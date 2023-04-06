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Тіла ліквідованих російських окупантів у лісосмузі на околиці Бахмуту. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих російських окупантів у лісосмузі поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із українських воїнів, який разом із побратимом іде вздовж лісосмуги на свою позицію. На записі можна нарахувати щонайменше 12 тіл окупантів.
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Топ коментарі
+82 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар06.04.2023 13:55
+56 Сеня Тузик
показати весь коментар06.04.2023 13:56
+34 MrStepanovM
показати весь коментар06.04.2023 13:56
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В 2019 г. Путлер рассказывал, как от ветряков погибают птицы и червяки вылазят из земли.
Так вот: смотрю на выкошенные посадки и думаю, что в качестве репараций у кацапов надо будет забрать половину Сибири !
Це гарантія нашого існування, це посиденьки на ДН, це щасливі очі кохано-ї-го, це покупка вєліка онуку. Слава ЗСУ, борони Боже наших хлоп'ят.
Купа ж тем не розкрита, починаючи з Байдена і ленд-ліз.
Що, під трупачки російських свинособак не заходе? Нє?
їх же можна використати для облаштування позицій, навісити на транспорт чи взагалі на себе одягнути якщо не видали бронь чи видали поліцейську, другої кляси...
російські бронежилети доволі якісні якщо говоримо про ******* а саме про 6б45.
5 кляса.
взагалі варто завжди аналізувати і думати про те, що нам розказують про ворога.
це і про каски це і про бронежилети.
а ще це стосується наших дурнуватих ідей як то начепити глушника на ак якщо ти не ссо.
більшість на автопілоті - командир сказав, роблю, не сказав - не роблю.
пiсля рашистського лайна потрiбно буде вiдновлювати всi лiсосмуги...