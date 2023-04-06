20 067 9
Українська БМП витримує попадання ворожого боєприпасу і вивозить екіпаж з бойової позиції. ВIДЕО бою
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська БМП витримала попадання ворожого боєприпасу, змогла продовжити рух і вивезти екіпаж з бойової позиції в Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій екіпажу БМП з окупантами зафільмували аеророзвідники, які спрямовували бойову роботу. Вони ж допомогли і евакуюватися екіпажу з поля бою.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
тт чекали і дочекались... скільки вже таких не навчених....
Правильно было - не разворачиваться, а уйти задом... прикрываясь двигателем... Но в этом случае попадание пришлось бы по водителю...
Так как оно пришло под углом сбоку...
А так они уже на тот момент развернулись - то водила оказался с другой стороны...
Большая удача..!
назагал пощастило.
беху ще затрофеять, головне екіпаж.