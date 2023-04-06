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Два окупанти здаються в полон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Два російські окупанти здалися у полон українським воїнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент процесу здачі у полон бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 53-ї ОМБр полонили двох окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
правильное решение, тупо и глупо гибнуть за путлера, сохранили себе жизнь и заодно пойдут в обменный фонд
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06.04.2023 11:26
+36
це лайно навіть повзе як лайно
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06.04.2023 11:24
+33
пошол контент ..наші хлопці гуморні
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06.04.2023 11:25
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це лайно навіть повзе як лайно
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06.04.2023 11:24 Відповісти
Ха..Каска у этого у@бка как ночной горшок на голове бултыхается.Втрорая армия мира,ёпта.
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06.04.2023 11:31 Відповісти
краще б не підпускали їх близько до себе! нехай роздягаються до трусів, а потім підповзають!
бо ці тридвараси довольні підступні
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06.04.2023 11:56 Відповісти
А если еще учесть, что все происходит на территории свинофермы)
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06.04.2023 19:40 Відповісти
пошол контент ..наші хлопці гуморні
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06.04.2023 11:25 Відповісти
правильное решение, тупо и глупо гибнуть за путлера, сохранили себе жизнь и заодно пойдут в обменный фонд
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06.04.2023 11:26 Відповісти
Там у пидоров теперь сроки дают за сдачу в плен. Так что хрен они захотят идти на обмен: будут сидеть на нашей шее, звонить своим самкам, сигнали пеналі на 2600 пенсии перебиваться
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06.04.2023 11:58 Відповісти
Плятский Т9

сигнали пеналі - наши пенсьі
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06.04.2023 12:00 Відповісти
вроде как читаю новости, что возвращают украинских защитников - ну на кого-то же меняют... орки же не просто так отдают украинцев? А в Украине у них тоже еще та альтернатива- они с оружием в руках приперлись - минимум по вашим законам им нужно по 15-20 лет давать ...
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06.04.2023 12:01 Відповісти
Возвращают. Тех, кто согласен на обмен. А закон етот пока еще вроде законопроект, окончательно не принят
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06.04.2023 13:11 Відповісти
не согласен на обмен -пусть мотает срок - он же с оружием к вам приперся- и работает бесплатно весь срок пребывания, что-бы вы его не кормили
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06.04.2023 13:56 Відповісти
обмен однозначно, а что орки с орками будут делать - все равно. как они будут откупаться, оправдываться
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06.04.2023 12:03 Відповісти
Однозначньій обмен только тех, кто согласен на обмен
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06.04.2023 13:12 Відповісти
срок, за участие в преступной войне
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06.04.2023 14:06 Відповісти
не меняют тех, кто принес пользу ЗСУ, сдал арсенал с оружием, привел исправную бмп или танк и т.д. А те кто обосрались во время боя- пардон, 1 мин назад убивал, стрелял , а щас сдался - не хочу в парашку- отпустите меня в Европу на пособие ?
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06.04.2023 14:09 Відповісти
За ВДВ.ЛОЛ мля.
Пусть покажут где парашюты закопали.
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06.04.2023 11:27 Відповісти
Вони зараз десантуються без парашутів. Парашути в дефіциті. Парашутне імпортозамєщєніє ще не прийшло.
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06.04.2023 11:59 Відповісти
а чего с пустыми рукам?? техника не ездит?
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06.04.2023 11:27 Відповісти
Разбилась при десантировании.
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06.04.2023 11:33 Відповісти
Шо таке оте ВДВ? З чим його їдять? Нє ми нє знаєм і нє слишалі
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06.04.2023 11:28 Відповісти
ВДВ "никто кроме нас не искупается в фонтане"
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06.04.2023 11:33 Відповісти
да ну , после обмена, эти двое напялят полосатые рубашки, будут бухать и писать в фонтане в каком-то мухосранске и кричать, как они пиндосов мочили ...
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06.04.2023 11:37 Відповісти
Якшо їх хтось зміняє на наших, то хай розказують шо хочуть. Можуть навіть в той фонтан в Мухосранську насрати. Вже вони не даремно жили.
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06.04.2023 11:52 Відповісти
Так
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06.04.2023 11:54 Відповісти
Вони і їхні маряки з Підербурху і більше ніхто.
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06.04.2023 11:44 Відповісти
Фіни якісь ********** своїми прапорами в фонтані.
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06.04.2023 13:05 Відповісти
Ти сліпий, ілі гдє? Це їхній андрєєвскій флаг.
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06.04.2023 13:08 Відповісти
таких не міняють.. чому вони ще живі
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06.04.2023 11:36 Відповісти
Поздно вечером идет женщина домой через парк.
Вдруг слышит:
- Стоять!
Она остановилась.
- Лежать!
Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю - вы
ползете...
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06.04.2023 11:43 Відповісти
Треба мати міцні нерви, щоб не перестріляти цих потвор
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06.04.2023 11:45 Відповісти
Так , це правда 😠
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06.04.2023 11:49 Відповісти
они РЕАЛЬНО по украИнски непонимают !!!!(((( на русском и то с перепуга недогоняют что надо делать !!!
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06.04.2023 11:46 Відповісти
жити схочеш - зрозумієш.
Хоча українцю реально тяжко зрозуміти як це можна не розуміти українську мову, якщо вона досить схожа на російську...
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06.04.2023 11:50 Відповісти
Не розуміють зовсім і від цього просто казяться.
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06.04.2023 12:26 Відповісти
як її можна не розуміти? Слова на 90% схожі, побудова речень така сама. Я коли набухаюсь - навіть польську розумію. Хоча різниця з українською там таки більша. То може тому що вони тверезі?
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06.04.2023 12:39 Відповісти
Згідно досліджень філологів, українська та російська мають у своїх лексиконах однокореневих слів тільки 62%! Порівняй: з сербською українська близька на 68%, з польською на 70%, з білоруською - на 84%!
(https://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_aki-yevropejski-movi-najblizhchi-mizh-soboyu/701681)
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06.04.2023 15:51 Відповісти
Так то однокореневих 62%. Але ж багато слів, в яких кацапи просто трохи зпаплюжили мову на свій манер, змінивши одну-дві букви.
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06.04.2023 15:58 Відповісти
Без будь яких проблем нам з товаришем під час служби в совєцькій армії вдавалося повністю уникати слів схожих на російські за змістом і за звучанням. Кацапи нас не розуміли зовсім, як ми того і прагнули. Найбільше це дратувало кацапських офіцерів, яких привчили до думки що українці і кацапи мають "спільне коріння" і "одін язик".
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06.04.2023 17:35 Відповісти
Вони не слов'яни і слов'янські мови, в тому числі і російська !!! (штучно створена для угро-фінських племен мова), їм чужі і неприродні. Російською більшість з них говорять лише останні 150 років. Звідси і такий парадокс - що вони АБСОЛЮТНО не розуміють будь-яку іншу слов'янську мову, крім російської. Всі інші слов'янські народи можуть спокійно порозумітися між собою говорячи кожен своєю мовою.
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07.04.2023 08:45 Відповісти
Сусід, кацапський військовий пенсіонер, приперся до мене вже не пам'ятаю за чим конкретно і обіцяє там мені щось завтра повернути.
Я кажу:
-Та без питань...
Воно мені:
- Что-что?
Я думаю воно недочуває, голосніше кажу:
-Та без питань!
Воно:
- Что-что?
Тоді до мене дійшло, що воно тупо не розуміє. Служило десь на кацапії, перевелось на Україну, вийшло тут на пенсію. Отримало квартиру безкоштовно, живе хрєн знає скільки часу і ніхрєна не розіміє.
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06.04.2023 20:17 Відповісти
А може їх було як вони нашого воїна, тільки без відео. І ніякої мороки .,
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06.04.2023 11:50 Відповісти
https://youtu.be/x6aoJnHloXU ЛЕЖАТЬ ПЛЮС СО,,,,АТЬ ПАПИЧ
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06.04.2023 11:52 Відповісти
той хто идет , а мне ПОКАЗАЛОСЬ да и тому типу : СТОЙ КТО ИДЕТ ))))) куча КИРУУЩИХ тот на русскрм , другой на украИском ))) короче ЕЛИ -ЕЛИ вырулили !!! представляю как НАШИ воевали с немцами , яркий пример в фильме ,, ОСВБОЖДЕНИЕ " когда танкисты в Берлине вьехали в дом чинить гусеницу , а потом сидели за столом с немками и актер НОСИК пытался говорить на немецком )))) произносил НЭНДЭ и те сразу поднимали руки в верх ))))
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06.04.2023 11:54 Відповісти
Це було ВДВ-пластуни по рашистськи.
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06.04.2023 11:55 Відповісти
из видео НАШИ реально не знают , что делают с ними когда они попадают в плен к москалям ((((
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06.04.2023 12:00 Відповісти
нужно думать о тех кто выжил. кто-то же выживает в плену орков. Из Азовстали не всех поменяли...
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06.04.2023 12:06 Відповісти
это на усмотрение украинских защитников, по мне если есть возможность без риска взять в плен орка - лучше взять, чтобы освободить тех кто в плену у рашистов
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06.04.2023 12:07 Відповісти
+ ещё 1 важный аспект, если орки будут знать, что плен гарантирует им жизнь, то не будут бодаться до конца, это будет помогать выполнять боевые задачи ЗСУ. обосранный от страха орк, поднимающий руки, лучьше озлобленного дерущегося до конца, без альтернативы
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06.04.2023 12:13 Відповісти
Зауважте, як правильно тримає долоні на останніх секундах - одразу помітно, що арештовувався не раз.
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06.04.2023 12:03 Відповісти
Этому в тюрьме быстро учат(там сейчас ужин)
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06.04.2023 12:21 Відповісти
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
У кацапов шла ротация.

Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Шла по плану эта операция!
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06.04.2023 12:24 Відповісти
Обосрация.
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06.04.2023 12:54 Відповісти
Mach mit!
Mach nach!
Mach besser!
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06.04.2023 12:41 Відповісти
Орки обыкновенные.
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06.04.2023 12:42 Відповісти
.

вОнюшки доосвобождалiся... фiнiта ля комедiя.

сподiваюсь, що їх швидко нагодуюють українською землею та що вони швидко перетворяться на якiсний перегнiй.

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06.04.2023 13:02 Відповісти
И никто не обратил внимание, что все происходит на свиноферме)
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06.04.2023 19:34 Відповісти
Десантник в фонтане. Пьяный и обрыганый.))
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06.04.2023 13:19 Відповісти
На одном пророссийском Ютуб канале, взрослые дяди и тети и рашки, советуют своим сынкам, вешать наших солдат на их кишках, отрезать головы, или просто тихонько убивать без видео. Я просто в шоке!
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06.04.2023 13:36 Відповісти
Задача Украины в этой войне - победить. Вешать, отрезать головы или просто убивать без видео - это и так происходит... и ... просто не пишу все все понимают, но это не стратегия победы. Вам нужно вернуть ваших пленных и сохранить жизни вашим бойцам. Для этого - оркам надо дать понять, на твоих руках нет крови, ты сдался - ты останешься жив и в результате обмена вернёшся к мамке, жене - вернёшься живым. К животным на чьих руках кровь (они и сами это понимают) - применяйте все что хотите ...
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06.04.2023 14:32 Відповісти
І все ж.... Хто кричав "за вдв!" Чи вже не покажуть? Невже кабздона побіг слухати?
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06.04.2023 14:39 Відповісти
ворог, що здався до бою повинен мати максимальний рівень комфорту.
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06.04.2023 19:37 Відповісти
Надо было чтобы оба чмобика ползли наперегонки !
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06.04.2023 23:40 Відповісти
Лежи ползи шагом бегом одновременно!
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07.04.2023 13:53 Відповісти
Який полон? Ви про який обмінний фонд думаєте? Ці ж виродки не зразу ж здались, а вбивали українців а коли безвихіть то в полон. Цих ви самі підписуєте їм індульгенцію на вбивства. Ви що не бачите, що кацапи в обмін передають тих, кому лишилось жити кілька днів?. Решту тримають, доки їх стан здоров'я не стане також передсмертним і тоді знову обміняють.
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08.04.2023 16:49 Відповісти
 
 