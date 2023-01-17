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Бандера (190) УПЦ МП (1092) Онуфрій (68)

"Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - священники московської церкви в Україні переспівали патріотичну пісню на свій лад. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований фрагмент виконання української патріотичної пісні "Батько наш Бандера..." у виконанні групи священників УПЦ (МП).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, московські священники перебудували пісню на свій лад. "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - саме так звучить пісня у виконанні представників Мукачівської єпархії УПЦ (МП).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 80-ї бригади подякували молоді за флешмоб і заспівали "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+62
Сатана-ваш папа а рабсєя-мама а самі ви-фсбшне плємя...
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17.01.2023 08:09
+56
Свого нічого нема. Все крадуть і мавпують.
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17.01.2023 08:10
+51
Придумав гарне продовження: "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати, будем ми в Расєйку пішки пиз..вати!!! Бороди до пупа, а мізків не має, як така сволота попаде до раю?"
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17.01.2023 08:56
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КАЦАП ЯКИЙ НІЧОГО НЕ КРАДЕ ЦЕ НЕ КАЦАП 🤓
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17.01.2023 15:11 Відповісти
І не бреше!
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17.01.2023 15:48 Відповісти
онуфрісти
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17.01.2023 16:20 Відповісти
Це називається - підлизування
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17.01.2023 17:29 Відповісти
Ні!! Це називається Україна- країна дебілів. Проспівав би він оригінал цієї пісні в росії!! Ще не доспівав би куплет, як йому пельку вже закрили б і то скоріше всього навічно.
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17.01.2023 17:34 Відповісти
нуууу.... вже не перебільшуйте про країну дебілів!
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17.01.2023 17:51 Відповісти
Батько їх - "ОКУРОК", ФСБ - їх мати. За рідну їх ЛУБ'ЯНКУ підуть воювати...
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17.01.2023 19:25 Відповісти
А попи тікали ,аж ряси губили .Ой ти паша, паша ,вже ти обісрався ,що без мерседеса й Лаври зостався.Як пришов до нього- Генерал онуфрій, підніма за вуха та грізно питає .Як ти підор товстий дохазяйнувася, де общак московський і де заховася ??? Та пішов ти нах... паша промовляє.Нічого не бачив нічого не знаю...Як служив я тобі- чорту і гундяю, проїбав потрохи з ******* по Гаваях....
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17.01.2023 22:59 Відповісти
І це відбувається в Західній Україні. Як Вам таке? Як на мене то всіх цих співаків треба фізично ліквідувати, як ту кацапсько-хуйловську мразоту, що нищать на полі бою наші славні ЗСУ. Чи може у кого є сумніви на рахунок цього? Запитую у Вас всіх, шановне товариство.
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18.01.2023 01:31 Відповісти
Надмірна толерантність довела до такого абсурду.
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18.01.2023 05:24 Відповісти
Ви не ДІТИ ХРИСТОВІ, бо в вас ГБістська віра!
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18.01.2023 10:51 Відповісти
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