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Росіяни почали розчистку для будівництва укріплень поблизу "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Маріуполі поблизу "Азовсталі" російські загарбники почали розчистку для будівництва укріплень.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Центральні прохідні Азовсталі з Пост-моста. Окупанти почали розчистку з подальшим будівництвом укріплень. Саме через ці прохідні найбільш зручна дорога до вертолітного майданчика", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, через роботи по возведенню фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби.

Читайте: В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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"Хаймарсам" пофиг !
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06.04.2023 15:11 Відповісти
На дев'ятому році війни, на одному з головних напрямків наступу ворога, за наявності даних розвідок (в т.ч. США), примудритись про#бати (с) Маріуполь та за раз здати в полон 2500 військових (таке вже бувало взагалі?), збрехати людям, що це евакуація, і по-тихому усе зам'яти.
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06.04.2023 15:11 Відповісти
А самому мізків нема? Тут он бабці на лавочці обговорювали і схилялися, що напад буде.
Розвіддані йому потрібні, прочитай останні новини!
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06.04.2023 15:36 Відповісти
 
 