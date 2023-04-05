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Зеленський (17420) Польща (5153) Дуда (624) Олена Зеленська (225)

Президент Зеленський разом з першою леді прибули до Королівського замку у Варшаві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Польщі розпочалася офіційна зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Шо-шо, "перша леді"??? Щоб бути ''леді'' чоловік має бути ''лордом''!
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05.04.2023 12:49
+15
Этот поц хотябы свой свитер и штаны перед поездкой постирал? Дипломатический протокол так и не осилил, поэтому надеюсь что хотябы в чистых лахах приехал.
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05.04.2023 12:56
+15
Може ,хоч поляки подарують тому чуду костюм ! Щоб не ганьбило вже так Україну !!!
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05.04.2023 12:58
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Перша леді і кловун
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05.04.2023 12:43 Відповісти
Ермак з багажніка все контролірував
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05.04.2023 13:02 Відповісти
Перша з кінця.
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05.04.2023 12:45 Відповісти
А ручку пані,не пан а мужик.
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05.04.2023 12:47 Відповісти
Шо-шо, "перша леді"??? Щоб бути ''леді'' чоловік має бути ''лордом''!
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05.04.2023 12:49 Відповісти
в країнв війна, воно катається. дурне , картаве бидло.
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05.04.2023 12:54 Відповісти
Він за три попередні роки стільки "навідпочивася" що "предшественнику" років на п"ятнадцять вистачило-б
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05.04.2023 13:01 Відповісти
Этот поц хотябы свой свитер и штаны перед поездкой постирал? Дипломатический протокол так и не осилил, поэтому надеюсь что хотябы в чистых лахах приехал.
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05.04.2023 12:56 Відповісти
Не думаю що він у несвіжому одязі ходить. Але одягатись у псевдооднострій завжди і всюди це не комільфо. Він же не Че і не Кастро. І навіть не член родини північнокорейських хряків.
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05.04.2023 13:00 Відповісти
Від самого початку війни ні президент, ні інші офіційні особи під час дипломатичних зустрічей не вдягають традиційних протокольних костюмів. Або військова форма, або цивільний одяг.
Таке рішення прийнято, і воно буде дотримуватись до перемоги.

Але ви, ботня, не втомлюєтесь висратись на цю тему.
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05.04.2023 16:54 Відповісти
Дятел, если бы они к нам просить приезжали, то такое хамство хоть как то можно было бы объяснить. Но когда ты приезжаешь за поддержкой, то буть добр хотябы одетым как положено по международному протоколу. Но вам, подоляшавкам этого не понять. Вы будете восхищаться зеледентом хоть бы он в одних трусах пришел.
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05.04.2023 17:11 Відповісти
ти тупий чорт, він в КОНГРЕССІ США виступав в толстовці, що тобі дурню незрозуміло?
і всі розуміють, оркім нашої власної ботні
висирайся далі на тему костюмів, Зеленський не одягав костюм жодного разу і не одягне до перемоги
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05.04.2023 17:18 Відповісти
Вася, ты такой же тупой как и твой зеледент. Они вынуждены терпе6ть этого поца потому что (в отличии от него) они переживают за судьбу нашей страны. Впрочем что тебе объяснять...
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05.04.2023 17:22 Відповісти
А спортівки? Такі зелені, з червоними смужками...
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05.04.2023 18:51 Відповісти


жодного костюму, принципово. На вищому рівні. Всі розуміють, крім Серьожі Гусаченко і ко
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05.04.2023 17:26 Відповісти
Жодного? А на переднем плане слева пацанчик в свитере сидит?
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05.04.2023 17:31 Відповісти
з японського боку?
вибач, Серьожа, ти тупіший ніж мені здалося спочатку, більше не буду з тобою дискутувати
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08.04.2023 20:52 Відповісти
Тупее толькл Игорьоша. Так вот слева, с японского боку присутствующие одеты согласно протокола, а справа шпана сидит в самим себе придуманном дресс-коде...
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09.04.2023 05:31 Відповісти
Може ,хоч поляки подарують тому чуду костюм ! Щоб не ганьбило вже так Україну !!!
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05.04.2023 12:58 Відповісти
А де ж рояль?
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05.04.2023 13:01 Відповісти
Новою Поштою їде.
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05.04.2023 13:51 Відповісти
🤮🤮🤮
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05.04.2023 13:01 Відповісти
Анджей Дуда вручил Президенту Украины Зеленскому высшую награду Польши- Орден Белого Орла.
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05.04.2023 13:02 Відповісти
ЛЕДІ ??? йо-майо, яка, *****, леді з мухосраньська та ще й в демократичній та народній державі ??? це що, зомбування людей? феодальний стрій та психологію відновлюємо?
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05.04.2023 13:20 Відповісти
Якщо ця перша леді, то за логікою у того миршавого має бути і друга, а може й третя.
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05.04.2023 13:26 Відповісти
Не знав що сепарка може бути леді
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05.04.2023 13:44 Відповісти
Паскудна пара, наскрізь фальшива, з жахливим бекграундом.
Важко на це все дивитися. Особливо після того, як війна висвітлила стільки красивих облич. які змогли би .... Ех... (Ратушний, Да Вінчі...)
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05.04.2023 20:28 Відповісти
Очищення суспільства повинно розпочатись, далі так не можна жити.
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05.04.2023 20:37 Відповісти
Панове редактори - це НЕ КОРОЛІВСЬКИЙ ЗАМОК. Це ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПАЛАЦ. Точніше, площа перед Президентським палацом. Зустріч у Королівському замку - у Старому місті - відбудеться ввечері.
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05.04.2023 13:48 Відповісти
Для друзів України: Добрий ранок... Для - ворогів: Доброго ранку, ми з України....
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05.04.2023 13:51 Відповісти
Опять этот Телеграм.
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05.04.2023 14:28 Відповісти
янелохмнесорокдва поехал на порку в Польшу вместе со скумбрией по 8... но главное, что взял с собой начальника, секретута, носителя личной наркокапельницы дерьмака... Украина смеется с янелохмнесорокдва, люди его ненавидят, мир смотрит из-за него на Украину как на террариум-расплодник коррупции... все сейчас понимают, что янелохмнесорокдва вместе с дерьмаком заверили ****** патрушева в Омане в том, что Украину они сдадут... но оннелохиемуужесорокпять продолжает видосики пускать и чихать хотел на Украину...
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05.04.2023 14:44 Відповісти
О, а де пакет з АТБ з скумбрією по 8 гр? Якось не по етікету.
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05.04.2023 15:35 Відповісти
как-то ми с дєрьмаком елі сємкі возлє каралєвскага палаца в етай, как-єго, варшавє... нічо так, прікольна... ге-ге
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05.04.2023 16:35 Відповісти
божевіллю хоробрих співаємо пісню...
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05.04.2023 17:33 Відповісти
мало хто знає але у нас був український король і його резиденція саме у польщі була, ага.
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05.04.2023 17:32 Відповісти
Тарас Чорновіл:
Об'єктність - це коли ти можеш побувати з візитом лише за викликом на запрошення. І поза екстремальними обставинами географія твоїх візитів повертається до завжди рідної Варшави. Пригадав, як колись один мерзенний блазень у Кварталі, здається, його звали Зеленським, висміював Ющенка за його часті контакти й візити з Польщею та Грузією...
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05.04.2023 18:40 Відповісти
Ця квартальна паскуда як тільки Скайпом щось ******* на міжнародному форумі або кудись їде за межі України мені до болю соромно за такого преЗЕрватива-імбіцила, можуть подумати що всі українці такі примітивні що обрали такого недоумка в ЗЕденти.
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05.04.2023 18:49 Відповісти
 
 