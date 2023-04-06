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Дрон-камікадзе знищує російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на вороже обладнання бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+34 Анна Гордиенко 77759e1d
показати весь коментар06.04.2023 09:55
+28 Владимир fd08a616
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+16 Дамир Фомин
показати весь коментар06.04.2023 10:07
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Навіть маскування не роблять...
Цапами були - цапами й залишились.
Слава ЗСУ! Смерть москалям!!!