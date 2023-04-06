Знищення ворожої САУ 2С9 "Нона" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські воїни на бахмутському напрямку знищили російську САУ 2С9 "Нона" калібру 120 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

САУ 2С9 "Нона" - основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ армії РФ. Гусенична, броньована, плаваюча, аеротранспортабельна, авіадесантовна парашутним, парашутно-реактивним та посадочним способами.

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