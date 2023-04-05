Ліквідація російських операторів дронів. ВIДЕО
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5 квітня у мережу потрапило відео того, як воїни підрозділу "Очі відплати" 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищують операторів вороржих дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширилося у соцмережах.
Топ коментарі
+19 Сашко Бабенко e87585fa
показати весь коментар06.04.2023 00:01
+15 не на часі 4435d0e1
показати весь коментар06.04.2023 00:08
+15 Fedor Mozirsky
показати весь коментар06.04.2023 00:14
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воно окупиться.
як на мене то дроніст цінніший за командира.
А Ви звели до банального керування.))
бо побачили очі мої Спасіння Твоє
Когда снимают дрониста, то он ходит через дверной проем с фасада дома. А когда снимают атаку, то она проводится через оконный проем в правом(относительно фасада) торце дома.