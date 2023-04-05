У Москві горіла одна з будівель російського міноборони. ВIДЕО

Ввечері 5 квітня в одній з будівель міноборони РФ виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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