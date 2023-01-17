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"Свинья, бл#дь! Крым все равно наш! И все остальное наше! Украина будет регионом России!", - обвинувачуваний у ракетному ударі по житловому будинку в Дніпрі військовий ВКС РФ Голенков. ВIДЕО
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Журналісти російського видання "Важные новости" зателефонували до начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитра Голенкова - одного з підозрюваних у підготовці атаки та удару по Дніпру, у результаті якої російська ракета влучила у багатоповерхівку, і спробували поставити йому кілька питань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Голенков спочатку подумав, що з питаннями йому дзвонять з України, адже, з його слів "в России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают". По суті, питань практично нічого не відповів, однак відкрито погрожував захопленням України і приєднанням її до РФ.
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Топ коментарі
+82 Frol Fedoroff
показати весь коментар17.01.2023 12:43
+57 Maryna Solska e862e0af
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+56 Вадим Думи
показати весь коментар17.01.2023 12:45
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Будь ласка, зачекайте...
русскіє такі сцикуни, що капець і всі ці подвіги, якими вони так хизуються за другу Світову, то не їх насправді подвіги в більшості випадків, для того і треба було той "советский народ" щоб чужі здобутки приписати собі, і Світ вірив, то ж не тільки ми дурні.
Типовий служака. З дитинства мріяв стати льотчиком, пройшов училище, став офіцером, літав, робив військову кар'єру, освоїв найпотужніші марки літаків, а тут наказ - бомбити мирне місто. Сказав "Єсть" і наказ виконав, він людина військова. А тепер йому повідомляють, що до кінця життя він у міжнародному розшуку, як військовий злочинець. І головне, що за найзручніший аргумент - "Я лише виконував наказ вищого начальства", теж не сховаєшся.
Влаштуєш тут істерику.
причому всі знають що ти- паскуда що вбила мирних людей.
але покалічити його було б непогано...
Потрібно обов'язково судити за злочин. Україна- має бути правова держава.
Он у нас был!
Клоун лично разогнал контрразведчиков во главе с Бурбой, которые гиви с моторолой на тот свет отправили!
пока украинцы этого не поймут - толку не будет.
что касается физической ликвидации - лучше даже не убить а покалечить. чтобы жил и мучался.
ну але що вже зробиш, треба просто знати це і не позволяти олігархам країною крутити як циган сонцем, бо всі до холєри загинемо.
- Бо не їм?
- А чого ж ти не їси?
- Бо нема...
- понятно, ты ей не пользуешся.
і, так само, мої безмолвні кровні родичі від генерала у москві до охоронця у Южно-Сахалінську, які є співучсниками вбивства своїх тіток-дядьків в Україні...
Отак подивишся здаля на москаля,
Неначе й справді він людина,
Та від Курил і до Кремля
Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало,
Уже волає од того -
Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат!
Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю -
Котись в Московію свою!
І раз причина тут така
Й дорога в тебе неблизька,
То я тобі, як "друг і брат"
Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови
Пиз** до самої Мацкви!
Почекай трохи, ********, УКРАIНЦI, яки прийдуть за тобой натиснуть потрiбну кнопку.
Звiсно, ти, мразото, не у лiтаку сидiв, там треба мозок мати. Ти, гнiль, усе своэ нiкчемне життя у лайнi сидiв-це твоэ середовище.
Чого ти там громадян? Ти, *****, громадянин московитофашистськоi територii.
Що ти там, тварюка, кажешь, про якусь шкуру? Так, покидьок, з тебе шкiру, ми, УКРАIНЦI, живцем будемо зрiзати. Всмоктав?
Твiй буде пострiл кулею акурат посеред глазниць, а нiяк не Крим.
Регiон для тебе дiйсно буде один, вольер, де вас сволоцюг i вбивць зберуть до купи зпочатку, щоб усi хто бажаэ пiдходили i смачно плювали вам у вашi харi, потiм судитимуть вас а далi для когось гиляка, а для когось, як я казав, куля у лоб, мразi.
Дiйсно, до побачення, сволота, до дуже скорого побачення.
СЛАВА УКРАIНI!!!