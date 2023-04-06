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Росіяни почали розчистку для будівництва укріплень поблизу "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО
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У тимчасово окупованому Маріуполі поблизу "Азовсталі" російські загарбники почали розчистку для будівництва укріплень.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Центральні прохідні Азовсталі з Пост-моста. Окупанти почали розчистку з подальшим будівництвом укріплень. Саме через ці прохідні найбільш зручна дорога до вертолітного майданчика", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, через роботи по возведенню фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби.
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