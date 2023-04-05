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ДБР: ФСБ РФ призначило зрадників у керівництво СБУ і звільнило генерала Баранецького / Юрій Бутусов. ВIДЕО
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Розвідувально-підривна діяльність проти України, розстановка "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи. Розслідування завершено: СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з ФСБ РФ. Хто курував ексочільника головного управління СБУ в АР Крим? Що з Бакановим і як ФСБ РФ лобіювала звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова? Про це у прямому ефірі з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.
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Топ коментарі
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Відчуваю, що скоро в машині Рошен знайдуть контрафактний алкоголь))))
@vinnicanin
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2 год
Те про що ми говорили з 2019 р.отримало офіційне підтвердження. Керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами ЗЕленського. Ви тепер розумієте,як потрапили на посади Єрмак,Татаров,Кубраков, Демченко.Тимошенко,Левченко,Буданов,Горілашвілі,Шурма,Таран,Деркач?
Ви тепер розумієте,чому було знищено контрснайперські комплекси,аєророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в Оручі та відведено війська? Вам ясно,чому було розміновано всі мости, дороги,лінію розмежування та Чонгар? Тепер зрозуміло для кого будували бетонні дороги ?
Вам тепер ясно,чому відвели війська з Гостомеля та батальйон Шилок з Києва?Тепер ясно,чому здали АЄС, дамби, заводи та музейне золото? В когось що залишились питання ,чому була знищена українська розвідка,а групу Шведа розстрілювали по Києву? Ви розумієте,що ви наробили в 2019?
Це не тільки закони , а і контроль національної безпеки , оборони і розвідки. Нехай розкажуть кого і як вони контролювали. Якщо не контролювали , то вирок - "неналежне виконання службових обов'язків , що призвело до смерті громадян України" , 15 років.
Головний раша-агент та зрадник - Єрмак!