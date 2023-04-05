Президент Зеленський разом з першою леді прибули до Королівського замку у Варшаві. ВIДЕО
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Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Польщі розпочалася офіційна зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди.
Топ коментарі
+21 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар05.04.2023 12:49
+15 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар05.04.2023 12:56
+15 Надія Кузишин e4216b52
показати весь коментар05.04.2023 12:58
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Будь ласка, зачекайте...
Таке рішення прийнято, і воно буде дотримуватись до перемоги.
Але ви, ботня, не втомлюєтесь висратись на цю тему.
і всі розуміють, оркім нашої власної ботні
висирайся далі на тему костюмів, Зеленський не одягав костюм жодного разу і не одягне до перемоги
жодного костюму, принципово. На вищому рівні. Всі розуміють, крім Серьожі Гусаченко і ко
вибач, Серьожа, ти тупіший ніж мені здалося спочатку, більше не буду з тобою дискутувати
Важко на це все дивитися. Особливо після того, як війна висвітлила стільки красивих облич. які змогли би .... Ех... (Ратушний, Да Вінчі...)
Об'єктність - це коли ти можеш побувати з візитом лише
за викликомна запрошення. І поза екстремальними обставинами географія твоїх візитів повертається до завжди рідної Варшави. Пригадав, як колись один мерзенний блазень у Кварталі, здається, його звали Зеленським, висміював Ющенка за його часті контакти й візити з Польщею та Грузією...