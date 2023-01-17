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Шойгу проінспектував окупантів в Україні, - міноборони РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони Росії опублікувало відео інспекції главою відомства Сергієм Шойгу штабу угрупування військ "Схід" в зоні бойових дій.

Відповідне відео опубліковане в телеграмі міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на командному пункті угрупування "Схід" Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій угруповань окупаційних військ.

Читайте: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни проти України: Ігнорування "Вагнера", "позитивні" Шойгу та Герасимов і виправдання ударів по енергетиці

Він також звернув увагу на організацію забезпечення загарбників, організацію фортифікаційних робіт та створення умов для "безпечного" розміщення особового складу в польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів.

Минулого разу Шойгу інспектував окупаційні війська 22 грудня.

До цього російські ЗМІ повідомляли про чергові "інспекції" Шойгу передових позицій російських підрозділів, але виявилося, що він знаходився за 75 кілометрів від лінії фронту (в районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму).

Також читайте: Шойгу відправив під Вугледар ПВК "Патріот" для противаги "вагнерівцям" у Бахмуті, - Череватий

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
а за вікном тайга, алєні....
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17.01.2023 10:13
+4
Скоріш за все не "тайга, алєні", а Червона площа, мавзолей
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17.01.2023 10:41
+3
це де так підори "распаложілісь по дамашнєму"?
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17.01.2023 10:19
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а за вікном тайга, алєні....
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17.01.2023 10:13 Відповісти
Скоріш за все не "тайга, алєні", а Червона площа, мавзолей
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17.01.2023 10:41 Відповісти
і все з папірця з яким тільки вийшли з параші)раші)
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17.01.2023 10:17 Відповісти
це де так підори "распаложілісь по дамашнєму"?
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17.01.2023 10:19 Відповісти
Тобто із безпекою у них дно, але претензії не приймаються, бо крутохвіст оленячий "поіспектував".
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17.01.2023 10:19 Відповісти
Де в зоні бойових дій є таке приміщення?
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17.01.2023 10:36 Відповісти
А Залужний інспектує уже дохлих орків
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17.01.2023 10:42 Відповісти
Задача министра нападения мавзолейноц Помойки опустить🐓 петуха Пригожина 🦍💀😝а лучше завалить..
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17.01.2023 10:45 Відповісти
А шо не в бахмутском ПТУ ?
Алень тупорылый .....
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17.01.2023 10:53 Відповісти
З Каховки дістає й "Хаймарс", й власна "Вільха", але ж...Нічого - отримає ще своє, тувінська мразота!
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17.01.2023 11:12 Відповісти
Хужеед удалой, бедна сссакля твоя....
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17.01.2023 12:30 Відповісти
 
 