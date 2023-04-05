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Ворожа ракета впала поряд з українськими воїнами і не вибухнула через несправність. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бахмуті російська ракета впала неподалік групи українських воїнів, але не завдала їм шкоди, бо не вибухнула, очевидно, через несправність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт ворожого боєприпасу зафіксував один з українських бійців.
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+81 Денис Коновалов 0511b81c
показати весь коментар05.04.2023 13:13
+55 Лидия Севастьянова
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+25 MausMike
показати весь коментар05.04.2023 13:14
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Будь ласка, зачекайте...
Це називається "упередження уцілілого" - збій логіки. Читайте
відео завжди вціліє - воно на віддаленому сервері тік-ток
Господь дав Пуйла на світ - Господь його і управить взад
Чим завинила дитина, яка гине в таких муках, не бачивши ще життя навіть толком?
Як ви взагалі можете вірити в таку маячню? І навіщо?*
В тому і суть Християнства - як релігії де "на ВСЕ воля Господа", як і Ісламу
В загальному - рашка не ту релігію вибрала - їм краще повернутися до своєї корінної релігії - язичництва - там все просто - вбивай ворогів, гвалтуй дівок, пий кров, їш мясо - ніяких заборон - тільки шабаші біля багаття
так а як це так Всевишній не доглядів, Homo Sapiens - наш вид, щонайменьше 300 000 років на Землі, і навіть останні десяткі тисяч років відомої нам цивілізації не було ніякого християнства, був Древній Єгипіт, Майа, Древня Греція, Індуізм, Буддізм і чого тільки не було. І все не те, так? Всі ці люди 300 000 років куди? У пекло? ))) А нашо Всевишній їх створив тоді? Що він робив 2 мільйона років, коли існували різні види Homo? Просто так типу? Бо путі нєісповєдіми? )
Так можно про будь що сказати. Придумати собі віру у Колобка. Сказати що все створив колобок, по своїй подобі, тому Земля кругла. Чи ви заперечуєте що Земля кругла? Бо ж християнство заперечувало. ТАк от, Колобок створив небесні сфери, людей і звірів, і звичайно ж - хліб. Тому кажуть хліб усьому голова, хліб усьому Колобок! І всесвіт круглий, і зірки, і планети. Одного разу Колобок віддав своє тіло, щоб накормити та спасти нас. А потім знову воскрес. Я в книзі читав. Він її і написав
А те що у нас відбувається, та в нашому житті - то просто путі колобка нєісповедіми.
І в чому різниця?
Всі люди до смерті Христа перебували у пеклі.
Оскільки від народження були грішні від первородного гріха Адама і Еви.
УСІ без виключення - навіть святі, окрім хіба що ??? «один померлий (Мойсей) і інший, котрий ще не пізнав смерті, (Ілля, який вознісся живим на колісниці в небо)»
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Доречі тих три дні, що Христос перебував у гроті після страти - він спускався у пекло з певною метою.
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Ну а стосовно того, як побудована Земля - науці до сих пір не відомо.
Лише домисли, теорії і гіпотези.
******* наука про Землю схожа на хтиву дівку - там де є достовірнінаукові данні з експерименту - це факт
.. а там де данних немає - нам пропонують сліпо вірити.
Достовірних данних про те, що є всередині Землі - немає і бути не може - на данний момент це технічно неможливо.
Тому наука про Землю на ********* етапі - це СЛІПА ВІРА в авторитет смертних науковців, у яких з фактів Землебудови - тільки "мамой клянусь".
Найглибша свердловина у Землі - Кольська у СССР - насправді невеличка вмятинка на поверхні землі.
Доречі бурити нижче 12266 м. перестали, коли з'явилися повідомлення про пекло.
Наука базуеться на доказах і експерименті - інакше це релігія.
Цікаво, а там, де 30% снарядів браковані - то рукожопість чи саботаж?
Українці вірять у Всевишнього і Православну Церкву України!!!
вот такая суть христианства
І якщо його путі неісповєдіми - то з чого ви взяли що він (чому не вона?) взагалі існує? І якщо існує - то може його путі ведуть вас до болю, страждань і смерті в муках? Якщо б він був, *********** і всебачущий - хіба він допустив би весь той жах що відбувається на Землі? Чим завинили немовлята вбиті чи померлі від хвороб? Це такі путі в нього?
типу, напівкацапська, Лєнка-сестра з Южно-Сахалінську, я дуже злий, твої Українські тітка-дядько вжЕ померли через твого ***** і його послєдишів
яйцынервы, снимать как ракета прилетает в 50 м от него. 😮
крістофер з вініпуха - хватіт прикідиваться - у тебя уші фсб з під ушанки торчать
В Україні не потрібно дозволу фесебе щоб писати у мережі
ти реально малорозвинути ляпотло.
в дойчляндії усі корови даже сонця не бачать, не те що по асфальтут ходити
а знаєш ти це, бо бачив ці блінчики у себе під вологдою
питання до тебе тільки одне - звідки під вологдою асфальт?
прикинь, я знаю, як ляпає таке як ти, чисто як корова на асфальт - усе говно розлітається у різні боки, а толку від нього немає, бо на асфальті нічого не росте. як і в тебе в макітрі нічого не виросло, поки ти до форума добірався.
а де у німеччині корови живуть, то не важливо, вони теж ляпають ... на бетон у стойлі. нічим не відрізняється від асфальту. і ти знову показа себе ляпотлом.
це його вибір піти вбивати ванюш-маскалів таких як ти
розумаєш чому?
тому, що інакше - "папужка безмозгла" - це твоє ім'я, як твій підпис під листом
коли опинишся в гнилій помойці з депресівним розладом - не забудь свою колєкцію на помойку
та пішов твій куратор сам в підлітка
твій куратор - тупіший тебе - толька єму не кажи - то наш сікрет
ти ще не здогадався?
премію за сьогодні точно ліквідірен
а завтра повторім
це сурйозні провали - твой куратор за єто по гребешку не погладіт
а те що він прочитає твою перепіску - то да
"не хватаєт фантазіі, тваю ж мать???" - на коврік - так завопіт твой кураторогебельс
ща будет тебя дальше отвлекать і заодно пісать какіє тролі раши тупіє
бістро
Пусть раш бараны засомневался на чьей стороне Боженька.
Отака от пригода. А хлопці молодці. Матюкаються, бо не встигли запитати у Будди коли русні *****.
Це тому що в нас бiльше мани вiд католицького клона Христа ))) 🔮🌈