Американські ЗРК Avenger прибули на бойове чергування до України. ВIДЕО

Зенітно-ракетні комплекси Avenger захищатимуть повітряний простір від "шахедів" та крилатих ракет у Північній операційній зоні.

Відео з презентацією роботи ЗРК опублікувала пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зенітно-ракетні комплекси Avenger ("Месник") вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах", - зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зауважив, що військові пройшли підготовку з керування ЗРК у Німеччині. Наєв подякував партнерам і засвідчив, що техніка легка в користуванні.

Зазначається, що ЗРК Avenger оснащено тепловізійним прицілом, який дозволяє працювати вдень і вночі. Машина озброєна ракетами Stinger і крупнокаліберним кулеметом Браунінг. Керування проводиться з башти машини або з пульту. У "Месниках" радіолокаційна станція посиленого типу, тому у ворога немає можливості виявити цю ціль.

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