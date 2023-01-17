Росіянин скаржиться на неприязність поляка на гірськолижному курорті: "Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!". ВIДЕО

Росіянин поскаржився на неприязне ставлення поляків до нього під час перебування на гірськолижному курорті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин опублікував у соцмережах спеціальне відео зі своїм коментарем та фрагментами розмови з громадянином Польщі.

"Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!", - обурюється росінин.

Увага! Ненормативна лексика!

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