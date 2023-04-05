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П’ять окупантів гинуть під ударами українського безпілотника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор українського дрона ліквідував п’ятьох російських окупантів на їхній позиції поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані кадри останніх хвилин життя загарбників на українській землі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники ЗСУ літають над домашньою ареною донецького "Шахтаря". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+61
...сиділи б дома ванькі на печі, були б живі та неушкоджені..., якби звичайно від горілки не сдохли....
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05.04.2023 10:22
+57
Приехать за тысячи километров, чтобы здохнуть.
Нет чтобы сдохнуть на расеи.
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05.04.2023 10:25
+52
Вони не вбиті. Просто лежать, відпочивають після штурму Лондона і Берліна)))
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05.04.2023 10:27
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05.04.2023 10:20 Відповісти
М'ясо.
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05.04.2023 10:44 Відповісти
Репа.
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05.04.2023 15:04 Відповісти
лежать в окопі і мріют про теплу водичку возле дачи в кріму на пенсии
так і подихають даже не поняв где их кинул куйло-разводила
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05.04.2023 16:33 Відповісти
...сиділи б дома ванькі на печі, були б живі та неушкоджені..., якби звичайно від горілки не сдохли....
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05.04.2023 10:22 Відповісти
Яка горілка? Стекломой з діхлофосом для заборістості
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05.04.2023 10:28 Відповісти
якшо переглянути минулорічні ,різні відео набору тих чмобіків,....вони думали ,що то на рибалку чи на відпочинок їдуть з братвою.ящиками водяру брали,думали піф-паф і виплатять іпотеку..і повбивають всіх"націстов".достатньо переглянути на їх радістні пики та тих хто їх проводжав.
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05.04.2023 10:32 Відповісти
Хотіли на шару грязьові ванни прийняти.
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05.04.2023 15:30 Відповісти
Дохнуть, як хробаки. Гинуть воїни в бою за свою землю.
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05.04.2023 10:23 Відповісти
Гарно Головне - довше збережуться - температура низька
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05.04.2023 10:23 Відповісти
Приехать за тысячи километров, чтобы здохнуть.
Нет чтобы сдохнуть на расеи.
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05.04.2023 10:25 Відповісти
Байци якісь бородаті, мабуть кадирівці.
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05.04.2023 10:26 Відповісти
Та нье..кадировці в загородзагонах якраз криють цю ******* щоб нішагу назад)
Кадировців бережуть щоб вони стадо контролювали.а їм заце бабло..медальки..зелене світло всюди..і гарем з днр і лнр ну і чмобіків рашиських теж)
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05.04.2023 11:31 Відповісти
это шойгуйцы или бери выше, путиловцы .. не помилишся ...
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05.04.2023 12:13 Відповісти
Вони не вбиті. Просто лежать, відпочивають після штурму Лондона і Берліна)))
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05.04.2023 10:27 Відповісти
Трохи відлижаться а там нєдєлька і будуть штурмувати Вашингтон з Токі
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05.04.2023 11:20 Відповісти
моркву зі східних коронів - такий розгін наберуть після штурму Берліна, що Лондон з Вашингтоном пролетять не помічая
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05.04.2023 11:31 Відповісти
відлежаться і на концерт... кобзона.
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05.04.2023 15:38 Відповісти
дивиться в небо, балдєє
так уютно, по домашньому
красота...
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05.04.2023 11:41 Відповісти
Як почнуть літати мухи то там опаришів буде не міряно.
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05.04.2023 18:25 Відповісти
якось некрасіво дохнуть...симулянти.
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05.04.2023 10:27 Відповісти
"..неефективні весільні дрони... " . Рєзніков , який же ти все таки підар !
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05.04.2023 10:28 Відповісти
Що ж ви так грубо про повелителя яєць по 17)
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05.04.2023 10:33 Відповісти
Garry Grant , це найбільш коректне визначення для Рєзнікова і іншого зеленого непотребу .
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05.04.2023 10:40 Відповісти
Ага, ага оце воно і є з'омка весілля!
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05.04.2023 13:09 Відповісти
Рєзнікову треба дрони вантажопідйомнісю сотня кіло щоб скинути на голови кацапам мішок з яблуками по 52
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05.04.2023 10:35 Відповісти
З яйцями ефектніше...
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05.04.2023 11:31 Відповісти
одним цінником, я вважаю, вже повбивали б тих кацапів
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05.04.2023 11:32 Відповісти
Він так добре проводить тест-драйви танків, залазить фоткається для піару на БМП.
Нам такий міністр з кварталу95 потрібен. 75% зедібілів підтвердять.
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05.04.2023 10:49 Відповісти
так мене теж то бісить..залізає..щей напевно той музон геройсько марвеловській він теж обирає..позорник херов..то можна набато гарніше і порядніше зняти! а так просто якесь посміховисько дурне..от правильно один боець говорив..що ********* не леви якими себе возомнили
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05.04.2023 11:34 Відповісти
Тищенко,ви всі такі з цим прізвищем?Яким боком тут міністр оборони?Аби випорожнитися і щоб виглядити як "радєтєль" за армію.Ну ляпнув,як завжди Рєзніков,то що зараз ростріляти за "весільні" дрони?Його є за що розірвати...
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05.04.2023 11:59 Відповісти
Борис Пересічний , Рєзніков -мародер і зрадник , на ті гроші що він і вся ЗЕвлада вкрали у армії можна було закупити цілу хмару дронів і цим врятувати тисячі життів наших Героїв на фронті .Вся зелена влада це зрадники і саботажники нашої Перемоги .
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05.04.2023 13:32 Відповісти
Про мух. Це -про вас ботічеллі. один гадить, а десятки налітають. 30 срібників відпрацьовуєте. Мосад не спить!
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06.04.2023 06:53 Відповісти
Дуже конкретно і влучно - підар...зеленопузий
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06.04.2023 06:14 Відповісти
otak zakin4ujut´ zyttja agresory 👍
jakby poba4yly ze video v kasapii
bazaju4yh vmerty za hujla zmen6elosja by 🤓
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05.04.2023 10:29 Відповісти
Гробаки на добриво
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05.04.2023 10:30 Відповісти
Їв гречку з великим апетитом. Дякую.👍
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05.04.2023 10:31 Відповісти
Возьмут Бахмут и сразу на Берлин можно
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05.04.2023 10:33 Відповісти
Весільні мавіки, однако)
Эх, вам не дожить уж до свадьбы-женитьбы

А невесты ваши выйдут за мордвууу
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05.04.2023 10:40 Відповісти
Ось вам і весільний дрон. На цьому кацапському весіллі бракує лише тамади Резнікова.
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05.04.2023 10:47 Відповісти
Это плохо что я молодая мама, но мне нравится смотреть такие видео, где дохнут орки?!
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05.04.2023 10:48 Відповісти
Тому що ці вже здохші і не прийдуть вбивати дітей.
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05.04.2023 10:51 Відповісти
Сложно сказать. Однозначно это позитив. А позитив благоприятно влияет на самочувствие мамы и ребёнка. Но есть и другие позитивные видео не связанные с войной и смертью. Попробуйте поменять репертуар.)
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05.04.2023 10:58 Відповісти
Мне тоже это нравится смотреть Наши ребятки молодцы!
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05.04.2023 11:01 Відповісти
на початку повномасштабного вторгнення, памʼятаютаю, було багато відео з під Гостомеля, Бучі, Ірпеня, де було побито багато рашистської техніки і трупи москальні, вивернуті на ізнанку, валялися навколо... на тих відео люди знімали і матюкалися! запамʼятався один комент:
- А можна не матюкатися на відео? Я це з дітьми дивлюся
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05.04.2023 11:35 Відповісти
Погана лише мова окупанта, особливо для дитини.
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05.04.2023 11:36 Відповісти
То, что ты молодая - 👍
То, что ты мама - 👍👍
То, что тебе нравятся такие видео - 👍👍👍
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05.04.2023 12:38 Відповісти


труп врага приятно пахнет.))
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05.04.2023 18:06 Відповісти
Ніт.
Парадокс - хароший рюззкій завжди погано смердить.
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06.04.2023 07:29 Відповісти
Зовсім ні, єдине, що такі відіки затягують. Хочеться бачити все більше і більше "хороших рузьких"
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06.04.2023 06:20 Відповісти
Це, мабуть, краще ніж жити на рашці.
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05.04.2023 10:50 Відповісти
Гинуть воїни. А ці просто як скот на забої. Пригнали, дали каску 1946 р., АК-74 1980 р., набої 1968 р. і лопатку часів Другої Світової. А мамки ванюшек горді мля... Кацапія - це тупікова гілка розвитку.
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05.04.2023 10:50 Відповісти
Зараз лікарі навіть рекомендують!
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05.04.2023 10:50 Відповісти
отправились в Украину арестовывать Бандеру и еврея- клоуна-нациста-наркомана
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05.04.2023 10:58 Відповісти
Жил бы ты, Ваня, в деревне
Пас бы ты коров
Ёп тебя бы мерин
Был бы ты здоров...
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05.04.2023 11:01 Відповісти
Yakety Sax
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05.04.2023 11:05 Відповісти
Таке задоволення наблюдати як ці потвори смикаються, конаючи від справедливої кари. Здохніть усі, орки прокляті.
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05.04.2023 11:10 Відповісти
Жодного жалю до окупантів, єдине бажання, щоб кожна потвора, що ступила на українську землю помирала у страшних муках, як то чмо в канаві у калюжі власного лайна, в холоді і оточене трупами московських посіпак.
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05.04.2023 11:20 Відповісти
а шо там за выхлоп был, сероводород ?
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05.04.2023 11:22 Відповісти
вот так херойски сдохнуть в говне, мрак, дебилы ***
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05.04.2023 11:23 Відповісти
Це тільки епізод. Вони одними мавіками помножили на нуль цілий підрозділ русні, який готувався до атаки. Весільні дрони кажеш, Рєзнікофф?
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05.04.2023 11:26 Відповісти
Сконали гниди... Ліпше б здохли на Кацапії.
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05.04.2023 11:28 Відповісти
Good Job.
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05.04.2023 11:47 Відповісти
Как жили в дерьме так и сдохли.
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05.04.2023 11:48 Відповісти
Как бараны в кучу сбились и подыхают.
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05.04.2023 11:52 Відповісти
Ну оператори просто зверюги - так вже прицільно скидають груз - прям у окопчики. На цьому можна заробляти, після перемоги - тренувати солдат NATO.
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05.04.2023 12:07 Відповісти
один гробак всеж втiк ...
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05.04.2023 12:16 Відповісти
Шоб переказати - там нам пи....да.
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05.04.2023 12:46 Відповісти
здохлий кацап-окупант, навіть, по-феншую, то - на благо Світлого Світу
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05.04.2023 12:31 Відповісти
Вы просмотрели трейлер к фильму "Судьба оккупанта".
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05.04.2023 12:39 Відповісти
ну кому бюст..а кому и эфка)))
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05.04.2023 12:50 Відповісти
Ой, ми бачим ваші сльозки
Страшно вам аж гай шумить!
Скаже навіть баба з возу
Що вас всіх треба спалить!

Ванька-встанька, що таке?
Приготуй собі пакет
Ванька-встанька, не біжи
Вже немає куди йти!

https://www.youtube.com/watch?v=lV9q901vS6o&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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05.04.2023 13:00 Відповісти
на гарний врожай!!!!
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05.04.2023 13:09 Відповісти
Дауны тупоголовые, кто вас просил сюда идти и сдыхать? Или вам по кайфу видимо подыхать за *****?
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05.04.2023 13:46 Відповісти
И 50 патриотов в это время погибают в Бахмуте от тударов рашистов. Слабоке утешение
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05.04.2023 14:07 Відповісти
чому 50, чому не 150? Не 250?
Щодня кладемо по 500-800 крис.
Якщо при такому співідношенні, то 50 загиблих, то добре співідношення
І того... Вивчи абетку нашу. Бо я розумію, говорити на мові, мішає щелепа, а що завадило навчитися писати на нормальній мові?🤔
Добровольці з інших країн, говорять вже мовою, лише наші, якщо наші, так і не спромоглися ярмо скинути
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05.04.2023 17:15 Відповісти
я вже давно зрозумів що то не окопи а просто рови. вижити в них нереально.
найгірше що наші теж в таких сидять.
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05.04.2023 14:08 Відповісти
Бородатого на підтанцовку до гала-концерту кабздона.
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05.04.2023 15:32 Відповісти
И бородка чеченская чмощьная не помогла
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05.04.2023 15:51 Відповісти
Лежить, балдєє в болоті... Думає, яку це ладу кольором дадуть його марфушці...
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05.04.2023 17:08 Відповісти
А нехрен было лезть на нашу землю, сидели бы дома со своими семьями, все бы были живы-здоровы. А то видишь ли, бабло решили срубить на убийствах украинского народа.
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05.04.2023 17:20 Відповісти
якісь вони навіпдохлі
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05.04.2023 17:31 Відповісти
Прилегли, типо, отдохнуть сдохнуть. Ачьо?
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05.04.2023 17:36 Відповісти
пройшло 29 років після першої чеченської війни а москалі називають причиною чого вони на чужу землю прийшли одне й те саме слово - ПРІКАЗ.

тому не вірю в будь-що що не передбачає тотальне винищення всіх російськомовних недоносків, що дрочать на путіна і на псячий язик дітовбивць.

у що вірю тоді?

у слова американського снайпера, який назвав просту і зрозумілУ причину перемоги - МИ ПРОСТО ВБИЛИ ВСІХ ПОГАНЦІВ.
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05.04.2023 17:53 Відповісти
Ну що тут можна сказати- гарний кацап-дохлий кацап. А могди б десь у себе в зажопінську сидіти та бояришнік жрати. А так дякуйте *****,що здохли...
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05.04.2023 17:59 Відповісти
.

жерiть землю українську, сволото кацапська. жерiть, перед тим, як здохните!

насiння соняшника в кишенях у свинособак хоч було?

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05.04.2023 18:03 Відповісти
абсолютно не жалко скотобеССотварей сассеянских... горите в аду вечно, со всей своей раССеею...
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05.04.2023 19:57 Відповісти
Весiльний дрон iменi Резнiкова
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05.04.2023 22:23 Відповісти
Головне, щоб не забули по завєту *****, хрюкнути перед сном!
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05.04.2023 23:07 Відповісти
Российские свиньи.
Они пришли убивать, а теперь сами превратились в биомассу.
придурок..Нет жалости
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05.04.2023 23:55 Відповісти
Ну і нафіга було чіпати УКРАЇНЦІВ? Як свого часу говорив Дудаєв: -"...не чіпайте українців, бо вони повернуться і заберуть СВОЄ"... не дослівно, звичайно, але суть збережена
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06.04.2023 06:29 Відповісти
Кацап жив як лайно й здох у лайні..... власному.
....."ти ж хотів землі цієї , тож тепер з'єднався з нею".... (з пісні).
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06.04.2023 07:22 Відповісти
 
 