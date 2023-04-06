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Окупант збив український дрон-камікадзе, але той вибухнув у його руках під час огляду. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський окупант зі стрілецької зброї збив український дрон-камікадзе, який наближався до його позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, утім, успішними дії російського військового назвати не можна, адже дрон вибухнув у його руках, коли росіянин вирішив його оглянути. Відеозапис цього моменту зафіксував інший український БПЛА.
"Російський військовий збив український FPV-дрон. Вирішив його оглянути. У цей момент дрон здетонував", - пише у коментарі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+72 Vadim Zertin
показати весь коментар06.04.2023 10:23
+65 Garry Grant
показати весь коментар06.04.2023 10:24
+44 Véra Batsekalo
показати весь коментар06.04.2023 10:24
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Будь ласка, зачекайте...
один фпв-дрон за пораненого москаля = це гарний курс.
чи ви не знали що є промахи.
- За *****
- А, ну тоді ладно))
були б розумні то моніторили інтернет та натаскували б вояків на інфу щодо противника - чим воює, як ідентифікувати, як знешкоджувати, тощо.
фпв-дрон візуально не сплутаєш з резніковським весільним.