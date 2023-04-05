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П’ять окупантів гинуть під ударами українського безпілотника. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператор українського дрона ліквідував п’ятьох російських окупантів на їхній позиції поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані кадри останніх хвилин життя загарбників на українській землі.
Топ коментарі
+61 Hanka Panyanka
показати весь коментар05.04.2023 10:22
+57 Псамметих II
показати весь коментар05.04.2023 10:25
+52 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар05.04.2023 10:27
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Будь ласка, зачекайте...
так і подихають даже не поняв где их кинул куйло-разводила
Нет чтобы сдохнуть на расеи.
Кадировців бережуть щоб вони стадо контролювали.а їм заце бабло..медальки..зелене світло всюди..і гарем з днр і лнр ну і чмобіків рашиських теж)
так уютно, по домашньому
красота...
Нам такий міністр з кварталу95 потрібен. 75% зедібілів підтвердять.
jakby poba4yly ze video v kasapii
bazaju4yh vmerty za hujla zmen6elosja by 🤓
Эх, вам не дожить уж до свадьбы-женитьбы
А невесты ваши выйдут за мордвууу
- А можна не матюкатися на відео? Я це з дітьми дивлюся
То, что ты мама - 👍👍
То, что тебе нравятся такие видео - 👍👍👍
труп врага приятно пахнет.))
Парадокс - хароший рюззкій завжди погано смердить.
Пас бы ты коров
Ёп тебя бы мерин
Был бы ты здоров...
Страшно вам аж гай шумить!
Скаже навіть баба з возу
Що вас всіх треба спалить!
Ванька-встанька, що таке?
Приготуй собі пакет
Ванька-встанька, не біжи
Вже немає куди йти!
https://www.youtube.com/watch?v=lV9q901vS6o&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Щодня кладемо по 500-800 крис.
Якщо при такому співідношенні, то 50 загиблих, то добре співідношення
І того... Вивчи абетку нашу. Бо я розумію, говорити на мові, мішає щелепа, а що завадило навчитися писати на нормальній мові?🤔
Добровольці з інших країн, говорять вже мовою, лише наші, якщо наші, так і не спромоглися ярмо скинути
найгірше що наші теж в таких сидять.
отдохнутьсдохнуть. Ачьо?
тому не вірю в будь-що що не передбачає тотальне винищення всіх російськомовних недоносків, що дрочать на путіна і на псячий язик дітовбивць.
у що вірю тоді?
у слова американського снайпера, який назвав просту і зрозумілУ причину перемоги - МИ ПРОСТО ВБИЛИ ВСІХ ПОГАНЦІВ.
жерiть землю українську, сволото кацапська. жерiть, перед тим, як здохните!
насiння соняшника в кишенях у свинособак хоч було?
Они пришли убивать, а теперь сами превратились в биомассу.
придурок..Нет жалости
....."ти ж хотів землі цієї , тож тепер з'єднався з нею".... (з пісні).