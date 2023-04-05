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Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Британії на САУ AS90. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Великій Британії на 155-мм самохідних артилерійських установках AS90.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Британії на САУ AS90 01

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", — йдеться в повідомленні.

Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Британії на САУ AS90 02
Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Британії на САУ AS90 03

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Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Британії на САУ AS90 04

САУ AS90 - це гаубиця, яка перебуває на озброєнні лише в Британії. За її аналогом Польща виготовляє САУ Krab.

Автор: Володимир Янченко
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едут домой на подарках для кацапов на девятамая.
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05.04.2023 17:13 Відповісти
московія зараз вигрібе, судячи з того, скільки повертається зараз додому досвічених в користуванні новою технікою воїнів
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05.04.2023 17:44 Відповісти
Не сейчас. Сейчас мы пока поля сушим на Запорожчине.
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05.04.2023 18:03 Відповісти
Потужно!
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05.04.2023 18:27 Відповісти
Велика подяка Британським платникам податків та уряду!!!
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05.04.2023 19:03 Відповісти
 
 