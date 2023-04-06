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нерухомість (323) власність (39) Павло (Петро Лебідь) (31)

Митрополит Павло володіє двома будинками, автомобілями та сільськогосподарським підприємством, - Bihus. ВIДЕО

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Після оголошення вироку – 60 діб домашнього арешту – Паша Мерседес повідомив, що у його будинку немає ні світла, ні тепла, та й спати там неможливо. Журналісти Bihus.info з’ясували, чим володіє колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Bihus.info.

У  селі Вороньків колишньому наміснику Києво-Печерської лаври належить двоповерховий будинок. Саме в ньому Паша Мерседес і проведе свій домашній арешт.  Його площа становить 580 квадратних метрів, а побудований він на ділянці площею 40 соток. на ділянці також розташований гостьовий будинок, площею 170 квадратів. 

У 2016 році маєток виставляли на продаж. Тоді його оцінили у 1 300 000 доларів. Мовилося, що будинок мебльований роботами італійських та англійських майстрів. Але охочих придбати тоді не знайшлося.

Також у власності Павла (Петра Лебедя) є й особняк у Печерському районі столиці. Площа – 546 квадратних метрів. Окрім спальні-вітальні, там є своя турецька лазня, сауна, басейн та навіть ліфт.

Аби добиратися до своїх домоволодінь  колишній намісник Києво-Печерської лаври зібрав непоганий автопарк. До слова, коментуючи свою автівку за мільйон, митрополит допитувався: "а що, священник має йти пішки?".

Також журналісти з'ясували, що митрополит Павло може бути справжнім власником агрофірми "МПЛ Агро". Яка за документами належить Олександру Матвієнку та має у користуванні понад 500 земельних ділянок на території Київської та Чернігівської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Митрополита Павла вперше допитали як підозрюваного, - УПЦ МП

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
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06.04.2023 09:41
+18
Типовий "слуга народу".
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06.04.2023 09:38
+15
святой человек
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06.04.2023 09:36
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святой человек
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06.04.2023 09:36 Відповісти
Типовий "слуга народу".
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06.04.2023 09:38 Відповісти
Беріть вище! Він налаштувався у владу на зміну "шлюгам народним".
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06.04.2023 23:07 Відповісти
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06.04.2023 09:40 Відповісти
У кожного свій "свічний заводик"
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06.04.2023 09:53 Відповісти
Потім його в ОП візмуть радником !
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06.04.2023 12:15 Відповісти
Как этот поц говорил, - мы оставляем себе слёзы комара?
Комар должен быть где то таким, и не один.
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06.04.2023 09:38 Відповісти
Куртка замшевая, две!
Магнитофон, импортный...
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06.04.2023 09:40 Відповісти
Паша "Мерседес" повідомив, що у його будинку немає ні світла, ні тепла, та й спати там неможливо. Джерело: https://censor.net/ua/v3410410


дик у тюрмі тепло , є свіло ... і макарони дають
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06.04.2023 09:40 Відповісти
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06.04.2023 09:41 Відповісти
конфисковать это все имущество которое эта сволота вкрала у народа и отдать защитникам Украины
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06.04.2023 09:44 Відповісти
Вумний нарід сам приніс. Така праця у шаманів спокон віку - грати на страхах смерті людини.
По суті - шахрайство.
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06.04.2023 09:50 Відповісти
Тому у Біблії сказано "по ділам їх пізнаєтє їх".
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06.04.2023 10:18 Відповісти
Паша автозак-а ви дакажитє шо ета всьо нє Бог мнє дал...
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06.04.2023 09:44 Відповісти
Церковний бізнес завжди мав гарні прибутки. Я впевнений що те що знайшли журналісти - це далеко не все. Сейфи, золото коштовності, офшори...
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06.04.2023 09:47 Відповісти
Hічого так озолотився на дурниках!!!
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06.04.2023 09:50 Відповісти
Істинниц інок-схимник. 😁 А як же словп Ісуса про верблюда і вушко від голки? Нагадаю: Від Матвія 19:23-24 UMT

Ісус звернувся до Своїх учнів: «Істинно кажу вам: тяжко буде багатому ввійти в Царство Боже! Ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь голчане вушко, ніж багатому ввійти в Царство Боже». Цікавий служитель Господа, який власним прикладом вчить своїх адептів не виконувати Бодих настанов. 😊 Це і є яскраве свідчення, що упц мп - це секта безбожників.
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06.04.2023 09:51 Відповісти
Безсрібник, ***!
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06.04.2023 09:52 Відповісти
Косьма та Доміан гірко ридають...
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06.04.2023 23:09 Відповісти
Эксклюзив!

Паша Мерседес,
как и множество чекистов, любит юнцов( идеальный компромат для лояльности будущей. Пример Путлер)
Дорогой любовник Пашки - экскортник Николасъ Каменсъкой из Киева.
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06.04.2023 09:52 Відповісти
Всі ж бачили, що у владикі ніби борода є, а ножки то ************* , тобто безволосі.
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06.04.2023 09:53 Відповісти
Ха-ха, хорошенькій мальчік в трусіках.
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06.04.2023 09:54 Відповісти
Ну нічого, якщо йому пощастить потрапити в гарем Їрмака, то може вирости до посла чи міністра.
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06.04.2023 09:55 Відповісти
Мабуть так виглядала Люся Абдристович 20 років тому
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06.04.2023 09:58 Відповісти
Дослужився до підполковника краватних військ.
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06.04.2023 10:08 Відповісти
а з чого такий гвалт? паша мерседес нічого не вкрав, йому праваславний лох-вірянин все приніс добровільно.
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06.04.2023 09:55 Відповісти
Це ще в Лаврі ревізію не провели.
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06.04.2023 10:01 Відповісти
Може й лох але точно не вірянин.
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06.04.2023 10:20 Відповісти
Православний лох-вірянин все приніс добровільно в Церков. Вірянин вірив що Паша дав обітниці нестяжання. А Паша виявляється пожартував !
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06.04.2023 11:57 Відповісти
не дотримання обітниці нестяжання карним кодексом не переслідується.
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06.04.2023 12:05 Відповісти
Пашка, не вкрав??? докази говорять про зворотнє... плюс ще статус монаха, хто розуміє, що це за статус??? - скромність, неприхотливість, аскетизм... - пашко-мерс. цьому діаметральна протиположність. Тому не хрюкайте, що не вкрав....
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06.04.2023 12:19 Відповісти
хрюкаєш тут ти. які докази? приклади крадіжок? лох приніс сам паша мерседес вирішив використати пренесене на свій розсуд. карний кодекс не забороняє, а за порушення "статусу монаха" карний кодекс не карає. лохи все бачать, але продовжують нести "святому чєловеку", тому вони і лохи.
взяли ж пашу мерседеса за колаборантську діяльність, виправдовування окупантів та *****, а не за якісь там уявні тобою крадіжки.
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06.04.2023 13:18 Відповісти
...А десь високо в небесах на чистих білих хмаринках гірко заплакали святі Косьма з Доміаном...
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06.04.2023 23:04 Відповісти
Він не лох, лохи ті хто дає йому гроші
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06.04.2023 09:55 Відповісти
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06.04.2023 10:01 Відповісти
Таки ********** попИ бренди. Папа Бенедикт XVI носив макасини Prada, окуляри Gucci, а Пашка - мерздішест шалик LV . Вони, як справжні шльондри, заробив грошей чи вкрав, одразу треба бігти та купити собі шось дуже коштовне, наприклад подушку Hermes , чи сумку.
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06.04.2023 10:01 Відповісти
Та шо ви всі? То йому Б-г послав!
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06.04.2023 10:23 Відповісти
А поп то не настоящий ! А раньше ни кто всего так и не замечал .
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06.04.2023 10:56 Відповісти
Пущай земляную келью выроет и грехи замаливает на хлебе и воде.
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06.04.2023 11:02 Відповісти
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06.04.2023 11:11 Відповісти
Це тільки те, що на поверхні. Копайте глибше.
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06.04.2023 11:16 Відповісти
владелец заводов
газет, параходов
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06.04.2023 11:21 Відповісти
Не має в метричних мірах України терміну сотка. Це калька з московської, то чому послуговуємося???.100 кв. м.-1 ар. Українська міра, 1 ар, це одна сота гектара. Вчімо, знаймо і послуговуймося своїм.
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06.04.2023 11:32 Відповісти
У Бога была аскетичная жизнь. А подбожья прокладка паша мерседес живет без тепла в дворце. Прослезился.
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06.04.2023 11:45 Відповісти
Типові "печерки" попів московського патріархата.
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06.04.2023 12:15 Відповісти
Божий человечек.
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06.04.2023 12:26 Відповісти
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06.04.2023 20:18 Відповісти
 
 