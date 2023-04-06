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Дрон-камікадзе знищує російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на вороже обладнання бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація російських операторів дронів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+34
А ось не треба там було гнізда вити!
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06.04.2023 09:55
+28
Аистёнок,тьфу название придумали кацапы тупорылые...
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06.04.2023 10:05
+16
Вот бы там еще стояли кучка сброда, чтоб прям на все 1000% отработали
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06.04.2023 10:07
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А ось не треба там було гнізда вити!
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06.04.2023 09:55 Відповісти
Аистёнок,тьфу название придумали кацапы тупорылые...
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06.04.2023 10:05 Відповісти
ущербные...
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06.04.2023 11:16 Відповісти
Вот бы там еще стояли кучка сброда, чтоб прям на все 1000% отработали
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06.04.2023 10:07 Відповісти
...зняли з язика.
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06.04.2023 10:08 Відповісти
це дуже дієва штука, на жаль, цей радар... та у кацапів цього "добра" вистачає..., молодці хлопці, що знайшли та знищили...
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06.04.2023 10:08 Відповісти
Піссста аістьонку
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06.04.2023 10:21 Відповісти
больше сирать ни буит
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06.04.2023 10:44 Відповісти
а шо думає по цьому поводу весільний яйцекрад очкастий
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06.04.2023 10:25 Відповісти
Про весілля думає...
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06.04.2023 10:34 Відповісти
про яйцеПо17
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06.04.2023 12:37 Відповісти
А він у не думав думати))
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06.04.2023 10:30 Відповісти
Нєкуй аістьонкам ********* на українських дахах, коли там Лелеки літають!
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06.04.2023 12:10 Відповісти
Каждому "Аистенку" - гнизда!
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06.04.2023 12:52 Відповісти
Жетон пилоту 🤜🤛👍
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06.04.2023 13:38 Відповісти
Йоу....та ти диви які ці орки наглючі!
Навіть маскування не роблять...
Цапами були - цапами й залишились.
Слава ЗСУ! Смерть москалям!!!
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06.04.2023 14:56 Відповісти
коли треба музичка б не завадила...
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06.04.2023 19:26 Відповісти
...и уничтожена станция 1L271 "Гадёныш"...
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07.04.2023 13:11 Відповісти
 
 