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Тіла ліквідованих російських окупантів у лісосмузі на околиці Бахмуту. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих російських окупантів у лісосмузі поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із українських воїнів, який разом із побратимом іде вздовж лісосмуги на свою позицію. На записі можна нарахувати щонайменше 12 тіл окупантів.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+82
Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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06.04.2023 13:55
+56
Свинособаче лайно!! Навіть не прибрали за собою, розвели срач, як в себе на болотах!! Якщо не здохло відразу то повзи **** до себе за парєбрік!! Нема чого тут валятись!!
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06.04.2023 13:56
+34
красиво лежат...художественно!
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06.04.2023 13:56
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Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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06.04.2023 13:55 Відповісти
Среднее количество фекалий находящихся в кишечнике человека от 1.5 до 2 кг. На данном видео около 20-25 кг отборнейшего дерьма, заблудившегося в Украине.
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06.04.2023 15:25 Відповісти
це у людей, а то було ходяче суцільне лайно, тому там близько тони
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06.04.2023 20:35 Відповісти
Свинособаче лайно!! Навіть не прибрали за собою, розвели срач, як в себе на болотах!! Якщо не здохло відразу то повзи **** до себе за парєбрік!! Нема чого тут валятись!!
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06.04.2023 13:56 Відповісти
не дорікай, вони хотіли прибрати, але не встигли)))
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06.04.2023 13:57 Відповісти
ти їх балуєш((
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06.04.2023 14:01 Відповісти
Не виправдовуй це лайно.Жило,як свиня,то най помре по-людськи і прибере за собою.
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06.04.2023 16:17 Відповісти
красиво лежат...художественно!
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06.04.2023 13:56 Відповісти
Це напевне новий шрифт буде.
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06.04.2023 16:40 Відповісти
Кацапу кацапсіна смерть!
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06.04.2023 13:57 Відповісти
В Росії бачити їм не вистачило землі. Тому вони приперлися в Україну, щоб так безславно бути вбитими і щоб так валятись серед полів. Дурні люди, щось їм бракує.
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06.04.2023 14:04 Відповісти
Відмінний пейзаж👍
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06.04.2023 14:06 Відповісти
атлічниє руцкіє 👍
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06.04.2023 16:09 Відповісти
прилег отдохнуть.. і не піднявся.. от же горе какое!!!
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06.04.2023 14:07 Відповісти
пельмени.
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06.04.2023 14:08 Відповісти
Якщо вже заповзло на нашу землю то склади гарно документи на пузі, почисти автомат, поклади поряд, вийми все з кишень та здихай собі. Голий. А це що?!! Порозлягалися кому як зручно, а хлопцям ходи рахуй зараз?! Чи трактором згорнути в яму та загребти?! Зрозуміло, що то Нелюдь...Але Українець так не може зробити, бо він Людина!
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06.04.2023 14:09 Відповісти
трактором - потом. Когда лисицы уже перестанут есть.
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06.04.2023 14:22 Відповісти
хлопці наші, залишайтеся живі та здорові, нехай вас Бог береже...
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06.04.2023 14:09 Відповісти
Ландшафтні дизайнери добре попрацювали.
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06.04.2023 14:11 Відповісти
І лісосмугу перепахали заодно))
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06.04.2023 14:21 Відповісти
Бомжи у гумових чоботях... Друга армія миру,але ззаду!
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06.04.2023 14:12 Відповісти
Гарний кацап - мертвий кацап!!!
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06.04.2023 14:16 Відповісти
А скоро температуа піде в гору.. Це буде пістець
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06.04.2023 14:16 Відповісти
Їх треба в рови позрібати хоч які..он гарна робота для полонених. Заодно й позмінують, якщо що..
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06.04.2023 14:22 Відповісти
Единственный минус хороших русских, это сильная вонь от них. Впрочем, как и от всех русских, так что этот недостаток можно простить. В остальном, хорошие русские замечательные. Побольше бы их было на московии. Желательно все.
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06.04.2023 14:17 Відповісти
Лісосмугу жалко, цілих дерев немає.
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06.04.2023 14:18 Відповісти
Тоже обратил на это внимание. Как бензопилой покосило. Арта отработала не по детски ...
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06.04.2023 15:18 Відповісти
акації посадити - швидко будуть хащі
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06.04.2023 16:38 Відповісти
2/3 земель Росії не освоєні. Але ж їм хочеться на готовеньке прийти і усюди де прийшли насрати
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06.04.2023 14:19 Відповісти
Так руйнувати ж дешевше й веселіше, ніж будувати..та й розум й хист непотрібні.
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06.04.2023 14:24 Відповісти
у лисиц кормовая база шикарно расширилась, пока большая часть кабанов мигрировала глубже в тыл.
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06.04.2023 14:20 Відповісти
Как же красиво, обосранные трупаки орков, что может быть лучше на данный момент
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06.04.2023 14:20 Відповісти
руSSкій мір, в весняному, чорноземному багні України, здох.
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06.04.2023 14:22 Відповісти
Хочу не про людей, а про природу.....
В 2019 г. Путлер рассказывал, как от ветряков погибают птицы и червяки вылазят из земли.
Так вот: смотрю на выкошенные посадки и думаю, что в качестве репараций у кацапов надо будет забрать половину Сибири !
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06.04.2023 14:29 Відповісти
Краще грошима,а Сибір вже кітайська.
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06.04.2023 17:47 Відповісти
Від посадки навіть пеньків не залишилося, все зрівняли з землею.
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06.04.2023 14:30 Відповісти
Лісосмугу канєшно жалко...
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06.04.2023 14:33 Відповісти
ale gdzie drzewa?
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06.04.2023 14:35 Відповісти
Такая короткометражка и на "Оскар" смело может выставляться.
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06.04.2023 14:35 Відповісти
Рота, подъём! 🤣
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06.04.2023 15:31 Відповісти
красіво лєжат так,по дамашніму)
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06.04.2023 15:36 Відповісти
ruzki-kurwy
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06.04.2023 15:52 Відповісти
Це не русняві трупи. Це врятовані життя, це не згвалтовані люди, це нерозвалені театри і дитсадки.
Це гарантія нашого існування, це посиденьки на ДН, це щасливі очі кохано-ї-го, це покупка вєліка онуку. Слава ЗСУ, борони Боже наших хлоп'ят.
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06.04.2023 16:11 Відповісти
Аналоговнет
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06.04.2023 16:27 Відповісти
Яка сумна новина!!
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06.04.2023 16:58 Відповісти
Міцного всім їм здоров'я
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06.04.2023 17:01 Відповісти
Хлопці, бережить себе.
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06.04.2023 17:09 Відповісти
А застрімити якось на їхні гандонисті канали ніяк не можна...так, для загальної картинки?
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06.04.2023 17:12 Відповісти
В Україні продовжуєтся посівна компанія. Рясно посіяли. Буде великий врожай. Хай хаймерс-косилки допомогають, люто.
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06.04.2023 17:40 Відповісти
Хорошо лежать, уютно, па-даманшэму
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06.04.2023 17:50 Відповісти
Цікаво, чому нема в коментах сраних російських ботів?

Купа ж тем не розкрита, починаючи з Байдена і ленд-ліз.

Що, під трупачки російських свинособак не заходе? Нє?

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06.04.2023 18:48 Відповісти
цікаво чого з дохляків бронежилети не знімають?

їх же можна використати для облаштування позицій, навісити на транспорт чи взагалі на себе одягнути якщо не видали бронь чи видали поліцейську, другої кляси...
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06.04.2023 19:01 Відповісти
Мабуть там якість, як кажуть самі кацапи, "ни в п...у ни в Красную Аримию"
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06.04.2023 20:11 Відповісти
то наслідки нашої пропаганди.

російські бронежилети доволі якісні якщо говоримо про ******* а саме про 6б45.

5 кляса.

взагалі варто завжди аналізувати і думати про те, що нам розказують про ворога.

це і про каски це і про бронежилети.

а ще це стосується наших дурнуватих ідей як то начепити глушника на ак якщо ти не ссо.
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06.04.2023 20:16 Відповісти
Згоден з вами щодо наших ЗМІ. Просто я думаю, що хлопці на передовій краще бачать, що з трофеїв краще і що з того їм стане в нагоді.
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06.04.2023 20:45 Відповісти
одиниці бачать і думають.

більшість на автопілоті - командир сказав, роблю, не сказав - не роблю.
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06.04.2023 21:03 Відповісти
лежать смердять
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06.04.2023 19:05 Відповісти
у вовків буде целюліт
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06.04.2023 19:18 Відповісти
Посадку дерев жаль, нічого живого не залишилося.
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06.04.2023 20:42 Відповісти
..

пiсля рашистського лайна потрiбно буде вiдновлювати всi лiсосмуги...
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06.04.2023 22:20 Відповісти
Хозяйнуваті хлопці👈
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06.04.2023 23:04 Відповісти
Горіть в пеклі!!! Тварі. Наїлися української земельки?!?
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06.04.2023 23:38 Відповісти
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07.04.2023 00:53 Відповісти
Коли нарешті до кацапчегів дійде,що здихати як непотрібний біоматеріал має "пуйло"та його друзі з кооператива "Озеро"та інша його прислуга..
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05.08.2023 09:59 Відповісти
 
 