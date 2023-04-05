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Ворожа ракета впала поряд з українськими воїнами і не вибухнула через несправність. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бахмуті російська ракета впала неподалік групи українських воїнів, але не завдала їм шкоди, бо не вибухнула, очевидно, через несправність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт ворожого боєприпасу зафіксував один з українських бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ять окупантів гинуть під ударами українського безпілотника. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+81
Боженка береже наших Героїв
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05.04.2023 13:13
+55
Дякувати Богу!!! Бережи, Господи, наших воїнів!
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05.04.2023 13:16
+25
Фарт.
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05.04.2023 13:14
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Боженка береже наших Героїв
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05.04.2023 13:13 Відповісти
ото в хлопців на відео потужно позитивна карма наклалася одна на одну!!!
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05.04.2023 13:57 Відповісти
Ні, просто відео де ракета влучила та вбила людей ви не зможете подивитись, бо нема кому викласти відео.

Це називається "упередження уцілілого" - збій логіки. Читайте
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05.04.2023 14:50 Відповісти
брехня болотної пропаганди - скільки було відео від русні де їх на ходу вбивають
відео завжди вціліє - воно на віддаленому сервері тік-ток
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05.04.2023 15:20 Відповісти
Ого, які ти слова знаєш - "сервер", "віддалений"... Може ще й за швидкість передачі даних у чистому полі мені розповіси? )))))) Посилання де можна підняти IQ в попередньому коментарі. Я в тебе вірю.
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05.04.2023 17:49 Відповісти
Старлінк тобі в опу
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05.04.2023 18:17 Відповісти
Фарт.
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05.04.2023 13:14 Відповісти
Головне памятай: Фарт - по англійському буде - Пук
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05.04.2023 16:51 Відповісти
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05.04.2023 13:14 Відповісти
Дякувати Богу!!! Бережи, Господи, наших воїнів!
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05.04.2023 13:16 Відповісти
А коли ракета влучає у будинок та вбиває людей - ви що кажете, кого згадуєте?
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05.04.2023 14:51 Відповісти
На чергування пан (чи господін) вийшов?
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05.04.2023 15:20 Відповісти
на все воля Всевишнього
Господь дав Пуйла на світ - Господь його і управить взад
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05.04.2023 15:21 Відповісти
Тобто це була воля "Всевишнього" коли русня гвалтувала немовля на очах батьків у Бучі? Коли бомба падала на театр у Мариуполі? Ви хоч розумієте що зараз написали на свого бога? ВИ НАПИСАЛИ, не я.
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05.04.2023 17:46 Відповісти
Істинний Христианин не може вимагати від Всевишнього долі кращої - ніж доля Единорожденного Сина Всевишнього - Ісуса - якого катували та розіп'яли на хресті до смерті язичники римляни.
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05.04.2023 18:20 Відповісти
Якби ти ще й сам розумів що ти ото пишеш... Котись к уям, задовбав.
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05.04.2023 20:07 Відповісти
Ну чому ж "язичники-римляни"? Розіп'яли представники зовсім іншої нації.
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05.04.2023 23:21 Відповісти
язычники розіп'яли Бога - щоб всі в нього увіровали - це глибока суть, яку, власне, язичникам ніколи і не зрозуміти
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06.04.2023 15:58 Відповісти
так а в чому логіка? Бог добровільно віддав своє дитя на страту (маньяк чи шо?), а у тих хто зараз гине під тортурами чи кулями чи гвалтівниками - ніхто ні про що не питав.

Чим завинила дитина, яка гине в таких муках, не бачивши ще життя навіть толком?

Як ви взагалі можете вірити в таку маячню? І навіщо?*
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06.04.2023 05:16 Відповісти
це починайеться, коли людина не може вiдповicти на складнi питання, i тут виходить шаман з бубном i переконуйе що то все чертi та сатана )))) а рокiв через сто якийсь вчений дайе вiдповiдь, але вся сiмья вже в церквi та не майе часу читати )))
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06.04.2023 10:10 Відповісти
Ну так - Всевишній віддав язичникам свого єдиного сина Ісуса на жорстоку страту як розбійника
В тому і суть Християнства - як релігії де "на ВСЕ воля Господа", як і Ісламу
В загальному - рашка не ту релігію вибрала - їм краще повернутися до своєї корінної релігії - язичництва - там все просто - вбивай ворогів, гвалтуй дівок, пий кров, їш мясо - ніяких заборон - тільки шабаші біля багаття
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06.04.2023 15:53 Відповісти
у вас якійсь пунктик с приводу дохристиянськіх релігій? )))

так а як це так Всевишній не доглядів, Homo Sapiens - наш вид, щонайменьше 300 000 років на Землі, і навіть останні десяткі тисяч років відомої нам цивілізації не було ніякого християнства, був Древній Єгипіт, Майа, Древня Греція, Індуізм, Буддізм і чого тільки не було. І все не те, так? Всі ці люди 300 000 років куди? У пекло? ))) А нашо Всевишній їх створив тоді? Що він робив 2 мільйона років, коли існували різні види Homo? Просто так типу? Бо путі нєісповєдіми? )

Так можно про будь що сказати. Придумати собі віру у Колобка. Сказати що все створив колобок, по своїй подобі, тому Земля кругла. Чи ви заперечуєте що Земля кругла? Бо ж християнство заперечувало. ТАк от, Колобок створив небесні сфери, людей і звірів, і звичайно ж - хліб. Тому кажуть хліб усьому голова, хліб усьому Колобок! І всесвіт круглий, і зірки, і планети. Одного разу Колобок віддав своє тіло, щоб накормити та спасти нас. А потім знову воскрес. Я в книзі читав. Він її і написав

А те що у нас відбувається, та в нашому житті - то просто путі колобка нєісповедіми.

І в чому різниця?
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07.04.2023 22:30 Відповісти
Що ж, ПікАнна - це відомі істини - просто поцікавтесь у Християн.
Всі люди до смерті Христа перебували у пеклі.
Оскільки від народження були грішні від первородного гріха Адама і Еви.
УСІ без виключення - навіть святі, окрім хіба що ??? «один померлий (Мойсей) і інший, котрий ще не пізнав смерті, (Ілля, який вознісся живим на колісниці в небо)»
-----
Доречі тих три дні, що Христос перебував у гроті після страти - він спускався у пекло з певною метою.
-----
Ну а стосовно того, як побудована Земля - науці до сих пір не відомо.
Лише домисли, теорії і гіпотези.
******* наука про Землю схожа на хтиву дівку - там де є достовірнінаукові данні з експерименту - це факт
.. а там де данних немає - нам пропонують сліпо вірити.
Достовірних данних про те, що є всередині Землі - немає і бути не може - на данний момент це технічно неможливо.
Тому наука про Землю на ********* етапі - це СЛІПА ВІРА в авторитет смертних науковців, у яких з фактів Землебудови - тільки "мамой клянусь".
Найглибша свердловина у Землі - Кольська у СССР - насправді невеличка вмятинка на поверхні землі.
Доречі бурити нижче 12266 м. перестали, коли з'явилися повідомлення про пекло.
Наука базуеться на доказах і експерименті - інакше це релігія.
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08.04.2023 13:10 Відповісти
обычно говорят - на то была воля Божия
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05.04.2023 22:54 Відповісти
Ото нехай всі так падають..

Цікаво, а там, де 30% снарядів браковані - то рукожопість чи саботаж?
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05.04.2023 13:18 Відповісти
можливо проукраїнське підпілля. смішно звичайно, але...
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05.04.2023 13:32 Відповісти
это расейская смєкалка
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05.04.2023 13:44 Відповісти
бог вберіг...
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05.04.2023 13:20 Відповісти
А чому тільки тут, чим цей випадок такий для нього цікавий? Чому не вберіг мешканців будинку, де під'їзд ракета знищила? Ви реально після Бучі ще вірити у богів?
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05.04.2023 14:52 Відповісти
у богів вірять болотяні язичники - у московії
Українці вірять у Всевишнього і Православну Церкву України!!!
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05.04.2023 15:23 Відповісти
Вот динозаврики в Всевышнего не верили потому и подохли от метеорита.
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05.04.2023 18:46 Відповісти
ээээ .... ара ... а птыцы?
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05.04.2023 19:36 Відповісти
Археоптериксы уверовали.
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05.04.2023 23:58 Відповісти
археоптерикс - вымер, а курица, которая ничего не умеет, как кудкудакать, не имеет ни зубов ни лап с острыми когтями ни брони ни шипов - ВЫЖИЛА и поголовие ее растет и умножается
вот такая суть христианства
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06.04.2023 15:56 Відповісти
Ну и каша в голове. Это суть эволюции. Археоптерикс эволюционировал в твою курицу, а тирранозавр в страуса. А бибизяна в тебя.
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06.04.2023 23:46 Відповісти
Марна справа сперечатись з ,,сектантами'' , бо логіка в них відсутня , бо коли ти хочеш від них доказів , то кричать , що це аксіома , при цьому вимагають від опонентів доказів... це як нападають ,,традиційні релігії" на церков , яка ,,шанує''))) "Великого Макаронного Монстра" , втім оперуючи тими ж принципами , які у них запозичив американський фізик який вигадав її в знак протесту...
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06.04.2023 04:32 Відповісти
Судя по последующей вдалеке серии небольших взрывов, это был кассетный снаряд и падала просто труба двигателя. БЧ была отстрелена немного раньше.
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05.04.2023 13:20 Відповісти
Нет Это не сработавший боеприпас Кассеты падают относительно недалеко друг от друга. Другие взрывы это остальные ракеты из залпа рсзо. Судя по углу входа приблизительно в 45 грпдусов сама установка в км15-20 от Бахмута.
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05.04.2023 14:12 Відповісти
кацап, що сидів в середині й рулював, напевне жити дуже хотів.
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05.04.2023 13:31 Відповісти
а-ха-ха - зачет - там був бурят, чему я рад - шкода в обмінний фонд такі падкідиши не доживають
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05.04.2023 15:24 Відповісти
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05.04.2023 15:50 Відповісти
Наші молитви матеріалізуються і Боженька спас наших дорогих воінів 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.04.2023 13:38 Відповісти
А чому не спас інших, хто не зміг зняти відео? Звідки така вибірковість?
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05.04.2023 14:53 Відповісти
загугли "ріскій подрівапется на міне" чи вчорашнє - "прямо на голову рускому падає граната"
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05.04.2023 15:25 Відповісти
Так вам же це попи надиктували, такіми ж устами людей) Чим ви чи вони кращі?

І якщо його путі неісповєдіми - то з чого ви взяли що він (чому не вона?) взагалі існує? І якщо існує - то може його путі ведуть вас до болю, страждань і смерті в муках? Якщо б він був, *********** і всебачущий - хіба він допустив би весь той жах що відбувається на Землі? Чим завинили немовлята вбиті чи померлі від хвороб? Це такі путі в нього?
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06.04.2023 05:20 Відповісти
А чому ні?
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06.04.2023 18:58 Відповісти
парни , с днем рождения , побольше таких удачь , а путин - *****.!!!
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05.04.2023 13:38 Відповісти
Это не труба, это похоже град, а дальше взрывались другие ракеты - разброс у града большой. Ребятам повезло, очень. Это качество совкового боеприпаса или его хранения, возможно отсырело все в ракете из-за плохого хранения
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05.04.2023 13:40 Відповісти
Під Харковом і по всій Україні цього кацапського лайна вистачало, тільки хвости стирчали з земля
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05.04.2023 14:10 Відповісти
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05.04.2023 14:12 Відповісти
Господь, Богородиця Оранта , оберігає Українських воїнів, захищає Україну.. а кацапи усі здохнуть, нехай там і будуть мої напівродичи, чи з Сахаліну чи з ХабаЛовська..
типу, напівкацапська, Лєнка-сестра з Южно-Сахалінську, я дуже злий, твої Українські тітка-дядько вжЕ померли через твого ***** і його послєдишів
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05.04.2023 13:51 Відповісти
Згадуєть Харків рік тому як кацапи в "прямому ефірі" обстрілювали раойни міста Градами і Ураганами зі Смерчами.
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05.04.2023 14:07 Відповісти
У оператора железные яйцы нервы, снимать как ракета прилетает в 50 м от него. 😮
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05.04.2023 14:14 Відповісти
це не був його вибір, це збіг обставин що він знімав у цей час і що ракета не вибухнула.
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05.04.2023 14:55 Відповісти
це був його вибір - піти захищати Україну
крістофер з вініпуха - хватіт прикідиваться - у тебя уші фсб з під ушанки торчать
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05.04.2023 15:27 Відповісти
Авжеж. Расііііія вєліііікааяя нааааша дєржааааавааа. Йди нах йолопе.
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05.04.2023 17:41 Відповісти
Якщо в тебе в голові два сусідніх коментаря не вкладаються і ти плутаєш тепле з м'яким - хто тебе взагалі випустив у мережу і дозволив щось писати?
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05.04.2023 17:43 Відповісти
дурні як сам - ти питання задаєш - сам себе "палиш"
В Україні не потрібно дозволу фесебе щоб писати у мережі
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05.04.2023 18:22 Відповісти
Та ти у вчительки дозволу спитай )))
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05.04.2023 20:06 Відповісти
ти ляпаєш як корова на асфальт. твої коменти не підходять до початої теми.
ти реально малорозвинути ляпотло.
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06.04.2023 09:18 Відповісти
скудава стоп-гомосексуаліст з дойчандії знає як ляпає корова по асфальту?
в дойчляндії усі корови даже сонця не бачать, не те що по асфальтут ходити
а знаєш ти це, бо бачив ці блінчики у себе під вологдою
питання до тебе тільки одне - звідки під вологдою асфальт?
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06.04.2023 16:00 Відповісти
у як у тебе все серьозно, ти на обидві півкулі хворий? слухай, довбойобе, у тебе усі госомєки, хто з тобою не згодний? таку тему піднімають зазвичай латентні гоміки.

прикинь, я знаю, як ляпає таке як ти, чисто як корова на асфальт - усе говно розлітається у різні боки, а толку від нього немає, бо на асфальті нічого не росте. як і в тебе в макітрі нічого не виросло, поки ти до форума добірався.

а де у німеччині корови живуть, то не важливо, вони теж ляпають ... на бетон у стойлі. нічим не відрізняється від асфальту. і ти знову показа себе ляпотлом.
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06.04.2023 21:32 Відповісти
тормоз патріотичний, не плигай на іншу тему. ситуація обмежена зьомкою обстрілу, при якій мужик міг не знімати, а сидіти в укритті. при чому тут його вибір воювати в цілому?
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06.04.2023 09:17 Відповісти
ну а як там він там опинився?
це його вибір піти вбивати ванюш-маскалів таких як ти
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06.04.2023 16:02 Відповісти
дібіле, ще раз для тебе особливообдарованого - це не відноситься до теми. де тебе дятла склепали, і яка вчилка тебе не навчила причинно-наслідковим зв"язкам?
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06.04.2023 21:34 Відповісти
причинно-наслідковий звязок курареків Michael Krishtopa 1df41f20 та Stop Homosovetikus знає їх куратор, який втіхаря сміється над їх убогістю і шукає нових клавішніків
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07.04.2023 13:10 Відповісти
ой, ти словосполучення нове вивчив, вітаю. папужка безмозгла!
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07.04.2023 13:28 Відповісти
тобі після слова "вітаю" - потрібно було поставити "кому" а не "крапку"
розумаєш чому?
тому, що інакше - "папужка безмозгла" - це твоє ім'я, як твій підпис під листом
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07.04.2023 13:40 Відповісти
о, ти знайшов, де примінити твої скудні шкільні знання? зазвичай коли не окучують текст в цілому, перехазять на граматику. давай ще, я колеціоную таких, як ти.
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07.04.2023 13:43 Відповісти
а твій куратор - колекціонує таких як ти
коли опинишся в гнилій помойці з депресівним розладом - не забудь свою колєкцію на помойку
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07.04.2023 13:49 Відповісти
у тебе проблема: ти уходиш кудись, то на куратора, то себе ховаєш під картату ковдрочку. чого ти таке недолуг? ти підліток?
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07.04.2023 13:57 Відповісти
шо куратор тему "підлітка" підсказав?
та пішов твій куратор сам в підлітка
твій куратор - тупіший тебе - толька єму не кажи - то наш сікрет
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07.04.2023 14:04 Відповісти
ні, просто моїх лінгвістичних знань достатньо, щоб поставити тобі двійку за зміст. а ти скачи далі по темам, чіпляючись за окремі слова з речення. коли місків немає, саме так і роблять.
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07.04.2023 14:06 Відповісти
а шо тобі куратор поставить за сьогодні? га?
ти ще не здогадався?
премію за сьогодні точно ліквідірен
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07.04.2023 14:14 Відповісти
а у тебе лише сьогодні куратором насрано. чи ти від мамки з молоком узяв?
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07.04.2023 14:22 Відповісти
на сьогодні куратор тебе ракообразно поставіт
а завтра повторім
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07.04.2023 14:25 Відповісти
стоп гомосекус - ти головне не забудь пароль до цього аккаунта - жгі дальше
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07.04.2023 13:41 Відповісти
ой, і це мені каже малорозвинутий хомосоветікус , який не може окучити слово. забагато букаф, твоя нижня півкуля не осилює?
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07.04.2023 13:44 Відповісти
пароль від міши кріштопа то забув? га?
це сурйозні провали - твой куратор за єто по гребешку не погладіт
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07.04.2023 13:50 Відповісти
у тебе взагалі провал - нафантазував ти собі і ляпаєш як корова на асфальт.
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07.04.2023 13:53 Відповісти
корова - єто пофторр - твой куратор будєт недоволен
а те що він прочитає твою перепіску - то да
"не хватаєт фантазіі, тваю ж мать???" - на коврік - так завопіт твой кураторогебельс
ща будет тебя дальше отвлекать і заодно пісать какіє тролі раши тупіє
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07.04.2023 13:56 Відповісти
ну і що, що пофтор. тобі ж не дішло тугодуму. тебе на ковріках видно часто ..., дитяча шкільна травма?
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07.04.2023 14:10 Відповісти
слухай, те, що ти мені якогось куратора приписуєш, говорить про те, що ти сам іншого не знаєш, як тільки мати *** чийсь замість хребта. це так поводять себе лише кацапи - вони теж не знають, що таке самостійність думки, у них куй путіна в сраці торчить замість хребта.
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07.04.2023 13:55 Відповісти
ооо... куратор тебе хребта уже вставіл?
бістро
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07.04.2023 13:57 Відповісти
ще раз тобі особливо обдарованоу рогульо-кугуту: якщо ти придумав собі куратора, то не значить, що він дійсно є. тобі просто так вдобно, бо ти не тягнеш стартову тему. ти її хоч пам"ятаєш?
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07.04.2023 14:08 Відповісти
так він же її не чекав. він просто знімав. а був би оператором, то чекав би.
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06.04.2023 09:14 Відповісти
чи не краще падати де стоїш, а ніж намагатись зайти за стіну. Напевно, якби вибухнуло - не встигли б і кроку зробити
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05.04.2023 14:24 Відповісти
Пасха, незабаром. Це знак. Але може здетонувати і пізніше. Не лізьте туди самі, хай сапери розбираються.
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05.04.2023 15:42 Відповісти
Надо быстро 95 кварталу слабать пропагандонский фильм что Бог за нас... + про грехи МП.... И в Инет слить (наши пропагандонские тв каналы даже украинцы не смотрят).
Пусть раш бараны засомневался на чьей стороне Боженька.
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05.04.2023 17:23 Відповісти
Якщо подивитись відео у сповільненому режимі то видно, як перед ракетою дуже швидко пролітає Будда, і відкручує детонатор прям перед самісінькою землею. Він посміхається і зникає.

Отака от пригода. А хлопці молодці. Матюкаються, бо не встигли запитати у Будди коли русні *****.
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06.04.2023 05:24 Відповісти
останні вплигнувший в хату загинув би.
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06.04.2023 09:13 Відповісти
Отаке! Украiнський Христос сильнiше руського ахахаххаха та ще й Будда викручуйе детонатори ))) тахахахах

Це тому що в нас бiльше мани вiд католицького клона Христа ))) 🔮🌈
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06.04.2023 10:24 Відповісти
 
 