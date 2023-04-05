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Рух "Атеш" заявив, що потрапив на завод з виробництва боєприпасів у Липецьку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Рух спротиву українців та кримських татар "Атеш" запевняє, що його агенти змогли потрапити на завод з виробництва боєприпасів у російському місті Липецьк.
Про це рух повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На трубному липецькому заводі "Вільний Сокіл" рашисти переобладнали один з цехів для виробництва боєприпасів. Працюють не покладаючи рук 24/7, щоб виконати план у 40 000 одиниць снарядів на місяць", - йдеться у повідомленні.
В "Атеш" зазначають, що 30% виготовлених на заводі снарядів - браковані.
"Чекайте вогню, рашисти, або згортайтесь та біжіть, поки можете!" - додали в "Атеш".
Топ коментарі
+19 Urs
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+12 Деніс Войцеховський
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+11 Зэлэный_Змий
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