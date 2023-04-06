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Знищення ворожої САУ 2С9 "Нона" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни на бахмутському напрямку знищили російську САУ 2С9 "Нона" калібру 120 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

САУ 2С9 "Нона" - основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ армії РФ. Гусенична, броньована, плаваюча, аеротранспортабельна, авіадесантовна парашутним, парашутно-реактивним та посадочним способами.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+9
Нона всьо...
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06.04.2023 10:34
+7
Заховалась на городі.
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06.04.2023 10:35
+4
Нона отримала пропиз**на.
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06.04.2023 10:47
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Нона всьо...
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06.04.2023 10:34 Відповісти
Заховалась на городі.
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06.04.2023 10:35 Відповісти
башту відірвало, металолом, жаль, якщо він не був начинений орківським фаршем
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06.04.2023 10:36 Відповісти
а если внутри были орки, то фарш после подрыва бк не остается, там куски обгорелого мяса по стенкам "башты" трудно разглядеть ...
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06.04.2023 10:48 Відповісти
давление от взрывной волны вырвало многотонную "башту", придавило кустарник врадиусе 8-10 м, от тела орка мало, что остается
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06.04.2023 10:53 Відповісти
і білої лади самари не буде теж...- а були надії у кацапородині))
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06.04.2023 18:51 Відповісти
Шизанутых окупантов на атомы порвало
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06.04.2023 10:37 Відповісти
потужненьке таке щось прилетіло.
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06.04.2023 10:40 Відповісти
скорее сдетонировало внутри
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06.04.2023 21:20 Відповісти
Нона отримала пропиз**на.
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06.04.2023 10:47 Відповісти
почему все подобные видео,оформляют такой дебильной и очень громкой музыкой?
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06.04.2023 11:08 Відповісти
Юрію, оформи кращою!
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06.04.2023 12:21 Відповісти
для тих хто металолом збирає це клад, їх з алюмінію робили
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06.04.2023 11:31 Відповісти
люміній горить гарно
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06.04.2023 20:50 Відповісти
Взрыв рядом был, такой силы скорее всего авиабомба, какая-нибудь корректируемая.
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06.04.2023 11:39 Відповісти
Коли повний БК то виходить "красівоє".
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06.04.2023 11:43 Відповісти
Как в "ДМБ":
- Ты "Нону" видишь?
- Не !
- А она была ....
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06.04.2023 11:50 Відповісти
Ах, какая красівая дєвочка Нона! Прямо агонь!
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06.04.2023 12:14 Відповісти
Когда на её жизненном пути встретился американский мальчик Excalibur ей просто снесло башню ....
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06.04.2023 12:46 Відповісти
для Эскалибура слишком мощный разрыв.
тут что то покрупнее, возможно GLSDB
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06.04.2023 23:02 Відповісти
Слишком мощный взрыв из-за мгновенной детонации боекомплекта, вероятно из-за очень точного попадания снаряда
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07.04.2023 08:31 Відповісти
"Нона" розпустила нюні...
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06.04.2023 13:49 Відповісти
Аналагаф немає. Мабуть парашутно-реактивна приблуда спрацювала штатно.
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06.04.2023 14:51 Відповісти
Нона накрылась собственной πи3дой.
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06.04.2023 15:53 Відповісти
Мощно!
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06.04.2023 21:18 Відповісти
 
 