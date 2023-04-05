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У Москві горіла одна з будівель російського міноборони. ВIДЕО
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Ввечері 5 квітня в одній з будівель міноборони РФ виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Топ коментарі
+17 alexey prus
показати весь коментар05.04.2023 21:01
+16 valera ivolgov
показати весь коментар05.04.2023 20:46
+15 Тарас Редька 10f5eb5a
показати весь коментар05.04.2023 20:47
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Видать все не по плану
И "наконя" - нах-нах.
Як що пішов дим - вже обрали. А от що....
На раші написали що загорілася шапка,якою накрили чайник(чий не уточнювали!),на фінансових звітах.
Єгеж.
І перестарались - всі плани перекамлали...