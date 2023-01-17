Морпіхи влучним пострілом з гранатомета СПГ-9 зупинили просування групи окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Морські піхотинці влучним пострілом з гранатомета СПГ-9 зупинили просування групи окупантів на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис припинення спроби штурму українські воїни опублікували у соцмережах.

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