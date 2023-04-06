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Зеленський (17420) Польща (5153)

Росії не виграти у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч, - Зеленський перед депутатами та представниками громадськості України та Польщі. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський та Президент Республіки Польща Анджей Дуда ввечері 5 квітня виступили перед польськими політиками і представниками громадськості України і Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

Повний текст промови Українського президента: "Вітаю, Варшаво! Вітаю, Польще! Великий польський народе! Великий український народе! Пліч-о-пліч тут, об’єднані на цій площі духом свободи, величною історією та славетною перемогою, яку разом наближаємо!

Ми знаємо одне одного, українці й поляки, і знаємо дуже давно. І зараз у серці польської столиці українські серця звертаються до кожного з польських сердець.

Це честь для мене – бути тут. Я промовляю до вас словами вдячності й сили. Вдячності, бо немає більше таких моментів, коли б ми були порізно, коли ми були б не об’єднані. Українські й польські серця бʼються за одну свободу, за обопільну незалежність наших держав, за нашу рідну Європу – наш спільний дім, і ми переможемо!

Немає більше такої сили, яка переважила б українське й польське братерство. А завдяки цьому справдяться слова: "Що у нас сила чужа взяла, шаблею відберемо".

Запануєм, браття, й ми усюди у своїй сторонці.

Щоразу, коли український прапор повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант утікає, міцнішає й польський прапор.

Жовто-сині й біло-червоні – ці чотири кольори міцніші за ворожий триколор.

Кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу додає захисту й польській незалежності. Польські "Краби" й "Перуни" в руках українців, які повертають нашим людям свободу, додають міцності і вашій свободі.

Ось що означає наше вміння, українців і поляків, будувати нашу переможну історію пліч-о-пліч. І я вдячний за це братерство кожному поляку!

Уклін тобі, Польще! Оплески тобі, польський народе!

Вдячний тобі, друже Анджею, пане Президенте. Твоїй дружині Агаті. Для мене честь – бути тут сьогодні разом із моєю дружиною.

Тобі, дорогий Матеуше, пане Прем’єр-міністре.

Дякую вам, пані маршалек і пане маршалку. Усім польським лідерам тут, у Варшаві, і всюди у гмінах та людям Польщі, які знають, що означає для вашої свободи наша свобода. Я вдячний усім вам, хто зараз на цій площі й хто чує мене по всій Польщі!

Сьогодні я був на площі Маршалка Пілсудського, поруч із цим місцем, там, де 79-го року прозвучали слова великої людини й великого поляка Івана Павла ІІ. Звертаючись до Бога, він сказав: "Нехай зійде Твій Дух і оновить лице землі! Цієї землі!"

Сьогодні очевидно, наскільки щедрим був Господь, коли почув ці слова.

Вільна Польща постала й ніколи не впаде. Вільна Україна постала й ніколи не впаде.

Та чужа влада, що хотіла контролювати наші народи й не розуміла, чого ми прагнемо, просто розсипалася. А ми – ми стоїмо разом! Пліч-о-пліч. Україна і Польща, і Європа, і вільний світ.

Стоїмо й коли знову кинуто повномасштабні сили агресії проти нашої свободи. Що ж, впаде і цей режим, що пішов війною проти нас. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знову і Польщі, і всім нашим братам і сестрам вільної Європи. А ми боремось. Пліч-о-пліч!

Він приніс депортації українцям, щоб знову депортувати й інших, чия свобода дихає на землях, які Росія збирається вкрасти. А ми захищаємося. Пліч-о-пліч!

Ворог хотів поховати нашу з вами незалежність і розчинити в російському просторі наші національні культури. А ми стоїмо міцно! Ми з вами, українці й поляки, разом, пліч-о-пліч повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму.

Ми з тобою, Польще, пліч-о-пліч утвердимо свободу у Європі назавжди. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не вбиватиме, а Петербург не ділитиме. Більше ніколи.

На цій славетній площі й на будь-якій іншій польській площі так само, як і на всіх українських майданах, більше ніколи не буде Росії – після нашої перемоги.

Чи багато ще треба кроків до неї? Ні. Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поруч із літерою F – 16 чи якесь інше. Варто діяти!

Діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції. Бо це ж битва за свободу, і в ній неможливо виграти частково.

Коли у Варшаві нещодавно виступав наш із вами союзник, потужний союзник свободи – Президент Байден, він сказав: "Немає солодшого слова, ніж "свобода". Немає шляхетнішої мети, ніж свобода. Немає вищого прагнення, ніж свобода".

Ми, українці й поляки, це добре знаємо. Тому й немає такого питання між нами, яке ми не розв’яжемо, щоб посилити наш спільний захист. Тому й цей мій візит, переговори тут у Варшаві стали ще одним кроком до перемоги. І я дякую за рішення погоджені сьогодні! За потужний оборонний пакет. Дякую за життя, які ми спільно з вами рятуємо нашою солідарністю!

Дорогий польський народе! Я певен, ти знаєш, що солідарність охоплює зараз значно більше, ніж долю наших двох народів. Коли ми з вами вільні – це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах-сусідках у Євросоюзі. Румунія й Словаччина, Литва та інші країни Балтії... Всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні – це гарантія, що свобода вистоїть у Молдові, не полишить Грузії та прийде, обов’язково прийде в Білорусь.

Що більше свободи буде у нас із вами, навколо нас, то більше гарантій буде й у справедливості. У того, що наш спільний ворог відповідатиме. Справедливо відповідатиме за Биківню та Бучу, за Катинь і Смоленськ. Відповідатиме до кінця свого життя тут, на землі, і навіки – перед Богом.

Справедливість – це буде історичний здобуток наших поколінь, і шлях прокладається так само нашим братерством. Українцями й поляками, що йдуть пліч-о-пліч.

Брати й сестри поляки! Ще кілька поколінь тому усе те, на чому зараз базується наша сила, було лише завданням.

Єжи Ґедройць учив, що "немає незалежної Польщі без незалежної України". Це вивчено.

І я продовжив би. Не виграти Росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч. Це вивчимо.

І так само, як ми із тобою, Польще, стоїмо разом у цій війні, будемо насолоджуватися й миром. Разом! Пліч-о-пліч в усьому. Разом у Європейському Союзі, разом у НАТО. Це продовження нашої долі вільних народів!

Історичне порозуміння між нашими народами маємо підкріплювати всім. Усім! Усе, що маємо вирішити для інтересів і спокою наших суспільств, повинні вирішити. Від співпраці військової й політичної, економічної та енергетичної до кропіткої роботи істориків.

Коли приймаємо, що людське життя – найвища цінність, ми вшановуємо памʼять і гідність кожної людини. Усіх, хто жив перед нами. Усіх, хто потребує поваги. І тут не повинно бути жодних заборон. Саме наша з вами обопільна й абсолютна повага нестиме світові українську й польську культури. Завжди нестиме! Бо ми назавжди врятувалися нашою єдністю, нашою рішучістю.

Дорогий Жешуве! Я дякую тобі за те, що ти став першим містом-рятівником для України!

Перемишлю! Любліне! Хелме! Дякую вам!Вам, що відкрилися нашим людям у час, коли це було найбільше потрібно!

Гданську і Вроцлаве! Катовіце й Білостоку! Кракове й Варшаво! Кожне місто Польщі, яке стало таким гостинним для наших людей! Я дякую вам!

Дякую за те, що українські діти в Польщі можуть жити в повазі, а українські дорослі отримали від Польської держави закон, що гарантує їм ті ж права й можливості, що є у ваших людей!

Дякую всім волонтерам Польщі – можна гучніше волонтерам? – які допомагають нашим людям тут, на польській землі, та в Україні, навіть ризикуючи своїм життям!

Дякую всім, хто тренує українських солдатів на польській землі!

І дякую кожному польському серцю, що піднімає свої молитви також і за українців!

Дорогі українці, дорогі українки в Польщі! Щодня працюємо для того, щоб вигнати ворога з України, щоб повернути безпеку всім нашим містам і селам, щоб наші люди, які знайшли прихисток в інших країнах, могли повернутися додому.

І я дякую всім вам, хто допомагає державі!

Дорогі поляки! Усі європейці! Бажаю вам щасливих прийдешніх Великодніх свят! І всім – перемоги життя над агресією, перемоги в боях, що тривають зараз в Україні!

Слава всім нашим воїнам, які б’ються за нашу й вашу свободу! Слава Україні! Chwała Polsce!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
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06.04.2023 00:50
+14
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06.04.2023 01:40
+11
Пліч-о-пліч ми стояли сто років тому під варшавою.

зараз є польські добровольці в інтернаціональному батальоні у засекреченій кількости.

але то не військо польське.

отже, нема ніякого Пліч-о-пліч.

ми самі.

у нас і досі жодного військового союзника.
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06.04.2023 00:36
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Самое забавное,когда Украина победит,получит доляху меньше всех, может и больше ,только это будет другая история и не для простых украинцев. Тут же только один герой Зеленский и дЕрмак и сора из СН и не только.
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06.04.2023 00:23 Відповісти
Хто одержить перемогу ? Зеля ?
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06.04.2023 07:36 Відповісти
Воєн, блєать
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06.04.2023 00:35 Відповісти
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06.04.2023 01:40 Відповісти
Команданте
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06.04.2023 07:53 Відповісти
Пліч-о-пліч ми стояли сто років тому під варшавою.

зараз є польські добровольці в інтернаціональному батальоні у засекреченій кількости.

але то не військо польське.

отже, нема ніякого Пліч-о-пліч.

ми самі.

у нас і досі жодного військового союзника.
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06.04.2023 00:36 Відповісти
nu hto nam vynen, sho v yasna z moskalyamy ciluvalys'? yanukovichy, **********... aby ukrainci ne zabyvaly hto taki moskovyty, chogo vony varti, to i viyny b ne bulo... my dovirylys' kacapam - i ce bula slabkist', i vony nas za c'u slabkist' pokaraly... polyaky dobre znaut' chogo varti kacapy - i u nyh viyny nema
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06.04.2023 03:17 Відповісти
Ну от хто буде читати цей зашифрований текст?
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06.04.2023 05:15 Відповісти
*****, komu treba toi prochytae
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06.04.2023 05:31 Відповісти
Такого, щоб своїми людьми воював, так, не ма, але союзників багато. Без цих союзників, зокрема Польщі, яка як ніхто інший зробила для України, то хто зна де б на даний момент була Україна і це треба визнавати. Це може і не пліч-о-пліч на полі бою, але пліч-о-пліч на міжнародній арені.
Та й Україна, якби все було навпаки і раша напала б на позаблокову раптом Польщу, навряд чи би об'явила мобілізацію і погнала б українських військових боронити Варшаву. Максимум - теж би прийняла біженців і допомогла технікою та грошима. То ж нема чого закидати полякам, що вони не кинулися всією країною воювати. А подякувати можна і треба.
І зелень, якщо читає з бумажки та не вдається в експромт - з цією роллю справляється. Врешті, п...ти - це єдине, що в нього добре виходить.
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06.04.2023 09:47 Відповісти
пане, ви геть заплуталися в термінах.

в України в цій війні нема жодного союзника.

союзник це той, хто воює на нашому боці.

таких нема. усі держави поспівчували але війська не надали а саме це і визначає союзництво.

називайте речі правильно, вони партнери.

диявол в деталях.
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06.04.2023 18:35 Відповісти
У победы много отцов, а поражение всегда сирота (с)
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06.04.2023 00:45 Відповісти
С Зелей нам победой даже не пахнет.
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06.04.2023 07:34 Відповісти
головне не уподобитись тій худобі с Півночі, яка смердить "пабєділі би і без Ленд-Ліза вашего!".
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06.04.2023 01:32 Відповісти
Svit - ce v pershu chergu svit energii, a energiya v vydymomu sviti moje proyavlyatys' po riznomu, u vyglyadi groshei, naboiv, tankiv, litakiv chy vzagali niyak ne proyavlyatys', chystyi Namir sho b Ukraina peremogla... ne potribno tut prymenshuvaty yih pidtrymku... moje bez yih pidtrymky Namirom nasha oborona ruhnula b davno, chysto vpav by moral'nyi duh i vse posypalos'...

Dyakuu Pol'sha!
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06.04.2023 03:20 Відповісти
Так. Хєрлі нам та Польща. Всього то прихистила кілька мільйонів біженців, змінила свої закони, щоб ті біженці могли тут жити та вільно працювати, передала озброєння на 2 з лишнім міль'ярда євро, 250 танків, 14 німецьких леопарди, гаубиці, зенітні пушки та 70тис набоїв до них, дрони, вісім МіГ-29 та ще 6 передасть незабаром. При тому разом з прибалтами тисне та ЄС щоб приймалися вигідні для України рішення...

Туфта одним словом, а не допомога. Вони не те що перемоги не заслуговують з вами ділити, а взагалі уваги не варті.
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06.04.2023 09:58 Відповісти
Так а де говориться, що Польща прямо бере участь у війні?
Ну дякує полякам за допомогу та підтримку. Власне, є за що. Ну потішив трохи польське его. Так це знову на користь Україні. Ну задвинув про братерство та дружбу. Ну так наче поки що стосунки України і Польщі кінець кінцем на нормальному рівні і хай би було ще краще.

Чи він мав би вийти та сказати "ну ви той... звісно не воюєте, так, трохи допомагаєте, але теж норм. Дякую, дуже дякую." ?
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06.04.2023 13:25 Відповісти
Неконтрольоване марення..йому спецом дозу дають перед спічами??
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06.04.2023 00:46 Відповісти
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06.04.2023 00:50 Відповісти
Ну, хоть тексты запоминать он умеет.
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06.04.2023 01:07 Відповісти
Там і вся його шобла так само виглядала. ******* сором!
Одна скумбрія більш-меньш при пам'яті.

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06.04.2023 09:28 Відповісти
А ЄРМАК ЩО ТАМ РОБИТЬ?
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06.04.2023 10:11 Відповісти
Як, що?
Він є Президент преЗЕдентазеленського.
Бубочка без Єрмака - порожнє місце.
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06.04.2023 10:29 Відповісти
Оно типа прямо из окопа вылезло и на Лимузине в Варшаву приехало.
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06.04.2023 20:58 Відповісти
Головне щоб при владі в Україні була демократія, як тільки за владу зачепляться прокремлівську аферисти, через деякий час будуть розповідати, що брати наші вбивці рашисти, а совок найкраща країна на Землі, треба тільки об'єднатися і його повернути. Все, мишоловка захлопнеться. Брехня стане єдиним скрізь доступним продуктом в країні тотального дефіциту. Стережіться цієї брехні громадяни України. По всім месенджерам йде вливання кремлівської брехні про совок.
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06.04.2023 01:08 Відповісти
хочу відпіздити (вибачте за мат) того перекладача..незнаю хто це..едине шо може виправдати якщо це поляк..але наврядчщи..Українцям непотрібен переклад з Польскої..ми розуміємо ітак один одного..то малороси ..все їм гаварітье паааруски непанятноже епта..
І все життя хочуть нас посварити..як нквс в ті часи починали кровопролиття між нашими країнами..і тількі користні ідіоти тому можуть підспівувати..
Велика шана Польші і Полякам..ще після взнаєтся ..що було зроблено і робится!
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06.04.2023 01:29 Відповісти
Так, поляки стали нам братами, незалежно подобається це комусь чи ні.
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06.04.2023 01:30 Відповісти
Чи можливо пиромогти з корупціонерами у МО та людьми з ОПи яких підозрюють у зв'язках з ФСБ ?
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06.04.2023 01:38 Відповісти
#перемогти.
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06.04.2023 01:40 Відповісти
Можливо, олексіл.
Можливо.

Бо перемагає ворога Народ, а не бюрократ-зрадник.
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06.04.2023 03:08 Відповісти
Хто такий олексіл?
Де забули окуляри?
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06.04.2023 07:16 Відповісти
Так ты ж і забув окуляры!
Бо шо таке ж Oleksii" ? " Олексіі»? Транслейтер невдалий.
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06.04.2023 14:47 Відповісти
Вже на ти.... ок.
Так перекладають Українські перекладачі ім'я Олексій, не гугл а ті що паспорт закордонний видають, усі претензії до їх.
А от де ти побачив Олексіл незрозуміло.
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06.04.2023 21:18 Відповісти
Так думають ті 73% долбойобів.На війні вирішує питання ЗСУ,влада там на вірішує нічого,ця херня повна і йде вона з ОП,те саме,що і не на часі.
Коли президент и його оточення зрадники-перемога не можлива,максимум це десь посередині сойдемся (В,Зеленський)
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06.04.2023 08:29 Відповісти
Та ти шо.... а якщо бюрократ-зрадник саботаж робить, чи наносить шкоду махінаціями або інформацію передає ворогу.... подумай про це.
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06.04.2023 21:30 Відповісти
Сильна та грамотно складена промова!
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06.04.2023 02:08 Відповісти
Дуже добре лизнув рашистському колаборанту, малорос. Молодець
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06.04.2023 08:26 Відповісти
Well done!

Keep going!
Slava Ukraine!
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06.04.2023 03:09 Відповісти
Петр Алексеевич когда вы закончите войну?(с) В.Зеленский ....мабуть найдебільніше запитання від автора...можно тепер задати і йому самому
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06.04.2023 05:10 Відповісти
Там майже весь, зачитаний з папірця, перелік запитань можна задати Бубочці взад.

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06.04.2023 09:41 Відповісти
Ему для большей уверенности на дебатах явно Маслякова не хватало.
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06.04.2023 20:59 Відповісти
Світ змінюється, і це добре..
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06.04.2023 07:25 Відповісти
Бій одлунав… Жовто-сині знамена. Затріпотіли на станції знов.
Н Е В Ж Е!!!
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06.04.2023 08:13 Відповісти
Скільки десятків тисяч поляків зараз воюють зараз у ЗСУ? Тому якого хєра принижувати українських воїнів, які виключно на своїх плечах тягнуть цю війну!!!
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06.04.2023 08:29 Відповісти
Без поддержки Польшей беженцев, предсотавления финансовой и военной помощи оружием и производством на своей территории, логистикой для ввоза топлива и дизельгенераторов, нашим воинам воевалось бы ощутимо тяжелее.
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07.04.2023 12:30 Відповісти
беліберда якась
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06.04.2023 09:09 Відповісти
 
 