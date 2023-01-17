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Росіянин скаржиться на неприязність поляка на гірськолижному курорті: "Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!". ВIДЕО

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Росіянин поскаржився на неприязне ставлення поляків до нього під час перебування на гірськолижному курорті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин опублікував у соцмережах спеціальне відео зі своїм коментарем та фрагментами розмови з громадянином Польщі.

"Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!", - обурюється росінин.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
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А Ви знаєте...?
Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?
Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?
Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?
Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?
Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?
Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?
Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!
Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!
Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?
Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?
Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?
Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
А чи може знаєте...?
‼️‼️‼️Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. ‼️А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
І від себе :якщо ти українець , ти повинен і хотіти і змогти хоча б намагатись розмовляти українською , хоч ламаною ,хоч суржиком ,але Мовою .
для цього не потрібен найвищий рівень IQ ,лише свідоме бажання ...якщо ти українець...
© Уляна Маляр
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17.01.2023 09:01
+75
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17.01.2023 08:56
+70
А що там знати "русскую душу" - "хатєлось єму пере..ть", ось в вся російська душа. Російська душа - душонка сцикливорого терориста, яка вбиває жінок і дітей!
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17.01.2023 09:00
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Цей підор - це міша літвін, руснявий ютуб-блогер, який на початку вторгнення стрибав по своїй халупі та кричав, що йому не соромно, що він росіянин (Дурнєв робив на це обзор). Так що цю мразоту було взагалі ********** непогано.
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17.01.2023 12:08 Відповісти
а що треба знати о "русской душе"?
приперся, курва в чужу країну, побачив цілком заслужену реакцію "пффф" (хоча заслуженою було би скинути його на фіг з підйомніка) і вже би всіх би повбивав, вже би кричав путін ввєді.

Тобто поляк в своій власній країні не має права мати власної думки, бо то ж "вялікая русская душа" образиться може і ядерну бомбу кинути.

русскіє Польшу вже кілька разів намогалися знищити. Разом і з німцями між іншім, бо німці їх давні союзники, і дуже хочуть спробувати зробити це ще раз.
А Світ шмарклі жує, "не все русскіє плахіє, вот єслі путін умрет" то що? "русская душа" не зміниться і нового путіна вже готують.
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17.01.2023 12:22 Відповісти
цікаво буде слухати ниття кацапів після української перемоги та можливості массового виїзду українського дорослого чоловічого населення після відміни військового стану і заборони на виїзд
швидше за все такі кацапи будуть від-пиз-дженні не одноразово і в будь якому місці
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17.01.2023 12:30 Відповісти
эта козломордая свинья должна была с перебитым позвоночником на расею вернуться
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17.01.2023 12:38 Відповісти
звикайте курви це тільки початок
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17.01.2023 12:42 Відповісти
жалко что поляк там же на месте не забил это вонючее русское дерьмо с имперскими амбициями и нациста судя по гнилому базару!
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17.01.2023 12:55 Відповісти
та перестаньте, дивіться як довів до сліз душу кацапської курви...
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17.01.2023 13:18 Відповісти
OPIAT SHLIOPAET O RUSKOE GNILOE DUSHE SVOLOCH S "MORODIORA"
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17.01.2023 13:00 Відповісти
русская душа - рабская душа.
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17.01.2023 13:09 Відповісти
я б його переїбав,але за кордон в нас можна тількі "слугам" та "шапіто 95"
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17.01.2023 13:09 Відповісти
Не існує ніякої особливої «рускай душі». Всі росіяни -це зачаті по пьяному поколінням і зомбовані сотні років імперською пропагандою манкурти. Колись, іхні далекі предки належали до окремих етносів із своєю унікальною культурою але з утворенням імперії, вся належність до певної території і етнічною пам'ятаю предків були просто знищенні алкоголем, терором влади, війнами і імперською пропагандою. Кацапа треба тільки вбити. Вони мімікрують під маленьких дітей, красивих дівчат, душевних чоловіків але не робіть помилок! Кожний із низ це дикий кацап. Він/вона вас обов'язково вбьють як тільки дістануть таку можливість. Не витрачайте на них емоції в дискусіях. Ви багато дискутуєте з щурами і тарганами?
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17.01.2023 13:26 Відповісти
А що там знати? Нічого загадкового тут немає. "Руска душа" - це смердюча субстанція, яка складається з водки і ненависті до всіх інших. От і все.
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17.01.2023 13:32 Відповісти
Кацаповонючка.
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17.01.2023 14:08 Відповісти
Як же цим руським душкам повезло, що то був поряд з ними Поляк... Бо якщо б був Українець, то ці душонки руськи з бордами у своїх сраках довго би шукали у снігу... і знайшли б тільки душонки... А ця суха руська кончіта, щей до того і зубів лишилася...
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17.01.2023 14:50 Відповісти
ЗаГАДочная москальська "душа" походить від кореня ГАД і це все, що потрібно знати людям про цих людиноподібних істот !
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17.01.2023 16:13 Відповісти
ЗАСПОКОЙСЯ ВЖЕ, НЕМАЄ В ТЕБЕ НІЯКОЇ ДУШІ. І нікому ви не цікаві, бо ви порожнє місце, темрява смердюча.
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17.01.2023 18:11 Відповісти
I will send this video to my Polish friends 😏
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17.01.2023 18:52 Відповісти
Про яку душу ******* ця кацапська істота? У цього генетичного сміття немає її за визначенням, як у тарганів.
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19.01.2023 12:59 Відповісти
Поляки люто ненавидять кацапню і вже навіть цього не приховуть.

Дивно, що цей задохлик не згадав про дідів, які асвабаділі поляків від фашиздав. Вони ********** цим дорікати останнім часом.
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19.01.2023 13:13 Відповісти
не скигли,***))))
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09.02.2023 14:57 Відповісти
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