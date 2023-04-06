Тіла ліквідованих російських окупантів у лісосмузі на околиці Бахмуту. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих російських окупантів у лісосмузі поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із українських воїнів, який разом із побратимом іде вздовж лісосмуги на свою позицію. На записі можна нарахувати щонайменше 12 тіл окупантів.

Увага! Ненормативна лексика!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська БМП витримує попадання ворожого боєприпасу і вивозить екіпаж з бойової позиції. ВIДЕО бою