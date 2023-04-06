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Артилеристи 45-ї бригади знищують новітню російську НРЛС "Репейник". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Артилеристи 45-ї бригади влучним пострілом знищили новітню російську НРЛС "Репейник", яка розроблена у 2021 році, а передана на озброєння армії РФ у 2022-му.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення "Репейника" бійці опублікували у соцмережах.
"Артилеристи 45-ї бригади допомагають знищити лютого ворога дронів - НРЛС "Репейник". Вартість даного комплексу близько 10 млн. рублів. Це нова розробка москалів. НРЛС "Репейник" призначена для виявлення та супровід надмалих об'єктів на відстані до 10 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год", - пишуть воїни в коментарі до відео.
Топ коментарі
+18 Victor Frey a502d342
показати весь коментар06.04.2023 12:15
+17 Игорь Матвеев 4ee89144
показати весь коментар06.04.2023 12:22
+16 Sashko Poweroid bdd7ac5c
показати весь коментар06.04.2023 12:19
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хоча про що я кажу, вибачте - в нас патронного заводу не збудували навіть та за десять років гігант авіабудування Антонов ні одного літака, за БПЛА мовчу
А по-друге, треба розуміти, що все-все-все виробляти у себе економічно неефективно. Москалі це роблять виключно тому, що вони ізгої планети, яким потихеньку перекривають повітря з імпортом. Якщо ти не терористичний мусор, як рашка або іран, то ти не тужишся виробляти абсолютно все, а виробляєш тільки те, що економічно доцільно виробляти саме в тебе. А все інше замовляєш у партнерів.
Это от слов "репа", "пей", "ник"..???
Лучше - "кацапейник"
"Нікакой панікі нєт"!
Подскажите название соундтрека, пожалуйста.
хрінасє, розкошують...