Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" передала медичні монітори прифронтовим лікарням Донеччини. ВIДЕО

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія", спільно з амбасадорами фонду Борисом Тодуровим та Євгеном Хмарою, оголосили про важливий проєкт - придбання та передачу прифронтовим лікувальним закладам 50 медичних моніторів, які використовуються для безперервного відстеження основних показників життєдіяльності пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт БФ.

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Долучилися до реалізації проєкту і представники молодіжної ініціативи фонду "Надія" - Владислав Ландар, Євген Дубіль, Максим Стригун, Іван Дубіль, Ілля Дубіль та Арина Пашенко.

Частину моніторів команда фонду сьогодні доставила у шпиталі Донецької та Дніпропетровської областей. До гуманітарної місії також приєдналася громадська діячка, представниця фонду "Надія", почесний консул та меценат Алла Ландар.

"Сьогодні ми приїхали на Донеччину, аби провідати наших поранених захисників, та передати надважливе обладнання і медикаменти у прифронтові лікарні. Поки мужні хлопці та дівчата б’ють ворога, наші герої-медики цілодобово лікують і повертають до життя як військових, так і мирних громадян. А ми продовжуємо підтримувати їх і допомагати усім, чим можемо", - зазначили волонтери фонду.

Через велику кількість пацієнтів та складність більшості поранень, фонд "Надія" запропонував шпиталям обладнання, яке допоможе швидше та ефективніше надавати необхідну допомогу.

"Без болю неможливо дивитися на поранених внаслідок обстрілів мирних жителів, військових з тяжкими травмами і медиків, які несуть не своїх плечах колосальний об’єм відповідальності за кожного пацієнта. Потік поранених тут не зупиняється, і кожна хвилина - це врятоване життя. Тому фонд "Надія" надасть шпиталям ефективну допомогу - обладнання, запас медикаментів та розхідних матеріалів. Упевнена, що медичні монітори та медичний вантаж, який ми сьогодні передали, допоможуть лікарям врятувати ще більше життів, допомогти кожному, хто сюди потрапляє", - розповіла Алла Ландар.

У військових шпиталях Донеччини медики роблять усе, щоб стабілізувати поранених, провести операції і евакуювати їх в більш безпечні регіони. Мужність українських захисників, які тримають оборону на найгарячіших ділянках фронту, як і мужність медиків, які в небезпеці, під постійними обстрілами, рятують життя, неможливо описати словами.

"Наша команда фонду "Надія" дякує усім, хто продовжує допомагати військовим шпиталям. Кожен гуманітарний вантаж, кожна одиниця обладнання - це збережене життя нашого захисника чи захисниці. Звертаємося до усіх благодійних фондів, спонсорів і меценатів із закликом приєднатися до нас, об’єднати зусилля і всі наші можливості спрямувати на допомогу прифронтовим госпіталям. Давайте разом тримати медичний фронт і робити це аж до нашої перемоги" - зазначила Алла Ландар.

Медики прифронтових населених пунктів вдячні за допомогу та переконані, що Перемога не за горами.

"Дякую нашим друзям - Благодійному фонду молодіжної ініціативи "Надія" за допомогу. Ми знаходимося в 20 кілометрах від лінії фронту, до нас привозять і цивільних, і військових - наша лікарня надає допомогу всім. Ми сподіваємося, що наша спільна праця дасть свої результати і найближчим часом ми обов’язково переможемо. Слава Україні!", - зазначив Олексій Яковенко, директор лікарні міста Краматорськ.

Проєкт із забезпечення прифронтових лікарень сучасними медичними моніторам став можливим завдяки підтримці партнерів "Надії" - американських фондів Eltech trust та Revival foundation, компанії "Медирент", підприємства "Пожмашина" та Благодійного фонду Дениса Парамонова. Також особлива вдячність команді молодіжного крила Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" та її найактивнішим представникам - Владиславу Ландару, Євгену Дубілю, Максиму Стригуну, Івану Дубілю, Іллі Дубілю та Арині Пашенко.

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