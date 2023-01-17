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Морпіхи влучним пострілом з гранатомета СПГ-9 зупинили просування групи окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
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Морські піхотинці влучним пострілом з гранатомета СПГ-9 зупинили просування групи окупантів на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис припинення спроби штурму українські воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+17 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар17.01.2023 08:23
+17 Vujko Donetski
показати весь коментар17.01.2023 08:46
+15 AbOriginal_UA
показати весь коментар17.01.2023 09:31
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Будь ласка, зачекайте...
Тобто, здійснили засування.
)))
- 200-х
- 300-х
- наложивших в штаны
В июле 1942 года советские войска оставили посёлок Меловое Ворошиловградской области:
это стало прямо-таки ужасающей военной катастрофой, изменившей весь ход мировой войны.
Соледар - это примерно такой же посёлок, как и Меловое.
Надо больше писать не про Соледар, а про том что моцковские упыри почти за год непрерывных штурмов так и не смогли взять Авдеевку, расположенную в 3-х минутах езды на БТР от Донецка...
Звісно, хотілося б більш певного підтвердження... але (ймовірно) найгірше вже позаду.