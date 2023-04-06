На кордоні з Білоруссю українці поставити проєктор: показують наслідки обстрілів. ВIДЕО

На кордоні з Білоруссю встановили великий проєктор, на якому транслюють відео з наслідками обстрілів і російських звірств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєктор встановлено в Житомирській області.

На ньому показують фрагменти з виступів Лукашенка, в яких він говорить про підтримку Росії, наслідки російських обстрілів українських міст та звірств російських окупантів в Бучі.

Окремо в ролику наголошується, що російська техніка та війська входили на територію України з їхньої країни, і "цим Росія назавжди забруднила кров'ю народ Білорусі".

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Також демонструють уривок зі звернення Володимира Зеленського до білорусів, в якому він закликає їх не брати участь у війні.

Держприкордонкомітет Білорусі поки що ніяк не коментував появу проєктора. Раніше відомство скаржилося, що українці "провокують" білоруських прикордонників - наприклад, співаючи гімн України чи вивішуючи біло-червоно-білі прапори.

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