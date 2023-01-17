Росіянин скаржиться на неприязність поляка на гірськолижному курорті: "Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!". ВIДЕО
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Росіянин поскаржився на неприязне ставлення поляків до нього під час перебування на гірськолижному курорті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин опублікував у соцмережах спеціальне відео зі своїм коментарем та фрагментами розмови з громадянином Польщі.
"Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!", - обурюється росінин.
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Топ коментарі
+114 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар17.01.2023 09:01
+75 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар17.01.2023 08:56
+70 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар17.01.2023 09:00
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Будь ласка, зачекайте...
приперся, курва в чужу країну, побачив цілком заслужену реакцію "пффф" (хоча заслуженою було би скинути його на фіг з підйомніка) і вже би всіх би повбивав, вже би кричав путін ввєді.
Тобто поляк в своій власній країні не має права мати власної думки, бо то ж "вялікая русская душа" образиться може і ядерну бомбу кинути.
русскіє Польшу вже кілька разів намогалися знищити. Разом і з німцями між іншім, бо німці їх давні союзники, і дуже хочуть спробувати зробити це ще раз.
А Світ шмарклі жує, "не все русскіє плахіє, вот єслі путін умрет" то що? "русская душа" не зміниться і нового путіна вже готують.
швидше за все такі кацапи будуть від-пиз-дженні не одноразово і в будь якому місці
Дивно, що цей задохлик не згадав про дідів, які асвабаділі поляків від фашиздав. Вони ********** цим дорікати останнім часом.