Президент Зеленський разом з першою леді прибули до Королівського замку у Варшаві. ВIДЕО

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Польщі розпочалася офіційна зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди.