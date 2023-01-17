"Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - священники московської церкви в Україні переспівали патріотичну пісню на свій лад. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований фрагмент виконання української патріотичної пісні "Батько наш Бандера..." у виконанні групи священників УПЦ (МП).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, московські священники перебудували пісню на свій лад. "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - саме так звучить пісня у виконанні представників Мукачівської єпархії УПЦ (МП).

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