Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Британії на САУ AS90. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання у Великій Британії на 155-мм самохідних артилерійських установках AS90.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", — йдеться в повідомленні.





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САУ AS90 - це гаубиця, яка перебуває на озброєнні лише в Британії. За її аналогом Польща виготовляє САУ Krab.