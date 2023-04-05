Зеленський запросив польський бізнес до відбудови України. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський запросив інвесторів Польщі до майбутньої відбудови нашої держави.
Про це він заявив, виступаючи на українсько-польському бізнес-форумі у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли бізнес працює з країною, коли бізнес вірить в країну, розширює свою присутність - це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Дякую, що ви вірите в майбутнє України... І я б хотів запросити весь польський бізнес до відбудови нашої держави", - сказав Президент.
Він висловив вдячність усьому польському бізнесу за роботу з Україною і за роботу в Україні, особливо тим польським компаніям, які працюють в східних регіонах нашої держави.
Президент також подякував польським компаніям, які надавали та надають медичні матеріали й ліки Україні, та бізнесу, який допомагає тимчасово переміщеним українцям.
Окремо він висловив вдячність тим польським компаніям, які залишили російський ринок, керувались людяністю, а не прагматизмом.
"Я впевнений, що ми збережемо і на повну проявимо нашу економічну і гуманітарну мобілізованість, коли на повну силу розгорнеться проєкт відбудови України. Ми вже працюємо разом над відбудовою, але очевидно, що це тільки початок, а головне - попереду", - наголосив Зеленський.
На його переконання, Україна і Польща здатні наповнити новим безпечним і технологічним змістом увесь простір між Балтійським і Чорним морями, що принесе економічне зростання для двох країн і для Європи в цілому.
"Наш соціальний, економічний. енергетичний, культурний потенціал у Балто-Чорноморському просторі, впевнений, дасть десятилітні зростання для наших народів і для всієї Європи", - сказав Зеленський.
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Zgodom i kordon miz Pol´6eju ta Ukrainoju stane umovnym 👍
приймати з усіх боків - сказав.
і так і вийшло...
ми маємо.
тож, китай коли відмахався від японії ціле століття зростав на крадіжках технольогій і нейтралітеті.
Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.