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Бійці 406-ї ОАБр ВМС знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б", що обстрілювала Херсонщину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади ВМС ЗСУ знищили ворожу гармату 2A36 "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ВМС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи британською гарматою знищили ворожий СПГ-9 "Спис", - Залужний. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Красунчики. Героям слава !!!
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05.04.2023 22:17 Відповісти
Як пітарда розлетілось аналоговнєт.
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05.04.2023 22:21 Відповісти
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05.04.2023 22:34 Відповісти
це "на воре и шапка горит"? 🤣😂
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06.04.2023 02:54 Відповісти
Ще листя на деревах.
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05.04.2023 22:38 Відповісти
Ескалібур.
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05.04.2023 23:28 Відповісти
Дуже гарно.Арта орків це ціль №1
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06.04.2023 08:10 Відповісти
 
 