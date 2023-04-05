Бійці 406-ї ОАБр ВМС знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б", що обстрілювала Херсонщину. ВIДЕО

Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади ВМС ЗСУ знищили ворожу гармату 2A36 "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ВМС України.

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