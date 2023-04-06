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вибух (3746) Мелітополь (736) Федоров Іван (560)

Вночі в Мелітополі зафіксували декілька потужних вибухів, окупанти повідомили про влучну роботу ППО, - Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі 6 квітня у Мелітополі пролунало декілька потужних вибухів.

Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів", - написав він.

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Пізніше Федоров повідомив, що гучно вночі було у всіх районах міста, особливо в районі Авіамістечка.

"За попередніми даними, вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО". А самі відправили в сторону аеродрому швидкі", - додав міський голова.

Автор: Наталя Джума
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курять чи палять?
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06.04.2023 06:44 Відповісти
їх смажать
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06.04.2023 07:11 Відповісти
китайские электрочайники
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06.04.2023 09:10 Відповісти
..зараз поспілкувався з українськими!!! мелітопольцями! Видно паніку серед місцевих жителів..!!! Але саме страшне... що переважна більшість не бажає приходу ЗСУ і відверто вороже ставлення !!! Забиті фрази про мирне місто... про майбутні бої..які руйнують місто... Значній більшості однаково..як буде називатися держава...у якій вони живуть!
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06.04.2023 11:10 Відповісти
мнение таких никого не ипёт, это излечимо и быстро лечится
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06.04.2023 13:49 Відповісти
 
 