповісти
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16.01.2023 22:53 Відповісти
борцы с "оранжевой чумой"
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16.01.2023 22:54 Відповісти
Це дійсно смішно)
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17.01.2023 01:34 Відповісти
Зеліне новоє літсо.
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16.01.2023 22:58 Відповісти
ніякий він не пан а жалюгідний боневтік
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16.01.2023 23:07 Відповісти
За спробу змінити Залужного, їх українці анігілюють.
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16.01.2023 23:10 Відповісти
Ти ж юрист., тобі краще видно...
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16.01.2023 23:02 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 16 січня ДЕНЬ ПАМЬЯТИ КИБОРГІВ

16 січня - День пам'яті Кіборгів !!!

242 дні наші воїни захищали цей маленький клаптик української землі.
Це одна з героїчних сторінок історії України!
Кіборги вистояли, не вистояв бетон…
Вічна пам'ять Героям!

16.01.2023 23:06
показати весь коментар
16.01.2023 23:07 Відповісти
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16.01.2023 23:08 Відповісти
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16.01.2023 23:14 Відповісти
ОСЬ ЯК ЦЕ РОЗУМИТИ ⁉️⁉️⁉️

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16.01.2023 23:20 Відповісти
‼️‼️‼️

Станислав Панасенко

5 ч. ·

Та хтоб сумнівався !!!

«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував.
Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.

Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. На великий жаль, ніколи більше з нами не будуть спілкуватись загиблі патріоти: наші чоловіки, сини, брати, сестри, дружини, однокласники, друзі, сусіди.
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16.01.2023 23:21 Відповісти
Кожного дня піариться в телевізорі. Коли великозбудуєш обіцяну нову Мрію?
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16.01.2023 23:33 Відповісти
Тут перефразируя известную утопическую ху.ню...Мы мрию насилия разрушим, затем мы свою мрию построим, кто был никем, тот станет всем.
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17.01.2023 01:38 Відповісти
Бла-бла-бла... А тим часом рада безпеки ООН, 17 січня буде обговорювати не події в Дніпрі, а утиснення російської церкви в Україні. От така х у й н я малята.
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17.01.2023 01:31 Відповісти
Так а де ж таки дівся лучший дружбан босоногого дєтства Боневтіка? Де ж пропав кращій герой і рєшала всіх пройо**ів влади Янелоха і начальник всємогущєй СБУ? Куди ж зник волшебнік Баканов?? Або я шось пропустила, або пропал навєкі? Я хвилююсь
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17.01.2023 08:06 Відповісти
А під що підпадають дії твого речника Абдристовича?
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17.01.2023 08:51 Відповісти
 
 