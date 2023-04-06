Дрон-камікадзе знищує російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на вороже обладнання бійці опублікували у соцмережах.

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