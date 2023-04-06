В окупованому Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання на півночі півострова. СУПУТНИКОВІ ФОТО
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Російські окупанти вивели свою військову техніку з бази в районі селища Медведівка Джанкойського району в Криму.
Такого висновку дійшов аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він проаналізував супутникові знімки Maxar, зроблені з 11 лютого по 16 березня.
"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він у твіттері.
Також знімки демонструють частину обладнання та оборонні споруди, зведені біля Медведівки. Афрік зауважує, що росіяни спорудили кілька укріплень не лише біля цього селища, а й по всьому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
за наявності супутників, які можуть робити деталізовані знімки, системи навігації, керованих ракет, які будуть бити по координатам системи навігації - втручання піхоти буде чисто поліцейською функцією
Нет чтобы вместо всех этих движений просто разжечь мангал, достать замаринованное мясо, шампура...
щоб побачити танк на фото, зробленному "супутником притули" - треба фотобумаг 1 кілометр на 1 кілометр