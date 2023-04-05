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Наєв (340) Повітряні сили (1243) ЗРК (90)

Американські ЗРК Avenger прибули на бойове чергування до України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зенітно-ракетні комплекси Avenger захищатимуть повітряний простір від "шахедів" та крилатих ракет у Північній операційній зоні.

Відео з презентацією роботи ЗРК опублікувала пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зенітно-ракетні комплекси Avenger ("Месник") вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах", - зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зауважив, що військові пройшли підготовку з керування ЗРК у Німеччині. Наєв подякував партнерам і засвідчив, що техніка легка в користуванні.

Зазначається, що ЗРК Avenger оснащено тепловізійним прицілом, який дозволяє працювати вдень і вночі. Машина озброєна ракетами Stinger і крупнокаліберним кулеметом Браунінг. Керування проводиться з башти машини або з пульту. У "Месниках" радіолокаційна станція посиленого типу, тому у ворога немає можливості виявити цю ціль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український розрахунок французького ЗРК "Crotale NG" збиває російську крилату ракету. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
Боже-храни Америку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2023 19:58
+8
К фронту бы подкатили такие установки.
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05.04.2023 20:03
+7
весч !!!!
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05.04.2023 20:01
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Боже-храни Америку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2023 19:58 Відповісти
весч !!!!
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05.04.2023 20:01 Відповісти
Орки будут рады обкатать на себе новинку..
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05.04.2023 20:02 Відповісти
К фронту бы подкатили такие установки.
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05.04.2023 20:03 Відповісти
думаю Наев озвучивает совсем не то, что есть на самом деле, и они уехали туда, где кацапские Су-25 работают по переднему краю.
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05.04.2023 20:16 Відповісти
Мабуть, вже е i там, i там.
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05.04.2023 21:03 Відповісти
причому "там" їх більше )
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05.04.2023 21:11 Відповісти
Згоден.
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05.04.2023 21:12 Відповісти
Шахеди летять з півночі Коли вони почали "шастать" масово - я подумав: "Жаль що у нас мало "шилок" Це якраз робота для них Скорострільність і наявність радару " Але я не звик усе відразу тут викладать - "Цензор" не тільки друзі читають І вможуть завадить подібній протидії Тому промовчав
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05.04.2023 20:56 Відповісти
Пане, я з вами згоден, та виразив побажання, щоби такий захист був i вздовж лiнii фронту, щоби нашi захисники були цiлi та неушкодженi.
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05.04.2023 21:02 Відповісти
Треба трохи і північ прикрить Бо треба убезпечиться від шахедів - вони летять на критичні об"єкти
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05.04.2023 21:16 Відповісти
Суть сплучника i - ТАКЖЕ, тобто параллельно... Стесняюсь спросить, пане, тока по чесеоку, как говорит пан Пистолет, паленку виготовляемо?
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05.04.2023 21:33 Відповісти
Що конкретно тебе цікавить?
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05.04.2023 21:38 Відповісти
Ставити на Півночі то логічно, бо звідти починають залітати. То є гирло і треба бити їх там, щоб не ловити потім по всій Країні.
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05.04.2023 21:46 Відповісти
Там накроють артою. А у тилу будуть працювати з шахедами
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05.04.2023 23:49 Відповісти
Чудо-зброя. Наявність таких машинок і в тилу і на фронті, зробить всю погоду. Щоб ми їх отримали сотнями !!! Ось чим займались США на відміну від наших уродів.
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05.04.2023 20:12 Відповісти
Pulse of Ukraine

@PulseOfUkraine

·

9 ч

Покажите ватникам и частично мобилизированым, как надо окопы зачищать. 30 мм airburst снаряды с программируемым взрывателем для Бушмастера. Для CV90 тоже есть такие же в калибре 40 мм.

https://twitter.com/i/status/1643510531075063809
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05.04.2023 20:16 Відповісти
Ох там и кацапья на твиттере.....
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05.04.2023 21:02 Відповісти
маловато будет
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05.04.2023 20:16 Відповісти
Зе добавит. Из личных запасов и сбережений.
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05.04.2023 20:27 Відповісти
как товарищ сталин?
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05.04.2023 20:36 Відповісти
А что, кроме навоза и мочи добавил жителям совка Сралин? Только ГУЛАГ всем , Голодомор украинцам да десятки миллионов покойников.
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05.04.2023 22:42 Відповісти
я про то, что товарищу сталину америка гнала морскими конвоями десятки/сотни тысяч единиц оружия и никто товарища сталина не спрашивал ни про асфальт, ни про реформы, ни про демократию, ни про шашлыки и разминирование/уничтожение укрепрайонов прямо перед войной.
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05.04.2023 22:54 Відповісти
Сравнение у вас какое то ****...тое, Сралина с Зе. Тут можно спросить, - а Сралин отбирал у РККА деньги и закатывал их в асфальт? Сралин срывал обороный заказ год за годом и прекратил перевооружение РККА? Сралин готовился к шашлыкам а не к войне? Сралин грабил страну и выводил деньги в офшоры? Сралин рассаживал по руководящим должностям странв агентов Абвера и Гестапо?
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06.04.2023 05:49 Відповісти
А вот это нежданчик. Что то я про их поставку до сего не читал.
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05.04.2023 20:28 Відповісти
На озброєння ЗСУ стали зенітно-ракетні комплекси Avenger. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3406656
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05.04.2023 20:32 Відповісти
Пропустил!
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05.04.2023 20:33 Відповісти
У "Месниках" радіолокаційна станція посиленого пасивного типу, тому у ворога немає можливості виявити цю ціль.
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05.04.2023 20:43 Відповісти
Тобто, це аналог "Кольчуги"?
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05.04.2023 21:14 Відповісти
насколько я знаю, для пассивного обнаружения, той же "кольчуги" нужно как минимум три станции. хз как эта справляется в одиночку
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05.04.2023 21:29 Відповісти
Я бы предположил, что это все-таки активная РЛС, но очень низкая мощность передатчика, и потому его тяжело обнаружить. Еще есть вариант какой то нестандартный диапазон частот.
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05.04.2023 21:32 Відповісти
Наєв каже вголос - "радіолокаційна станція вона пасивного типу". Десь 2:18 на відео.
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05.04.2023 22:13 Відповісти
Наев я думаю в видео, все ТТХ раскрывать не будет....я не оспариваю что у этой РЛС есть такой режим, только тогда непонятно как этой штукой шахеды обнаруживать. Если разведывательный дрон дает мощное радиоизлучение, то шахед не излучает вообще ничего, у него передатчик отсутствует.
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05.04.2023 22:31 Відповісти
Хорошая штука, но когда они в хорошем количестве! Возможно, лучше иметь дохрена таких, чем пару батарей пэтриот
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05.04.2023 21:12 Відповісти
Правильно. Причем ракетой Пэтриот сбивать шахед - ну разве что разово можно себе позволить. Дорогая она. А стингер дешевый, а патроны к пулемету еще дешевле.
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05.04.2023 21:28 Відповісти
кстати, интересно почитать про ТТХ пулемётного варианта ПВО, наверно там радиус совсем небольшой, калибр-то совсем никакой для зенитки
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05.04.2023 21:33 Відповісти
Пулемет я думаю это как раз для шахида и ему подобных. Шахид летит метров 200 над землей, для КРУПНОКАЛИБЕРНОГО пулемета вполне рабочая дистанция.
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05.04.2023 21:37 Відповісти
Это понятно, но 200 м. прямо над головой - это фактически нулевой радиус.
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05.04.2023 21:41 Відповісти
Что поделать.....Эта машина для охраны 1 точки, на это ее хватает.
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05.04.2023 21:45 Відповісти
цікаво як по шахедах - назустріч працюють чи як по підручнику - тільки навздогін?
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05.04.2023 21:14 Відповісти
У кабіні тіснувато ... Чи-то Наєв такий великий ??
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05.04.2023 21:26 Відповісти
Кто знает, какая дальность у этой зенитки? Для нее может быть особая ракета Стингер, совсем не та, что в носимом пехотном Стингере применяется.
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05.04.2023 21:30 Відповісти
Написано, что там стандартный Стингер
https://censor.net/ua/photo_news/3406656/**********************************************************************
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05.04.2023 21:36 Відповісти
лучше-бы на север против шахедов кинули Гепарды, а Авенгеры на юг (Одесса, Николаев) - против калибров и ониксов
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06.04.2023 07:02 Відповісти
 
 