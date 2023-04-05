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Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова. ВIДЕО+ДОКУМЕНТИ

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Українські хактивісти команди "Кібер Спротив" отримали доступ до електронної пошти колишнього депутата Держдуми РФ, директора російського "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", пропагандиста Семена Багдасарова.

Отримані дані вони передали спільноті InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хакери мають доступ до понад 7 Гб листувань Багдасарова, що містять копії його документів, фінансові довідки, документи про махінації з продажу державної землі РФ та матеріали російських економічних проєктів в Ірані, Іраку, країнах Африки (Уганда, ДР Конго), ОАЕ.

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З документів випливає, що Багадасаров є посередником між юридичними особами Росії та Ірану. Зокрема, він вів з іранцями листування про обслуговування газових турбін та компресорів для російських ТЕЦ, а також купівлю запчастин, які стали недоступними через санкції. Також вирішував питання щодо будівництва на території Ірану газового хабу.

Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 01Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 02Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 03

Послугами Багдасарова як посередника користуються і російські юридичні компанії, які хочуть вийти на іранський ринок. І іранські компанії, зацікавлені у співпраці з РФ.

Частина документів з листування Багдасарова стосується Іраку. Там його цікавлять політики, які можуть організувати зустрічі з керівництвом держави.

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Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 04

Дочка Багдасарова, Анна, одружена з громадянином Іраку. Вони мають спільну дитину, що народилась в ОАЕ, де у Багдасарова є фірми-прокладки.

Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 05

В Африці контакти Багдасарова шукають інвесторів для видобутку олова, танталу та вольфраму в Уганді та ДР Конго, перепродажу в Уганді золота. А також для побудови нафтосховища та торгівлі паливом в Уганді.

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Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 06Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 07

Українці хактивісти отримали доступ до персональних даних Багдасарова. Завдяки цьому вдалося з’ясувати, що на його дітей Анну та Аркадія оформлені офшори на Кіпрі, а також вони залучені до схем "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", який очолює Семен Багдасаров. Цей Центр працює як організація з відмивання коштів – прокладка, через яку Багдасаров та його родина отримують мільйони рублів щомісяця.

Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 08Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 09Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 10

Сам Багдасаров залучений до схем викупу російської землі з державної власності для її подальшого перепродажу. У цій схемі працюють кілька підставних юридичних осіб.

Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 11Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 12

"Як випливає з приватного листування та інших матеріалів дампу, роль блазня на пропагандистських шоу є лише верхівкою айсбергу і слугує радше прикриттям основної діяльності Багдасарова, яка заслуговує на прискіпливу увагу", - йдеться в публікації InformNapalm.

Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 13
Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 14
Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 15

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Дивлюсь як армяне добре влаштувались у раши , бо кацапи - тупі 🤣🤣🤣
багдасаров , лавров, симонян , новинский - рупори руцького миру
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05.04.2023 15:19
+11
Бракує...нікрологу
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05.04.2023 15:22
+5
Виходить, що русня активно викачує цінні руди з надр контрольованих "вагнєром" африканських країн.
Цікаво, Захід так і буде дивитись, як йому поступово відводять роль "інтелектувального гастарбайтера", де він буде постачати всі необхідні товари русні в обмін на право отримати ресурси для їх виробництва?
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05.04.2023 15:24
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а там-сплошний порнхаб...
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05.04.2023 15:11 Відповісти
та ну на ! могли б щось смажене підкинути

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05.04.2023 15:17 Відповісти
Дивлюсь як армяне добре влаштувались у раши , бо кацапи - тупі 🤣🤣🤣
багдасаров , лавров, симонян , новинский - рупори руцького миру
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05.04.2023 15:19 Відповісти
той народ називає себе хайєри, а свою країну Хаястан - то тільки дурні європейці за звичкою називають ту країну, давно зниклого народу, як і 2000 років тому назад Армінія
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05.04.2023 15:58 Відповісти
Мало знаю цю історию . Але колись мені попався старий запис немецькоі поселенки в Арменіі , вони описувала як проходил завоз армян із Ірану по пропозиції російськой імперії. До того там жили азери і колонії німців. Так ось вона написала , що охайні немецькі вулички АРМЯНЕ одразу засрали і витісняли німців з тих країв .
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05.04.2023 16:03 Відповісти
так само як і ви Одесу
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05.04.2023 20:04 Відповісти
Це і є кацапи тепер. А ви думали, звідки кацапи беруться?
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05.04.2023 17:01 Відповісти
Дуже цікавий материал про генетику кацапів

https://youtu.be/JY-SbGp96Xw
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05.04.2023 17:17 Відповісти
Багдасаров,швидше має азербайджанськекоріння. Це не вінменське прізвище. Можливо азербайджанський єврей. Є й такі.
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05.04.2023 17:34 Відповісти
воно ж народилося в Узбекистанi... можливо просто середньостатистичний рюзьге? )

щось на вiрменина воно не схоже.
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05.04.2023 21:55 Відповісти
Бракує...нікрологу
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05.04.2023 15:22 Відповісти
грамотність підтягніть... а про некролог це вчасно.
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05.04.2023 18:03 Відповісти
Виходить, що русня активно викачує цінні руди з надр контрольованих "вагнєром" африканських країн.
Цікаво, Захід так і буде дивитись, як йому поступово відводять роль "інтелектувального гастарбайтера", де він буде постачати всі необхідні товари русні в обмін на право отримати ресурси для їх виробництва?
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05.04.2023 15:24 Відповісти
Взломали---молодцы---дальше что? Прекрасный пример как отлично избегают санкций видим. На высоком уровне. Это давно так. И с другими странами в разное время. Санкции конечно нужны. Но очень тяжелые, много и сразу и долго. А это чепуха чепухнёвая.
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05.04.2023 16:06 Відповісти
Это не "избегают", а "тужатся избегать". Представляю, как там иранские ослолюбы им газотурбины наобслуживают 😂
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05.04.2023 17:02 Відповісти
І нащо це було робити?
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05.04.2023 16:06 Відповісти
щоб ти боялось
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05.04.2023 20:05 Відповісти
тому ще це нафта раши. Цей свин - звьязковий м1ж рашею та iраном.

США хочуть 1золювати рашинську нафту. Для цього треба вбирати тих хто встановлюйе звьязки, а ще можна його документи продати США за 100 абрамсiв
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06.04.2023 10:58 Відповісти
США та Ізраїль за такі документи нададуть сотні абрамсів !
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05.04.2023 16:10 Відповісти
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05.04.2023 16:25 Відповісти
семен аркадьєвіч і проекти з Іраном...і куди дивиться Мосад?
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05.04.2023 16:24 Відповісти
типичный гэбэшник...
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05.04.2023 16:44 Відповісти
До речі,хачікяни непогано і в Україні почуваються....Хоча,до бердичівських казаков їм ,як до неба...
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05.04.2023 16:54 Відповісти
Юра, не розгоняй ксенофобію.
У нас в березні в Києво-Святошинському районі вірмени разом з усіма в самообороні стояли.
А в одного кафе своє є, то він робив і роздавав безкоштовно всім бажаючим лаваши, бо хліба в магазинах тоді не було.
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05.04.2023 18:04 Відповісти
як знайти його виплодок, свиносина та свинодоч?
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06.04.2023 10:54 Відповісти
 
 