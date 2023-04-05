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Зеленський (17420) звернення (346) Чилі (17)

Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде Росія проти України, - Зеленський звернувся до парламенту Чилі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі 5 квітня президент України звернувся до парламенту Чилі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Життя всюди має однакову цінність. Найвищу цінність. Немає нічого, що могло б виправдати знищення життя мирних людей, приниження мирних людей, підкорення вільних народів та розбійні напади на інші держави заради прибутку.

Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде Росія проти України. Це держава-фашист. Держава-терорист. Держава-зло. Держава, що заслуговує на законне й справедливе ставлення світу – ставлення як до злочинця.

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Підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора.

Немає такого злочину, який би ще не скоїла Росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла.

Я вдячний вам, Республіко Чилі, за принципове засудження російської агресії, за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

Я вдячний пану Президенту Чилі, пану Боричу, за досягнуті дуже важливі домовленості про участь вашої держави в гуманітарному розмінуванні нашої країни, нашої землі. Це те, чого потребують 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території, що забруднені російськими мінами".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
парламенту Чилі?
а ти шашликі маринуй, саме начасі, і не переймайся Чилі...
там норм...
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05.04.2023 01:19
+4
Виконано як завжди професійно. Респект. Левітан відпочиває.
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05.04.2023 01:20
+4
Війна взагалі не повинна бути нормою
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05.04.2023 02:21
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парламенту Чилі?
а ти шашликі маринуй, саме начасі, і не переймайся Чилі...
там норм...
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05.04.2023 01:19 Відповісти
Виконано як завжди професійно. Респект. Левітан відпочиває.
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05.04.2023 01:20 Відповісти
рукавом слюняви губи витер - робоче місце убрав, ваш вова...
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05.04.2023 01:37 Відповісти
Смикався тільки весь час))
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05.04.2023 01:39 Відповісти
пісять хотів?
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05.04.2023 01:47 Відповісти
кому зелені будують- відбудовують дороґи?
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05.04.2023 01:57 Відповісти
Війна взагалі не повинна бути нормою
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05.04.2023 02:21 Відповісти
А Чилі чим допоможе ? Так коксу там достатньо
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05.04.2023 02:59 Відповісти
Чилі - нам може допомогти !Піночет нам усім у допомогу !
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05.04.2023 04:52 Відповісти
Чилійці нормальні хлопці. Я з ними був в екскурсії по Мачу-Пікчу. Вони все розуміють.
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05.04.2023 13:30 Відповісти
Кому війна, а команді кондома Zeленського аби награбувати як можна більше бабла. Всім їм потрібна влада виключно для власного збагачення. На долю України їм начхати.
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05.04.2023 06:31 Відповісти
Чилійці троха здивовані тим, що їх узялися переконувати: вони, власне, і не заперечували!
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05.04.2023 06:48 Відповісти
Не може бути президентом така нікчемна істота.
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05.04.2023 06:58 Відповісти
Саме зараз Україні не вистачає свого Піночета
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05.04.2023 07:59 Відповісти
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05.04.2023 08:50 Відповісти
Може вони і не знають в Чілі, що він здал Чонгар !
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05.04.2023 13:26 Відповісти
 
 