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Два окупанти здаються в полон. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Два російські окупанти здалися у полон українським воїнам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент процесу здачі у полон бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+40 Eugen P
показати весь коментар06.04.2023 11:26
+36 MrStepanovM
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+33 Bob Fayn
показати весь коментар06.04.2023 11:25
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Будь ласка, зачекайте...
бо ці тридвараси довольні підступні
сигнали пеналі - наши пенсьі
Пусть покажут где парашюты закопали.
Вдруг слышит:
- Стоять!
Она остановилась.
- Лежать!
Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю - вы
ползете...
Хоча українцю реально тяжко зрозуміти як це можна не розуміти українську мову, якщо вона досить схожа на російську...
(https://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_aki-yevropejski-movi-najblizhchi-mizh-soboyu/701681)
Я кажу:
-Та без питань...
Воно мені:
- Что-что?
Я думаю воно недочуває, голосніше кажу:
-Та без питань!
Воно:
- Что-что?
Тоді до мене дійшло, що воно тупо не розуміє. Служило десь на кацапії, перевелось на Україну, вийшло тут на пенсію. Отримало квартиру безкоштовно, живе хрєн знає скільки часу і ніхрєна не розіміє.
Не спешите, три-четыре!
У кацапов шла ротация.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Шла по плану эта операция!
Mach nach!
Mach besser!
вОнюшки доосвобождалiся... фiнiта ля комедiя.
сподiваюсь, що їх швидко нагодуюють українською землею та що вони швидко перетворяться на якiсний перегнiй.