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Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Віряни церкви Святого Великомученика Георгія у Львові ухвалили рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ та перейменування церкви на храм Святого Юрія.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ", - написа він у телеграмі.

Читайте: Лаврський архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і став намісником монастиря. УПЦ МП наклала на нього заборону у служінні. ВIДЕО

Пізніше заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод опублікував на фейсбуці кілька відео, на яких священнослужитель проводить службу українською мовою, а потім повідомляє про перехід храму до ПЦУ.

"Цей храм сьогодні перейшов з російської церкви в церкву українську православну", - каже священник.

Після цього віряни разом виконують гімн України.

Також читайте: Діяльність УПЦ МП заборонено на території Хмельниччини, - облрада

Холод зазначив, що церква тепер називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький 01
Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
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05.04.2023 11:57
+15
Анекдот. Зе-анекдот. Розборки Офісу з МП, щоб залучити кацапських попів зо спільного "проекту", привели до того, що Зельониє втратили контроль над ситуацією. І з попами обісрались, і спровокували активний перехід до ПЦУ. Який вдалось призупинити Баканову.
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05.04.2023 12:02
+10
В этом благом деле, перехода храмов в ПЦУ от УПЦ МП, ГЛАВНОН, что бы ни один поп, дьяк, монах и т.д. из состава филиала 5-го управления ФСБ с названием "УПЦ МП" не перешёл в ПЦУ. Принимать в свои ряды каноничной украинской церкви этих перебежчиков все одно что добровольно принимать в свои ряды агентов ФСБ и носителей бациллы чумы рускаго мира.
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05.04.2023 12:15
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Заголовок поправте
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05.04.2023 11:31 Відповісти
заголовок інтригуючий...
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05.04.2023 11:32 Відповісти
Не ганьбіттся, виправте заголовок!
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05.04.2023 11:32 Відповісти
Многоходовочка почті як у путіна😂
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05.04.2023 11:33 Відповісти
Храм УПЦ МП у Львові перейшов до УПЦ МП, - Многоходовочка!
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05.04.2023 11:33 Відповісти
На те знадобився рік війни? Томос при Порошенку отримали, весь цей час було "какая разніца"?
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05.04.2023 11:56 Відповісти
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05.04.2023 11:57 Відповісти
А ще гарне питання, чому у Лаврі московські попи не приховують, що підтримували на виборах преЗЕдента, якщо Пороху було не до них ?...Особливо, якщо згадати, яку спецслужбу представляють в Україні попи гундяєвські...
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05.04.2023 12:47 Відповісти
Немитаросія,ви дійсно не знаєте,чи дурня клеїте?Порох добився для України Томоса,і заснував ПЦУ.Московські попи зразу зрозуміли-чим це їм загрожує.Тому закликали голосувати проти Порошенка,щоб хоч якось нагадити...
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06.04.2023 00:58 Відповісти
Ой , Ваша правда, просто з язика в мене зняли вислів дорогого Микити Сергійовича Хрущова: " И помните товарищи, что государство вести-это вам не фуем трясти...."
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05.04.2023 14:09 Відповісти
Анекдот. Зе-анекдот. Розборки Офісу з МП, щоб залучити кацапських попів зо спільного "проекту", привели до того, що Зельониє втратили контроль над ситуацією. І з попами обісрались, і спровокували активний перехід до ПЦУ. Який вдалось призупинити Баканову.
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05.04.2023 12:02 Відповісти
Цікаво , храм перейшов до ПЦУ разом із товаріщами попами-ахвіцерами?
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05.04.2023 12:12 Відповісти
так. взагалі то так і робиться. Люди ідуть з священиками до ПЦУ
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05.04.2023 12:22 Відповісти
А навіщо новій українській Церкві старі гебістські пропагандисти?
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05.04.2023 12:28 Відповісти
А правда , що коли священик помирає то і увесь його приход лягає з ним в могилу?
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05.04.2023 12:32 Відповісти
В этом благом деле, перехода храмов в ПЦУ от УПЦ МП, ГЛАВНОН, что бы ни один поп, дьяк, монах и т.д. из состава филиала 5-го управления ФСБ с названием "УПЦ МП" не перешёл в ПЦУ. Принимать в свои ряды каноничной украинской церкви этих перебежчиков все одно что добровольно принимать в свои ряды агентов ФСБ и носителей бациллы чумы рускаго мира.
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05.04.2023 12:15 Відповісти
Треба приймати. Кожний храм, кожного священика привітати- підбадьорити кто перейшов до ПЦУ.
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05.04.2023 12:23 Відповісти
Тобто, добровільно створювати 5 колону вже в ПЦУ?
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05.04.2023 12:26 Відповісти
Ви знаєте як формується ієрархія в РПЦ? Чому їх попи такі лояльні кремлю?

Річ в тім що щоб стати попом паханату рпц треба отримати освіту в москві. Та банально навіть щоб стати дипломованим хористом теж треба в москву був в Україні вчать тільки 3 курси, а за четвертим в москву. Де тебе завербують за допомогою сексотів зробивши на тебе компромат, який може поховати не те що твою кар'єру, але навіть життя. Якщо компромат не вдасться зробити то фіг ти закінчиш. Метод простий в групах є спеціальні заводили яких покриває адміністрація закладу, які методами соцінженерії агітують робити різну дич, але насправді ці заводили навіть не семінаристи-студенти, а сексоти ціль яких підставити та створити компромат. Використовують все від педофілії, зоофілії до куди страшніших речей.

Але на цьому все не закінчується. Ієрархія рпц формується так щоб високі посади отримували ті на кого компромату є чим побільше і на кого він чим по страшніше, що буде гарантувати лояльність кремлю, і що є причиною того що в рпц чим більш порочний піп тим вищу посаду він матиме. Тобто мова йде не про одинарний злочин, а про захоплення чимось девіантним, яке покривається кремлем взамін лояльності.

Чи треба таких попів приймати в ПЦУ? Звичайно треба. Клеймо що він був попом рпц нікуди не дінеться. Можливо цей піп покаявся або компромат був незначний. Чи можливо його буде кремль використовувати як агентуру рф, але це ж не значить що ми такому попу повинні давати можливість керувати ПЦУ чи займати якусь високу посаду з реальним впливом (а не ілюзорним) в ПЦУ.
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05.04.2023 14:01 Відповісти
А якщо цей перейда навіть на низькій посаді буде отруту в маси парафіян пхати?
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05.04.2023 16:04 Відповісти
А в нього буде така можливість?)

Вони ж зазвичай не ідейні, а просто девіантні. Якщо зробити все правильно, то у нього не буде можливості вливати отруту в маси, він навпаки буде пропагувати ідеї українства.

ПЦУ треба своїх сексотів, якихось матрон що мають "рідню знайомих" у верхах ПЦУ, які на місцях проконтролюють чи раптом священник не почав говорити-творити дич і наративи рф. Це не складно. Будь-який справжній прихожанин ПЦУ зможе побачити це. Всього лиш треба щоб у нього була можливість пожалітись і на це обов'язково відреагувала ПЦУ. На цю роль навіть якісь прості бабусі що доглядають за церквою, чи діди, дяки підійдуть. А як буде боятись тоді піп оступитись розуміючи що не він там в приході головний, цар і бог, а головним хто насправді є над ним може виявитись будь-хто.
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05.04.2023 16:56 Відповісти
А потім поступово позберемось.
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05.04.2023 12:29 Відповісти
Храмы ДА. УПЦшников МП НЕТ.
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05.04.2023 12:39 Відповісти
Перехід церковних служителів УПЦ МП разом з паствою в ПЦУ дуже хибна ідея. Вона мала зміст ще на початку, після Томосу, який остаточно затвердив законність нашої Церкви. Зараз перехід під обставинами стає просто способом закріпитись на старому місці із старою паствою. Це не щиро від слова зовсім. То навіщо нам такі пастирі які просто мімікрували. Нам не потрібна кількість. Нам потрібна якість та патріотизм. Хай провідники рускава міра їдуть на болота і продовжують скрєпи там. Інакше одержим старі кацапські наративи тільки в жовтоблакитній обгортці для конспірації.
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05.04.2023 12:41 Відповісти
В ПЦУ не має стільки попів, на всі храми своїх не вистачає тому приймають, як Господь Бог прийняв грішника, який наче вівця збився з дороги й заблукав але покаявся.
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05.04.2023 14:13 Відповісти
Они перенимают как раз приходами. Это же просто вопрос денег.
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05.04.2023 19:56 Відповісти
.

так гарно, коли в храмi звучить нормальна мова, а не недолугий кацапський суржик пiд

виглядом старослов'янської.
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05.04.2023 12:43 Відповісти
.

Цензор, ну скiльки можна? яка УПЦ? що це? РПЦ-КДБ !
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05.04.2023 12:46 Відповісти
Ну хоча б в дужки ставили назву "УПЦ" бо це 100% плагіат від РПЦ для введення в оману стареньких українців які ще носять їм пожертви.
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05.04.2023 12:57 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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05.04.2023 12:59 Відповісти
Події у Хмельницьку спричинили ефект доміно. Мабуть Онуфрій зараз проклинає того попа що бив військового, бо якби тієї бійки не відбулось, то московські попи ще довго смерділи б русскім міром по церквах.
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05.04.2023 14:20 Відповісти
До речі, головний піп того храму у Хмельницькому перебіг до московського сатанату з Київського патріархату.
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05.04.2023 14:24 Відповісти
все храмы в Украине должны быть в ПЦУ!упц же вместе со своими попами пусть катятся в рашку!
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05.04.2023 14:21 Відповісти
Якщо то на колишньго короленка..то то просто перефарбувались..довелось мені по неволі бути там на службі ..через девкіну мамашу...алепотім сказав що мені пох і ноги моєїтам небуде..тощераніше 2014 року..2007 напевно..короче той сраний піп читає коротеньку молитву..а в переві починає поносити всіх решту шото не церквито сатаністи анафема ітд..та все рашко смі і їх прапагандони просто малюки з дітсадка в порівнянні з тими батюшками..що вони там несуть то пздц..і приход в них такий самий..там від бога взагалі нічого нема! інебуло ніколи..іх треба мінімум піздити!
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05.04.2023 14:44 Відповісти
плюс
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05.04.2023 17:35 Відповісти
 
 