11 430 25
Знищення ворожої САУ 2С9 "Нона" поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни на бахмутському напрямку знищили російську САУ 2С9 "Нона" калібру 120 міліметрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
САУ 2С9 "Нона" - основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ армії РФ. Гусенична, броньована, плаваюча, аеротранспортабельна, авіадесантовна парашутним, парашутно-реактивним та посадочним способами.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар06.04.2023 10:34
+7 5 копійок
показати весь коментар06.04.2023 10:35
+4 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.04.2023 10:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Ты "Нону" видишь?
- Не !
- А она была ....
тут что то покрупнее, возможно GLSDB