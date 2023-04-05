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Москва (1103) пожежа (3740) Міноборони РФ (560)

У Москві горіла одна з будівель російського міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Ввечері 5 квітня в одній з будівель міноборони РФ виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї горить металургійний завод. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
людина пішки, скоро дойде до центру
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05.04.2023 21:01
+16
Коли запалає увесь кремль, тоді буде новина.
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05.04.2023 20:46
+15
Щоб вони усі згоріли.
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05.04.2023 20:47
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Горіла хата, палала!
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05.04.2023 20:43 Відповісти
Это нормально...
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05.04.2023 20:44 Відповісти
Малувато.
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05.04.2023 21:33 Відповісти
Коли запалає увесь кремль, тоді буде новина.
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05.04.2023 20:46 Відповісти
Щоб вони усі згоріли.
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05.04.2023 20:47 Відповісти
Двічі і кожен раз щоб навіть попелу не лишалося.
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06.04.2023 01:42 Відповісти
Курение в неположенном месте, оно такое.
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05.04.2023 20:49 Відповісти
"Спецоперация идет по плану" (с)
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05.04.2023 20:50 Відповісти
Головне щоб від плана був кайф
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06.04.2023 01:25 Відповісти
Старий засіб знищення документів...
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05.04.2023 20:51 Відповісти
Підпалили картонний "Панцирь"?
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05.04.2023 20:53 Відповісти
Армату
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05.04.2023 20:55 Відповісти
Коли в штабі палять документи...
Видать все не по плану
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05.04.2023 20:58 Відповісти
людина пішки, скоро дойде до центру
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05.04.2023 21:01 Відповісти
Коношенков:В ходе специальной шаманской операции, по изгнанию бесов из здания МО рф по фотографии Валерия Заслужного, в здании произошло небольшое возгорание, потрь нет, все догорает в штатному режиме.
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05.04.2023 21:05 Відповісти
Спецыальной ш-Оманской операцыы "Ы".
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06.04.2023 01:27 Відповісти
Як же я мрію про те,що згоріла вся кацапія нах...
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05.04.2023 21:08 Відповісти
Всегда нах, везде нах, всё нах, всех нах.
И "наконя" - нах-нах.
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06.04.2023 01:32 Відповісти
Палять документи?
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05.04.2023 21:10 Відповісти
Літак, що впав у Брянскій волості там, зовсім випадково, не пролітав?
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05.04.2023 21:20 Відповісти
Схоже що паливо закінчилось на зворотньому шляху))
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05.04.2023 22:02 Відповісти
выбирают нового Папу?
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05.04.2023 21:27 Відповісти
Або міністра.
Як що пішов дим - вже обрали. А от що....
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05.04.2023 21:37 Відповісти
Обирали, обирали, що в того аж дим пішоув. Егземпляр перегрівся від обирання.
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06.04.2023 01:37 Відповісти
Ги!
На раші написали що загорілася шапка,якою накрили чайник(чий не уточнювали!),на фінансових звітах.
Єгеж.
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06.04.2023 11:17 Відповісти
пахана
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05.04.2023 23:43 Відповісти
Папіка
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06.04.2023 01:34 Відповісти
и там подгорает
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05.04.2023 21:34 Відповісти
Не Міноборони, а Міннападу.
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05.04.2023 21:36 Відповісти
згорiла палата, гори i Кремль з пацiентом
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05.04.2023 21:37 Відповісти
Пусть все там сгорит.
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05.04.2023 22:27 Відповісти
Міністерство війни горить красіво. Наступний - крембль.
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05.04.2023 22:29 Відповісти
Певно, то шаман Габишев бешкетує .
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05.04.2023 23:14 Відповісти
Все як завжди- бухгалтерія горіла. Нічого нового москалі не придумали... Зараз пробуть підшкребти залишки- а звідки? Все ж згоріло!
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05.04.2023 23:31 Відповісти
прочитав в чаті ,що на одному чиновникові загорілась шапка ,потім вогонь перекинувся на шафу з фінансовою документацією,все згоріло,патєрь нєт
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05.04.2023 23:40 Відповісти
А можливо там шамани камлали над планами. Чурпелили в бубон, скакали поруч багаття.
І перестарались - всі плани перекамлали...
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06.04.2023 00:40 Відповісти
А потім все, що не дожерли генерали - докамлали пожарніки.
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06.04.2023 00:41 Відповісти
Та це у ********* горить гузно
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06.04.2023 00:47 Відповісти
..стойбище аленя пылает
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06.04.2023 08:39 Відповісти
 
 