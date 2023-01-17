"Свинья, бл#дь! Крым все равно наш! И все остальное наше! Украина будет регионом России!", - обвинувачуваний у ракетному ударі по житловому будинку в Дніпрі військовий ВКС РФ Голенков. ВIДЕО

Журналісти російського видання "Важные новости" зателефонували до начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитра Голенкова - одного з підозрюваних у підготовці атаки та удару по Дніпру, у результаті якої російська ракета влучила у багатоповерхівку, і спробували поставити йому кілька питань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Голенков спочатку подумав, що з питаннями йому дзвонять з України, адже, з його слів "в России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают". По суті, питань практично нічого не відповів, однак відкрито погрожував захопленням України і приєднанням її до РФ.

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