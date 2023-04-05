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Два російські танки догорають у полі після спроби атакувати позиції 59-ї ОМБр. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка знищили два російські танки, що намагалися атакувати позиції ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних оборонних дій українських воїнів опублікований на сторінці 59-ї ОМБр у соцмережі.
"Вкотре російські танки намагалися прорватися до позицій ЗСУ. Але наші воїни завжди напоготові, тож зустріли непроханих гостей гаряче. Перший танк був підбитий одразу. Екіпаж другого намагався втекти. І на якусь мить вже навіть здалося, що в них це вийде. На щастя, …здалося", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+25 Чайка Київ
показати весь коментар05.04.2023 11:03
+22 Роман с камнем
показати весь коментар05.04.2023 11:00
+18 Валентина Жигуль
показати весь коментар05.04.2023 11:04
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Догорают танки догорают
догорают на чужой земле
и танкистов никто не вспоминает
не поминают пuдаров нигде..
ну где то так...
на земле куи
мясо и куски
и собаки вой...
группа бутылка
КАЗа кацапські танки не мають, є динамічний захист (броня). Дотримуйтесь вірної термінології, танкіст 🙁
Солдати лізли, танки йшлі.
А маладо-о-й бурят-наво-од-чік,
Тепер он бєлий Жігулі.
Украсят утренний пейзаж...
з "пейзажем" не стьоб, а слова із оригінала пісні
Але файно є що - 6 орків танкістів, бо щось задофіга відосів де ці потвори встигають вилізти з ********. Бо танків у кацапів дофіга, а от навчених екіпажів не дуже, чмобіки які воювали на танках тільки в WOT такі собі вояки.