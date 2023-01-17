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Прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут: 12 рашистів ліквідовано, 17 - поранено. ВIДЕО
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Прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Учора, впродовж дня, прикордонники відбивали штурм ворога на один із передових опорних пунктів поблизу Бахмута. Під прикриттям артилерії окупанти провели декілька атак. По ворогу військовослужбовці ДПСУ відпрацювали зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Вогневу підтримку також надали Сили оборони. Атаку бійці відбили, ворог зазнав втрат: 12 окупантів вбито, 17 - поранено", - йдеться у повідомленні.
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till999
показати весь коментар17.01.2023 12:05 Відповісти Мені подобається 12
Volodymyr Zakaluzhnyi
показати весь коментар17.01.2023 12:13 Відповісти Мені подобається 4
Прощай немытая раССея
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Павло Бубенко 9e42f340
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