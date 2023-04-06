На кордоні з Білоруссю українці поставити проєктор: показують наслідки обстрілів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На кордоні з Білоруссю встановили великий проєктор, на якому транслюють відео з наслідками обстрілів і російських звірств.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєктор встановлено в Житомирській області.
На ньому показують фрагменти з виступів Лукашенка, в яких він говорить про підтримку Росії, наслідки російських обстрілів українських міст та звірств російських окупантів в Бучі.
Окремо в ролику наголошується, що російська техніка та війська входили на територію України з їхньої країни, і "цим Росія назавжди забруднила кров'ю народ Білорусі".
Також демонструють уривок зі звернення Володимира Зеленського до білорусів, в якому він закликає їх не брати участь у війні.
Держприкордонкомітет Білорусі поки що ніяк не коментував появу проєктора. Раніше відомство скаржилося, що українці "провокують" білоруських прикордонників - наприклад, співаючи гімн України чи вивішуючи біло-червоно-білі прапори.
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Південна теж, то кульки агітаційні в бік Північної запустить, то ще щось, але результат один - на півночі як були дикунами з диктатурою, так і є.
Ті хто не голосував у другому турі не набагато кращі.
Приколістів в Україні 73%, а теперешні події це їх прикол.
.На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ Авиационная военная активность на территории Беларуси вчера, 5 апреля, наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС России, с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 14 подобных самолетов.
Ці ******** тільки порадіють, для чого ці відосіки?
у білорусів інтернет є, все вони знають і чують.
потрібні акції на кшталт рдк в брянську.