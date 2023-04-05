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59 окрема мотопіхотна бригада (88) дрони (2482)

Ліквідація російських операторів дронів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 квітня у мережу потрапило відео того, як воїни підрозділу "Очі відплати" 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищують операторів вороржих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширилося у соцмережах. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
на таку ціль не жаль і десятка дронів.

воно окупиться.

як на мене то дроніст цінніший за командира.
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06.04.2023 00:01
+15
Лучше сто дронов отправить против врага,чем 100 солдат. Я считаю лучше технику потерять, чем людей. Или гранату кидать в силу размаха или дрон отправить на 1 км, уничтожить врага и сделать непоеспособным..как то так.
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06.04.2023 00:08
+15
Стоит терем-теремок, из трубы идет дымок. Из окна летят кастрюли, оркам дали тут *******.
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06.04.2023 00:14
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сколько грамм тротила в дронах камикадзе и есть ли там разрывные элементы,как на гранатах? Хтось знае?
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05.04.2023 23:59 Відповісти
зачем тебе эта информация?
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06.04.2023 00:02 Відповісти
Для того,чтоб не пехота шла в бой,а техника поражала противника. Человеческий ресурс ценный во всех странах,только не в постсовестких.
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06.04.2023 00:04 Відповісти
Лучше сто дронов отправить против врага,чем 100 солдат. Я считаю лучше технику потерять, чем людей. Или гранату кидать в силу размаха или дрон отправить на 1 км, уничтожить врага и сделать непоеспособным..как то так.
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06.04.2023 00:08 Відповісти
это FPV-дрон. Несет нормально, может поднять б\ч от выстрела РПГ-7. Но не на долго. Зато летит быстро.
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06.04.2023 00:30 Відповісти
На телеграм каналі Птахи Мадяра є інформація про дрони і їх начинку. Вони самі роблять дещо, що падає на голови ворогу. В тому числі і з шрапнеллю.
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06.04.2023 07:38 Відповісти
на таку ціль не жаль і десятка дронів.

воно окупиться.

як на мене то дроніст цінніший за командира.
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06.04.2023 00:01 Відповісти
не говорите глупости у меня детская игрушка дрон ещё куплена была в 2013 или в 2014 году,научится управлять два три полёта и замена пропеллеров,потом уже рулишь аккуратно. Так что это любой может научится,даже обезьяна.
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06.04.2023 00:03 Відповісти
приблизно як тракторист микола за два три виїзда стає досвідченним танкістом?! Дякую.
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06.04.2023 00:12 Відповісти
Нет, там нужно аккуратно, как по пи_де ладошкой ,нежненько слева стик верх - вниз, а справа влево - вправо и веди игрушку в цель. Есть ещё кнопка делает кульбиты))
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06.04.2023 00:15 Відповісти
просто я веду до того, що тренований у тирі стрілок - то ще не снайпер. треба мати чуйку куди дивитись, передбачувати дії ворога і т.і. Так само і оператору дрона, мало вміло керувати - потрібно ще й мати хист розвідника, помічати деталі, розуміти ситуацію на полі і направляти свої "очі" в потрібну сторону в потрібний час. Це досвід, вдача, хист. Дрон, в такому випадку, просто інструмент. Ось чому класний оператор може бути дуже небезпечним. Мається на увазі не той, що просто керує дроном-камікадзе. (Бо на відео нема ніяких доказів що той кацап - просто управляє одноразовим дроном (який теж може накоїти багато лиха, наприклад бахнувши у м777)). Там, як раз видно, що то розвідувальна маленька машинка.
А Ви звели до банального керування.))
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06.04.2023 00:25 Відповісти
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06.04.2023 00:41 Відповісти
не говорите глупости, у нас в ВСУ пилотов FPV-дронов меньше, чем пилотов истребительной авиации, И прежде, чем вы сможете научиться управлять таким дроном, вы их расфигачите не один десяток. Это дорого, потому, что они собираются штучно из комплектующих. Управлять ими крайне сложно, летят они быстро - сотни полторы км\час, шары там нет - типа бросил управление и он завис. Тут бросил управление и он разбился. Так что в этом случае обезьянами можете считать всех, кто не умеет пилотировать FPV-дрон.
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06.04.2023 00:40 Відповісти
Якщо ти такий дроно-талант, то можеш стати мільйонером. Призи на змаганнях пілотів дронів величезні.
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06.04.2023 04:06 Відповісти
Треба вміти прицільно скинути гранату.
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06.04.2023 07:39 Відповісти
Вiд Луки 2:30 UBIO

бо побачили очі мої Спасіння Твоє
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06.04.2023 08:52 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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06.04.2023 00:12 Відповісти
Стоит терем-теремок, из трубы идет дымок. Из окна летят кастрюли, оркам дали тут *******.
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06.04.2023 00:14 Відповісти
хочется надеяться что между первой частью видео с разведкой и 2-й частью с атакой прошло не пол дня.
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06.04.2023 00:18 Відповісти
А какая практическая польза от того что это видео- возможная най@бка? Потеря дрона ни на что?🤔
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06.04.2023 00:21 Відповісти
Сложно сказать был ли кто-то внутри, но такой ювелирный залет в форточку явно стоит распространять для устрашения орков.
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06.04.2023 01:15 Відповісти
FPV-дрон обычно работает в паре с "мавиком". Вот еще летняя практика использования.
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06.04.2023 01:26 Відповісти
Оце саунд👍
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06.04.2023 00:20 Відповісти
агонь !!!!!
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06.04.2023 00:33 Відповісти
кліп теж веселий, та ще з Денні Трехо
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06.04.2023 00:38 Відповісти
Slayer...як раз в тему
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06.04.2023 05:18 Відповісти
а толя выйдет?
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06.04.2023 06:32 Відповісти
Я тільки "За" знищення операторів ворожих дронів, але будинок напочатку зйомки і будинок де дрон влучає це різні будинки. Вони різні за архітектурою.
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06.04.2023 07:02 Відповісти
Один и тот же дом. Как говорится "те же яйца, только в профиль"
Когда снимают дрониста, то он ходит через дверной проем с фасада дома. А когда снимают атаку, то она проводится через оконный проем в правом(относительно фасада) торце дома.
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06.04.2023 08:20 Відповісти
Передивлюся ще.
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06.04.2023 09:16 Відповісти
"Тонкая однако работа" (С)
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06.04.2023 07:02 Відповісти
"Вік живи, вік навчайся." Дякую, ти правий.
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06.04.2023 09:23 Відповісти
 
 