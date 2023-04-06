Українська БМП витримує попадання ворожого боєприпасу і вивозить екіпаж з бойової позиції. ВIДЕО бою

Українська БМП витримала попадання ворожого боєприпасу, змогла продовжити рух і вивезти екіпаж з бойової позиції в Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій екіпажу БМП з окупантами зафільмували аеророзвідники, які спрямовували бойову роботу. Вони ж допомогли і евакуюватися екіпажу з поля бою.

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