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Бійці 406-ї ОАБр ВМС знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б", що обстрілювала Херсонщину. ВIДЕО
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Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади ВМС ЗСУ знищили ворожу гармату 2A36 "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села на Херсонщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ВМС України.
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