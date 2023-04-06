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Українська БМП витримує попадання ворожого боєприпасу і вивозить екіпаж з бойової позиції. ВIДЕО бою

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська БМП витримала попадання ворожого боєприпасу, змогла продовжити рух і вивезти екіпаж з бойової позиції в Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій екіпажу БМП з окупантами зафільмували аеророзвідники, які спрямовували бойову роботу. Вони ж допомогли і евакуюватися екіпажу з поля бою. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку ЗСУ знищили 71 окупанта, на Куп’янсько-Лиманському ліквідовано 28 загарбників, - Череватий

Автор: Сергій Яковенко
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Ужас ,просто ужас. 21 век на дворе . А нельзя просто удавить х_йла кремлёвского, или выстрелить, или чихнуть коронавирусом на него было?
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06.04.2023 12:56 Відповісти
Jesļi bi toka adina osib , kak ***** , tagda da . No udavķ nada kolektivnava ***** , a eta nisdelaieš adnim vistrelom !
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06.04.2023 13:03 Відповісти
Хороша взаємодія! Екіпаж цілий - головне А десанту мабуть всередині не було - БМП під"їхала та працювала як рухома вогнева точка Постоїть якийсь час Під"їде евакуатор - відтягнуть у тил та відремонтують
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06.04.2023 13:05 Відповісти
Застоялися трошки на місці. Буває. Але для совкової "бехи" норм. Ще проїхала.
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06.04.2023 13:07 Відповісти
Поруч прилетіло, на фарті проскочили.
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06.04.2023 13:19 Відповісти
а на місці чому стояти??? чому не змінювали позицію????

тт чекали і дочекались... скільки вже таких не навчених....
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06.04.2023 13:28 Відповісти
Это как раз тот случай, когда "что то неправильное" - спасло...
Правильно было - не разворачиваться, а уйти задом... прикрываясь двигателем... Но в этом случае попадание пришлось бы по водителю...
Так как оно пришло под углом сбоку...
А так они уже на тот момент развернулись - то водила оказался с другой стороны...
Большая удача..!
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06.04.2023 15:23 Відповісти
якось стрьомно вони відходили з позиції - замість задимитися і задкувати почали розвертатися.

назагал пощастило.

беху ще затрофеять, головне екіпаж.
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06.04.2023 19:07 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Все буде добре,перемога за нами!
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07.04.2023 01:05 Відповісти
 
 