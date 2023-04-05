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Зеленський запросив польський бізнес до відбудови України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський запросив інвесторів Польщі до майбутньої відбудови нашої держави.

Про це він заявив, виступаючи на українсько-польському бізнес-форумі у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли бізнес працює з країною, коли бізнес вірить в країну, розширює свою присутність - це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Дякую, що ви вірите в майбутнє України... І я б хотів запросити весь польський бізнес до відбудови нашої держави", - сказав Президент.

Він висловив вдячність усьому польському бізнесу за роботу з Україною і за роботу в Україні, особливо тим польським компаніям, які працюють в східних регіонах нашої держави.

Також читайте: Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці у Варшаві

Президент також подякував польським компаніям, які надавали та надають медичні матеріали й ліки Україні, та бізнесу, який допомагає тимчасово переміщеним українцям.

Окремо він висловив вдячність тим польським компаніям, які залишили російський ринок, керувались людяністю, а не прагматизмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Польща знайшли вихід щодо проблеми з українським зерном, - Зеленський

"Я впевнений, що ми збережемо і на повну проявимо нашу економічну і гуманітарну мобілізованість, коли на повну силу розгорнеться проєкт відбудови України. Ми вже працюємо разом над відбудовою, але очевидно, що це тільки початок, а головне - попереду", - наголосив Зеленський.

На його переконання, Україна і Польща здатні наповнити новим безпечним і технологічним змістом увесь простір між Балтійським і Чорним морями, що принесе економічне зростання для двох країн і для Європи в цілому.

"Наш соціальний, економічний. енергетичний, культурний потенціал у Балто-Чорноморському просторі, впевнений, дасть десятилітні зростання для наших народів і для всієї Європи", - сказав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Скільки відкату потрібно дати?
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05.04.2023 23:48
+9
Ха-ха-ха, ермак отправил зеленского, чтобы поискал лохов-инвесторов для новых распилов.
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05.04.2023 23:53
+8
Опять поехал смешить запад. Зеленский, ты уже нас так насмешил, на пол столетия вперёд смеяться уже не будем, что мы ******** от твоих шашлыков и договорённостей Оманских..
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05.04.2023 23:57
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Ну от, знову:

«Украина готова к переговорам с РФ по Крыму, когда украинские войска дойдут до его границ, - заместитель главы ОП

Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем", - заявил Сибига
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05.04.2023 23:47 Відповісти
Ні ні Вальодя це твій шлях як в Самурая ти ж найвеличнівішивиший покажи свій професіоналізм.
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05.04.2023 23:47 Відповісти
Ну твій шеф говорив що він не лох то нехай докаже… а не Поляки давйте нам гроші а ми з Ярмаеом там порішаєм??? Як скажеш диванний фанат зевеличнішивого
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06.04.2023 00:31 Відповісти
Dobre 👍
Zgodom i kordon miz Pol´6eju ta Ukrainoju stane umovnym 👍
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05.04.2023 23:48 Відповісти
Скільки відкату потрібно дати?
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05.04.2023 23:48 Відповісти
Отличный вопрос. Эти идиоты не понимают, что как только будут созданы условия для существования бизнеса, Украине не понадобится реклама для вливания инвестиций.
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06.04.2023 00:22 Відповісти
К - КАРМА.

приймати з усіх боків - сказав.

і так і вийшло...
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05.04.2023 23:52 Відповісти
Ну Китай теж приймав з усіх боків. Тепер може так роздати, що мало не буде.
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06.04.2023 02:21 Відповісти
китай стратегічно не має геопротивників.

ми маємо.

тож, китай коли відмахався від японії ціле століття зростав на крадіжках технольогій і нейтралітеті.
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06.04.2023 02:43 Відповісти
Да да Уже бегут ,Зеленский тебя скорее иудеи услышат,чем поляки насчёт бизнеса. Вы уже и так и страны жебрака сделали.Хватит некерувалы. Иди вслед за гетьманом сивым и кораблём кацапским.
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05.04.2023 23:52 Відповісти
я на суржике, не нравится? терпи.
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06.04.2023 00:25 Відповісти
Ха-ха-ха, ермак отправил зеленского, чтобы поискал лохов-инвесторов для новых распилов.
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05.04.2023 23:53 Відповісти
Тепер будуть українці працювати на Пана не тільки в Польщі, а і в Україні...
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05.04.2023 23:54 Відповісти
А що, до цього українці працювали не на панів? Чи українські пани кращі за польських?
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06.04.2023 02:23 Відповісти
Якщо точніше, пани, на яких працюють мешканці України, - російськомовні євреї з кількома паспортами.
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06.04.2023 08:02 Відповісти
Опять поехал смешить запад. Зеленский, ты уже нас так насмешил, на пол столетия вперёд смеяться уже не будем, что мы ******** от твоих шашлыков и договорённостей Оманских..
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05.04.2023 23:57 Відповісти
Он правду говорит, а ты зелебот
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06.04.2023 02:11 Відповісти
И инвестняни будут?))
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06.04.2023 00:00 Відповісти
А вот это может сработать. Ха-ха!
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06.04.2023 00:24 Відповісти
5 мільйонів держ чіновників, вони сжеруть люби ініціативи та приватні гроші
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06.04.2023 09:26 Відповісти
один уже приезжал, хотел завод по производству байрактаров открыть
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06.04.2023 01:18 Відповісти
У нас экономикой керуэ специалист по лотерейному бизнесу,какие инвестиции,до войны люди бежали за запад миллионами от такого счастья,клоуны пусть вернуться в шоубизнес,тогда может увидим инв естиции
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06.04.2023 07:15 Відповісти
Не пойдут - ермак и прочие хломидии сделают их бомжами все с%издят ( все пойдёт как яблоки по 50 и яйца по 17).. Кто сел??
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06.04.2023 07:34 Відповісти
и тут Остапа понесло....
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06.04.2023 07:42 Відповісти
А свій бізнес та укрїнських алігархів ?Слабо?
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06.04.2023 08:14 Відповісти
Воно свій бізнес ні запрошує, бо наш знає які умови праці в реальності, сбу/дбр/митники/податкова порвуть любі ініціативи як Тузік ганчірку.
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06.04.2023 09:24 Відповісти
Для восстановления экономики очень важны "зёрна роста" - высококвалифицированные специалисты в своей области. Не все они работают на тех предприятиях, которые могут забронировать своих специалистов от мобилизации. Но в рыночной экономике есть единый критерий эффективности специалиста - его заработная плата. Чтобы их сохранить для восстановления экономики предлагаю бронь предоставить работникам всех отраслей производства и видов собственности с зарплатой выше 80000 грн/мес за прошлый квартал по даным налоговых служб (цифры пусть уточняют экономисты, статисты и пр. - 80 000, 100000, 120000).
Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.
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07.04.2023 09:02 Відповісти
 
 