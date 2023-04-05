Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький. ВIДЕО
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Віряни церкви Святого Великомученика Георгія у Львові ухвалили рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ та перейменування церкви на храм Святого Юрія.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ", - написа він у телеграмі.
Пізніше заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод опублікував на фейсбуці кілька відео, на яких священнослужитель проводить службу українською мовою, а потім повідомляє про перехід храму до ПЦУ.
"Цей храм сьогодні перейшов з російської церкви в церкву українську православну", - каже священник.
Після цього віряни разом виконують гімн України.
Холод зазначив, що церква тепер називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.
Будь ласка, зачекайте...
Річ в тім що щоб стати попом паханату рпц треба отримати освіту в москві. Та банально навіть щоб стати дипломованим хористом теж треба в москву був в Україні вчать тільки 3 курси, а за четвертим в москву. Де тебе завербують за допомогою сексотів зробивши на тебе компромат, який може поховати не те що твою кар'єру, але навіть життя. Якщо компромат не вдасться зробити то фіг ти закінчиш. Метод простий в групах є спеціальні заводили яких покриває адміністрація закладу, які методами соцінженерії агітують робити різну дич, але насправді ці заводили навіть не семінаристи-студенти, а сексоти ціль яких підставити та створити компромат. Використовують все від педофілії, зоофілії до куди страшніших речей.
Але на цьому все не закінчується. Ієрархія рпц формується так щоб високі посади отримували ті на кого компромату є чим побільше і на кого він чим по страшніше, що буде гарантувати лояльність кремлю, і що є причиною того що в рпц чим більш порочний піп тим вищу посаду він матиме. Тобто мова йде не про одинарний злочин, а про захоплення чимось девіантним, яке покривається кремлем взамін лояльності.
Чи треба таких попів приймати в ПЦУ? Звичайно треба. Клеймо що він був попом рпц нікуди не дінеться. Можливо цей піп покаявся або компромат був незначний. Чи можливо його буде кремль використовувати як агентуру рф, але це ж не значить що ми такому попу повинні давати можливість керувати ПЦУ чи займати якусь високу посаду з реальним впливом (а не ілюзорним) в ПЦУ.
Вони ж зазвичай не ідейні, а просто девіантні. Якщо зробити все правильно, то у нього не буде можливості вливати отруту в маси, він навпаки буде пропагувати ідеї українства.
ПЦУ треба своїх сексотів, якихось матрон що мають "рідню знайомих" у верхах ПЦУ, які на місцях проконтролюють чи раптом священник не почав говорити-творити дич і наративи рф. Це не складно. Будь-який справжній прихожанин ПЦУ зможе побачити це. Всього лиш треба щоб у нього була можливість пожалітись і на це обов'язково відреагувала ПЦУ. На цю роль навіть якісь прості бабусі що доглядають за церквою, чи діди, дяки підійдуть. А як буде боятись тоді піп оступитись розуміючи що не він там в приході головний, цар і бог, а головним хто насправді є над ним може виявитись будь-хто.
так гарно, коли в храмi звучить нормальна мова, а не недолугий кацапський суржик пiд
виглядом старослов'янської.
Цензор, ну скiльки можна? яка УПЦ? що це? РПЦ-КДБ !