УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14176 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
25 707 114
СБУ (10022) ФСБ (1343) Бутусов Юрій (3126) Кулініч (23) ДБР (2560) Баканов Іван (295) Баранецький Руслан (13) Наумов Андрій (52)

ДБР: ФСБ РФ призначило зрадників у керівництво СБУ і звільнило генерала Баранецького / Юрій Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідувально-підривна діяльність проти України, розстановка "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи. Розслідування завершено: СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з ФСБ РФ. Хто курував ексочільника головного управління СБУ в АР Крим? Що з Бакановим і як ФСБ РФ лобіювала звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова? Про це у прямому ефірі з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: "Охотника" поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+86
Повторю. Если это всё решения такого себе Зеленского и везде стоят подписи такого себе гражданина Зеленского - то может вывод про главного "крота" напрашивается сам собой?
показати весь коментар
05.04.2023 20:00
+46
Вот и вылезла на свет божий основная причина почему так срочно и таким хитрым способом Грицак был заменен Зеленским на "недолейтенанта" Баканова.
показати весь коментар
05.04.2023 20:02
+42
показати весь коментар
05.04.2023 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
и рашистских TV 📺 ЗОМБИ - киселева , соловьева, скабеихи
показати весь коментар
06.04.2023 07:18 Відповісти
ФСБ РФ назначило предателей в руководство СБУ ..... Вопрос: чьими руками? Шпион кто ?
показати весь коментар
06.04.2023 03:21 Відповісти
Хотілося б ще розслідування про керівництво МВС, чи в цьому епізоді всі кінці вже закопали в землю? Хтось же віддав наказ про залишення аеропортів Київської області без охорони, а це могли зробити тільки керівники МВС, або вони виконали наказ з ОП.
показати весь коментар
06.04.2023 08:09 Відповісти
Сказать что это пи..ну,это несказать ничего! Жора! Дно! Я уверен,что мы ещё столько пи...цов услышим,особенно от наших союзников,что волосы дыбом стоять будут!Юра,ты молодец! Береги себя,эта паскудная свора способна на все! Во сделали выбор в 2019!Вошли в историю
показати весь коментар
06.04.2023 08:52 Відповісти
А чому немає коментарів від зелібоб? їх коментарі видаляють чи просто тема зрадників при владі рожевих поні не цікавить?
показати весь коментар
06.04.2023 09:56 Відповісти
Важливо не дати зам'яти цю тему.
Відчуваю, що скоро в машині Рошен знайдуть контрафактний алкоголь))))
показати весь коментар
06.04.2023 10:03 Відповісти
Понавибирали "зелену шоблу" але звинувачувати за це тільки український народ, а точніше ту частину народа яка прийшла на вибори, вважаю хибною справою,тому що основна вина за те,що сталося належить українській еліті, яка так і не стала національную. Це ж дурня, коли так звана еліта збагачувалась,крала,займалась корупцією і т.і.,а вважають,що винен тільки нещасний український народ(нарід)! Що український народ винен за те,що в країні склалась кланово-олігархична система? Ні. За те що в Україні погані "верхи" винні самі "верхи", а верхогляди не бачать вину українських еліт,а чомусь звинувачують простих людей.
показати весь коментар
06.04.2023 10:05 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

·

2 год

Те про що ми говорили з 2019 р.отримало офіційне підтвердження. Керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами ЗЕленського. Ви тепер розумієте,як потрапили на посади Єрмак,Татаров,Кубраков, Демченко.Тимошенко,Левченко,Буданов,Горілашвілі,Шурма,Таран,Деркач?

Ви тепер розумієте,чому було знищено контрснайперські комплекси,аєророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в Оручі та відведено війська? Вам ясно,чому було розміновано всі мости, дороги,лінію розмежування та Чонгар? Тепер зрозуміло для кого будували бетонні дороги ?

Вам тепер ясно,чому відвели війська з Гостомеля та батальйон Шилок з Києва?Тепер ясно,чому здали АЄС, дамби, заводи та музейне золото? В когось що залишились питання ,чому була знищена українська розвідка,а групу Шведа розстрілювали по Києву? Ви розумієте,що ви наробили в 2019?
показати весь коментар
06.04.2023 12:19 Відповісти
хреново це все
показати весь коментар
06.04.2023 13:24 Відповісти
У голову не вкладається! Як можна було вибрати оце "диво" у якості президента, ну на може кухарка керувати державою. Цікаво чи будуть після цієї публікації якісь кримінальні справи проти основних винуватців?
показати весь коментар
06.04.2023 14:49 Відповісти
Якось всі забули , що у нас є комітет ВРУ з питань національної безпеки , оборони і розвідки.
Це не тільки закони , а і контроль національної безпеки , оборони і розвідки. Нехай розкажуть кого і як вони контролювали. Якщо не контролювали , то вирок - "неналежне виконання службових обов'язків , що призвело до смерті громадян України" , 15 років.
показати весь коментар
06.04.2023 14:55 Відповісти
Зеленський - зіць-председатель Фунт.
Головний раша-агент та зрадник - Єрмак!
показати весь коментар
06.04.2023 18:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 