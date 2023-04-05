ДБР: ФСБ РФ призначило зрадників у керівництво СБУ і звільнило генерала Баранецького / Юрій Бутусов. ВIДЕО

Розвідувально-підривна діяльність проти України, розстановка "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи. Розслідування завершено: СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з ФСБ РФ. Хто курував ексочільника головного управління СБУ в АР Крим? Що з Бакановим і як ФСБ РФ лобіювала звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова? Про це у прямому ефірі з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

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