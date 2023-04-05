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Два російські танки догорають у полі після спроби атакувати позиції 59-ї ОМБр. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка знищили два російські танки, що намагалися атакувати позиції ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних оборонних дій українських воїнів опублікований на сторінці 59-ї ОМБр у соцмережі.

"Вкотре російські танки намагалися прорватися до позицій ЗСУ. Але наші воїни завжди напоготові, тож зустріли непроханих гостей гаряче. Перший танк був підбитий одразу. Екіпаж другого намагався втекти. І на якусь мить вже навіть здалося, що в них це вийде. На щастя, …здалося", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони-камікадзе 59-ї ОМПБр нищать ворожу бронетехніку та піхоту. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+25
Героям слава !!!
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05.04.2023 11:03
+22
Красівоє ...
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05.04.2023 11:00
+18
Молодцы ребятки наши!!!!!
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05.04.2023 11:04
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Красівоє ...
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05.04.2023 11:00 Відповісти
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05.04.2023 11:05 Відповісти
Как там пел бывший солист или сосист группы бытылка вернее бутырка

Догорают танки догорают
догорают на чужой земле
и танкистов никто не вспоминает
не поминают пuдаров нигде..
ну где то так...
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05.04.2023 13:30 Відповісти
Бурят весь в крови
на земле куи
мясо и куски
и собаки вой...

группа бутылка
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05.04.2023 13:34 Відповісти
вірш в стилі японсько хокку )))
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06.04.2023 09:25 Відповісти
кожному русскому мобіку по чорнопакетному гробіку
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06.04.2023 09:24 Відповісти
Героям слава !!!
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05.04.2023 11:03 Відповісти
Молодцы ребятки наши!!!!!
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05.04.2023 11:04 Відповісти
В первый раз по ходу активная система защиты сработала ....
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05.04.2023 11:10 Відповісти
Тікав як півень з відрубаною головою.

КАЗа кацапські танки не мають, є динамічний захист (броня). Дотримуйтесь вірної термінології, танкіст 🙁
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05.04.2023 11:19 Відповісти
Хіба броня є динамічний захист? Звісно ні.
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05.04.2023 12:02 Відповісти
Пакети малочутливої вибухівки, закріплені на броні.
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05.04.2023 12:10 Відповісти
т.зв. "динамічна броня"
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05.04.2023 13:09 Відповісти
Вірно. Активний захист, це коли назустріч ворожому снаряду (ракеті) вистрілюється рій елементів, які руйнують снаряд (ракету).
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05.04.2023 12:05 Відповісти
Гумор бійців не поступається майстерности. ЗСУ найкращі!
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05.04.2023 11:13 Відповісти
Другий на міну наїхав?
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05.04.2023 11:13 Відповісти
Куй його знає. Головне-капець.
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05.04.2023 11:17 Відповісти
Може й детонація ********** затрималась. Свята Джава б'є зверху, не так ефектно як Преподобна Стугна 😂
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05.04.2023 11:21 Відповісти
И маладая не узнает, какой танкиста был канец....
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05.04.2023 11:26 Відповісти
Як у дитячий присказки - Кто не спрятался, я не виноват.
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05.04.2023 11:33 Відповісти
А так активно тікав ... Ще трошки і можна було б бояри випити для заспокоєння нервів. І не вийшло.
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05.04.2023 12:08 Відповісти
На полі пушкі грохоталі,
Солдати лізли, танки йшлі.
А маладо-о-й бурят-наво-од-чік,
Тепер он бєлий Жігулі.
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05.04.2023 12:14 Відповісти
Четыре трупа возле танка
Украсят утренний пейзаж...

з "пейзажем" не стьоб, а слова із оригінала пісні
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05.04.2023 13:11 Відповісти
А второй, встав на "рельсы", решил, что сейчас по ним докатит до своих, но этот путь оказался к Кобзону на концерт
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05.04.2023 12:31 Відповісти
хм, або добивали підранка або боєкомплект із затримкою рванув, що теж імовірно якщо при попаданні струмінь пропалив броню.
Але файно є що - 6 орків танкістів, бо щось задофіга відосів де ці потвори встигають вилізти з ********. Бо танків у кацапів дофіга, а от навчених екіпажів не дуже, чмобіки які воювали на танках тільки в WOT такі собі вояки.
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05.04.2023 13:35 Відповісти
Міна виявилась сердитою
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05.04.2023 14:09 Відповісти
Як гарно, аж душа співає.
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05.04.2023 14:20 Відповісти
таки убегать надо было без танка
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05.04.2023 14:25 Відповісти
виходить, що перший снаряд відрекошетив від танку?
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06.04.2023 09:27 Відповісти
 
 