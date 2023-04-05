Ворожа ракета впала поряд з українськими воїнами і не вибухнула через несправність. ВIДЕО

У Бахмуті російська ракета впала неподалік групи українських воїнів, але не завдала їм шкоди, бо не вибухнула, очевидно, через несправність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт ворожого боєприпасу зафіксував один з українських бійців.

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