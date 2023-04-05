Зеленський запросив польський бізнес до відбудови України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запросив інвесторів Польщі до майбутньої відбудови нашої держави.

Про це він заявив, виступаючи на українсько-польському бізнес-форумі у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли бізнес працює з країною, коли бізнес вірить в країну, розширює свою присутність - це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Дякую, що ви вірите в майбутнє України... І я б хотів запросити весь польський бізнес до відбудови нашої держави", - сказав Президент.

Він висловив вдячність усьому польському бізнесу за роботу з Україною і за роботу в Україні, особливо тим польським компаніям, які працюють в східних регіонах нашої держави.

Також читайте: Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці у Варшаві

Президент також подякував польським компаніям, які надавали та надають медичні матеріали й ліки Україні, та бізнесу, який допомагає тимчасово переміщеним українцям.

Окремо він висловив вдячність тим польським компаніям, які залишили російський ринок, керувались людяністю, а не прагматизмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Польща знайшли вихід щодо проблеми з українським зерном, - Зеленський

"Я впевнений, що ми збережемо і на повну проявимо нашу економічну і гуманітарну мобілізованість, коли на повну силу розгорнеться проєкт відбудови України. Ми вже працюємо разом над відбудовою, але очевидно, що це тільки початок, а головне - попереду", - наголосив Зеленський.

На його переконання, Україна і Польща здатні наповнити новим безпечним і технологічним змістом увесь простір між Балтійським і Чорним морями, що принесе економічне зростання для двох країн і для Європи в цілому.

"Наш соціальний, економічний. енергетичний, культурний потенціал у Балто-Чорноморському просторі, впевнений, дасть десятилітні зростання для наших народів і для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету