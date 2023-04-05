Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Британії на САУ AS90. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Великій Британії на 155-мм самохідних артилерійських установках AS90.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", — йдеться в повідомленні.
САУ AS90 - це гаубиця, яка перебуває на озброєнні лише в Британії. За її аналогом Польща виготовляє САУ Krab.
💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023
🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1
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