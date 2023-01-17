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Прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут: 12 рашистів ліквідовано, 17 - поранено. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Учора, впродовж дня, прикордонники відбивали штурм ворога на один із передових опорних пунктів поблизу Бахмута. Під прикриттям артилерії окупанти провели декілька атак. По ворогу військовослужбовці ДПСУ відпрацювали зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Вогневу підтримку також надали Сили оборони. Атаку бійці відбили, ворог зазнав втрат: 12 окупантів вбито, 17 - поранено", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Підрозділ TERRA нищить окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи були без візи, усе правильно зробили прикордонники!
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17.01.2023 12:05 Відповісти
Що це за нечисть така, що готова здохнути просто так?
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17.01.2023 12:13 Відповісти
Чудово!...
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17.01.2023 12:13 Відповісти
Цілком можливо, що втрати ворога були за підсумками цього боєзіткнення такі великі, але з відео - цього й близько не видно!
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17.01.2023 12:49 Відповісти
 
 