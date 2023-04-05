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Рух "Атеш" заявив, що потрапив на завод з виробництва боєприпасів у Липецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Рух спротиву українців та кримських татар "Атеш" запевняє, що його агенти змогли потрапити на завод з виробництва боєприпасів у російському місті Липецьк.

Про це рух повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На трубному липецькому заводі "Вільний Сокіл" рашисти переобладнали один з цехів для виробництва боєприпасів. Працюють не покладаючи рук 24/7, щоб виконати план у 40 000 одиниць снарядів на місяць", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" зазначають, що 30% виготовлених на заводі снарядів - браковані.

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"Чекайте вогню, рашисти, або згортайтесь та біжіть, поки можете!" - додали в "Атеш".

Рух Атеш заявив, що потрапив на завод з виробництва боєприпасів у Липецьку 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
сорок тысяч корпусов. Это самый простой компонент изделия, а для них еще нужно изготовить взрыватели - а это как минимум еще два-три разных предприятия. А еще наполнить корпус ВВ... И если это всё делается на таком же древнем говне времён ВМВ, как этот ДИП-200, то триколор токарям в жопу и вымпел передовика на грудь. Скоро и этой работы в Липецке не будет.
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05.04.2023 13:37
+12
40 тисяч снарядів на місяць - тільки один завод.
Хто там ще буде казати про "снарядний голод"?
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05.04.2023 13:15
+11
"Ліпєцкая фабріка!" (С)
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05.04.2023 13:22
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Думаю это просто пиар крымскотатарского движения. На заводе, который всю жизнь производил трубы, разместили военный заказ, разумеется часть изделий будут бракованными. А представлено то ли саботажем, то ли диверсией. Разумеется, с каждым месяцем брака будет всё меньше
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05.04.2023 15:27 Відповісти
якщо це відео виклав рух спротиву то я не побачив на відео ніякого спротиву.
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05.04.2023 17:08 Відповісти
Какой предатель слил эту инфу?
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05.04.2023 17:24 Відповісти
40000 на місяць!!! Один неспеціалізований цех!!! А скільки виробляють спеціалізовані заводи в яких не один цех??!!! Я дуже сильно сумніваюсь, що весь Євросоюз зараз може виготовити стільки як цей один цех. Нас чекають дуже важкі роки. Набагато важчі ніж був 2022-ий.
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05.04.2023 17:27 Відповісти
Пхаааа, без напильника ніяк?
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05.04.2023 17:55 Відповісти
Нас най...пують, це рік десь 43-й минулого століття.
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05.04.2023 17:57 Відповісти
У лютому путін назвав ліквідацію «прилетiв» російських територій пріоритетним завданням держави. Незважаючи на це, частота «прилетiв» продовжує зростати: у лютому влада повідомляла про обстріли рекордних 74 рази, а з початку війни регіони (включно з анексованим Кримом), за підрахунками «Нової Європи», обстрілювали щонайменше 480 разів. Цілями Збройних Сил України все частіше стають центральні регіони країни: Рязань, Тульська область, Московська область.

Новий пакет військової допомоги Україні від США, схвалений Пентагоном, включатиме ракети дальністю 150 кілометрів. Це вдвічі більше, ніж зараз мають Збройні сили України - дальність польоту HIMARS не перевищує 77 кілометрів. Поставки ракет, як повідомляє Bloomberg, почнуться восени. Крім того, 6 березня український підприємець Дмитро Шимків повідомив, що його компанія AeroDrone розпочала серійне виробництво дронів для Збройних сил України, які здатні долати відстань до 3100 кілометрів.
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05.04.2023 19:32 Відповісти
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