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Окупант збив український дрон-камікадзе, але той вибухнув у його руках під час огляду. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант зі стрілецької зброї збив український дрон-камікадзе, який наближався до його позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, утім, успішними дії російського військового назвати не можна, адже дрон вибухнув у його руках, коли росіянин вирішив його оглянути. Відеозапис цього моменту зафіксував інший український БПЛА.

"Російський військовий збив український FPV-дрон. Вирішив його оглянути. У цей момент дрон здетонував", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+72
Премію Дарвіна йому треба виписати. Посмертно
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06.04.2023 10:23
+65
Аж памперсы полетели)
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06.04.2023 10:24
+44
умный дроник, даже сбитый продолжает убивать врага
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06.04.2023 10:24
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Премію Дарвіна йому треба виписати. Посмертно
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06.04.2023 10:23 Відповісти
Так Дарвіна й дають посмертно..ща найдебільнішу смерть року
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06.04.2023 10:30 Відповісти
тепер у маскаля буде боліти голова
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06.04.2023 12:16 Відповісти
Куме, лови сокиру! Що ти гикаєш? Кажи - впіймав?
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06.04.2023 11:53 Відповісти
Як вчитель біології - підтримую ініціативу, панове. Тут чистий приклад добору....
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06.04.2023 15:24 Відповісти
Аж памперсы полетели)
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06.04.2023 10:24 Відповісти
То скрепы разлетелись.
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06.04.2023 10:54 Відповісти
Перетворився в дим.
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06.04.2023 11:14 Відповісти
Це типу білі прапори виставили - ми здайомся
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06.04.2023 11:43 Відповісти
А я думав, що то руки повернулися до хазяїна. )
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06.04.2023 13:10 Відповісти
разложился на плесень и на липовый мед
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06.04.2023 21:16 Відповісти
умный дроник, даже сбитый продолжает убивать врага
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06.04.2023 10:24 Відповісти
Кацап забув власне прислів"я: "На чужой каравай рот не разевай!"
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06.04.2023 11:55 Відповісти
помства від дрона
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06.04.2023 10:25 Відповісти
Нагорода, все ж, знайшла свого героя.
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06.04.2023 10:26 Відповісти
бажаю міцного!
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06.04.2023 10:27 Відповісти
Отримав сюприз від бандер.
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06.04.2023 10:27 Відповісти
Евалюція кацапів-від мавпи з гранатою до мавпи з дроном...Прадалжєніє слєдуєт...
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06.04.2023 10:30 Відповісти
Феєрично
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06.04.2023 10:33 Відповісти
Любопытной Варваре нос оторвали...
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06.04.2023 10:34 Відповісти
Не дав Бог розуму зранку, не дасть і до останку.
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06.04.2023 10:36 Відповісти
Премию Дарвина -дэбилу... улыбнуло, мелочь вроде, так -ну сбил дрон, не повезло оператору, несколько сотен долларов и время в пустую, небольшая печалька для ЗСУ намечалась, а неет - жадность орков не имеет границ, эта "игрушка" получше унитаза показалась, наверно его мысли перед смертью были: "а что я с этого поимею", а получилось, что его поимели... Деньги налогоплательщиков потрачены не зря, оператор довел дрон до цели, цель сама привела сбитый дрон в действие, все как и должно быть ... Слава ЗСУ!
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06.04.2023 10:37 Відповісти
Завдяки дебілізму орка, задача виконана.Слава ЗСУ!
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06.04.2023 12:37 Відповісти
Русня исправно завершила задачу её сообственно уничтожения.
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06.04.2023 13:36 Відповісти
А то шо, два лаптя чи ******* вкінці з окопа вилетіло?
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06.04.2023 10:39 Відповісти
Загаженных портянок выбросили.
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06.04.2023 13:37 Відповісти
Що не кажіть, але касаби тупіші ніж свинособаки
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06.04.2023 10:40 Відповісти
ото халепа
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06.04.2023 10:41 Відповісти
Життя, здоров'я не купиш. Gaem over.
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06.04.2023 10:49 Відповісти
А воно вже явно уявляло на своїй тушці медаль за затрофеєний дрон )))
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06.04.2023 10:50 Відповісти
Думал, что там водка внутри.
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06.04.2023 10:55 Відповісти
Чарівно)))
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06.04.2023 11:06 Відповісти
Від долі не втечеш
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06.04.2023 11:09 Відповісти
Снайпер... був.
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06.04.2023 11:11 Відповісти
номінант на премію Дарвіна)))
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06.04.2023 11:11 Відповісти
бібізяна з гранатою
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06.04.2023 11:13 Відповісти
шкода витрачати 1 дрон на практично безкоштовного ваньку, але що вдієш..., війна штука несправедлива...
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06.04.2023 11:13 Відповісти
ви з якої планети, пані?

один фпв-дрон за пораненого москаля = це гарний курс.

чи ви не знали що є промахи.
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06.04.2023 19:22 Відповісти
Нет ручек-нет конфетки(с)
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06.04.2023 11:30 Відповісти
Ото не бери каку в рот!
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06.04.2023 11:39 Відповісти
Невдача спіткала кацапского авіаама́тора.
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06.04.2023 11:41 Відповісти
Яке прикре самогубство!...
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06.04.2023 11:48 Відповісти
Не VPN, а FPV.
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06.04.2023 12:00 Відповісти
Ы-ы-ы-ы-ы-ы, дро-о-ончика жа-а-а-алко, ы-ы-ы-ы-ы-ы...
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06.04.2023 12:00 Відповісти
Чому? Він свою задачу виконав.
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06.04.2023 12:38 Відповісти
...удобрил 1 кв м земли....
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06.04.2023 12:06 Відповісти
Тапки відкинув
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06.04.2023 12:23 Відповісти
дрон свою роботу виконав.
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06.04.2023 12:32 Відповісти
из соседней норы портянки вылетели
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06.04.2023 12:35 Відповісти
- За шо здох?
- За *****
- А, ну тоді ладно))
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06.04.2023 12:54 Відповісти
В 0:38 онучи улетели.
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06.04.2023 13:34 Відповісти
Тільки онучі розлетілися.
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06.04.2023 13:47 Відповісти
Лапти в одну сторону, яйца - в другую.
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06.04.2023 15:56 Відповісти
наочний доказ що у москалів є командири геть ідіоти.

були б розумні то моніторили інтернет та натаскували б вояків на інфу щодо противника - чим воює, як ідентифікувати, як знешкоджувати, тощо.

фпв-дрон візуально не сплутаєш з резніковським весільним.
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06.04.2023 19:24 Відповісти
Перший рівень, кацап пройшов... а на другому стратив. Що ж, буває.)))
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06.04.2023 19:55 Відповісти
всегда знал, что кацапы долбоёбы от рождения.
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08.04.2023 21:28 Відповісти
Сеееектор Аааааавтомобиль!!!
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08.04.2023 23:02 Відповісти
 
 