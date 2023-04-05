П’ять окупантів гинуть під ударами українського безпілотника. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував п’ятьох російських окупантів на їхній позиції поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані кадри останніх хвилин життя загарбників на українській землі.

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