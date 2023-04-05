УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14450 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство
5 411 8
арешт (1627) земля (802) Медведчук (1323) СБУ (10022) Марченко Оксана (107)

На Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука Марченко, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Прокуратура забезпечила арешт ще двох земельних ділянок вартістю 17,5 млн грн. Вони належать фірмі, кінцевим бенефіціаром якої є дружина лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Оксана Марченко.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу", - ідеться в повідомленні.

Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.

До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Також читайте: Суд арештував майно дружини Медведчука Марченко на понад 5,6 млрд грн, - СБУ

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
▪️ ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко.

Триває розслідування.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там з нерухомістю Халімона ?Все арештували?
показати весь коментар
05.04.2023 10:25 Відповісти
Чекають, поки пройдуть строки давності. Ще рік-два, і вже "нікто нє вінават".
показати весь коментар
05.04.2023 10:34 Відповісти
И! Дост кара гюнде били олур в мою семью!(Покрывало пречистой богородицы на голове )
показати весь коментар
05.04.2023 10:59 Відповісти
Зе гниди відволікають увагу украінців від того, що іх недолугому владному керівництву союзники відмовили в членстві в НАТО!
показати весь коментар
05.04.2023 11:02 Відповісти
https://inlviv.in.ua/lviv/rajski-sady-deputativ-miskrady-yak-zarobyty-200-mln-grn-na-bezkoshtovnij-zemli-u-lvovi


Як заробити 200 млн грн на безкоштовній землі у Львові
показати весь коментар
05.04.2023 11:04 Відповісти
і хіто тіпер стане "січастлівим абладатєлєм" цього майна - мойшекалий, чи власник готеля "Дніпро"?
наблюдаємо та запасаємося попкорном....
показати весь коментар
05.04.2023 11:44 Відповісти
И что интересно это все видели , знали , и пригибались , и вот только все вылазит..
показати весь коментар
05.04.2023 13:17 Відповісти
Арештовано - то нічого не значить. Печерський суд поверне назад. От якби було конфісковано в користь держави, то це вже друга розмова (але і не факт. Печерський суд в будь-якому випадку прийме "єдине правильне рішення". Просто оксаночці доведеться більше заплатити).
показати весь коментар
06.04.2023 01:22 Відповісти
 
 