Два окупанти здаються в полон. ВIДЕО

Два російські окупанти здалися у полон українським воїнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент процесу здачі у полон бійці опублікували у соцмережах.

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