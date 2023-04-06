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В окупованому Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання на півночі півострова. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вивели свою військову техніку з бази в районі селища Медведівка Джанкойського району в Криму.

Такого висновку дійшов аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він проаналізував супутникові знімки Maxar, зроблені з 11 лютого по 16 березня.

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він у твіттері.

Також дивіться: Окупанти облаштували подвійну лінію окопів в районі Перекопського валу на півночі Криму. ФОТО

В окупованому Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання на півночі півострова 01

Також знімки демонструють частину обладнання та оборонні споруди, зведені біля Медведівки. Афрік зауважує, що росіяни спорудили кілька укріплень не лише біля цього селища, а й по всьому Криму.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Готовятся суки встречать ЗСУ, укрепляют оборону. А могли-бы асфальтом баловаться, как некоторые недонаполеоны. Вот так вот нужно было поступать зимой 2022 года, когда союзники предупредили и указали на направление главных ударов, а не ЦНАПы строить на месте укрепрайонов.
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06.04.2023 15:16
+10
Шота навєрнає случілась...
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06.04.2023 15:13
+8
нада спрасіть, чєм ми можим памочь
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06.04.2023 15:16
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Шота навєрнає случілась...
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06.04.2023 15:13 Відповісти
нада спрасіть, чєм ми можим памочь
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06.04.2023 15:16 Відповісти
ЗСУ знають-вони й допоможуть...
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06.04.2023 15:18 Відповісти
немає сумнівів. так їм ще ніхто не допомагав. мало не буде
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06.04.2023 15:19 Відповісти
супутникові знімки - це моща! відкривають просто шалене поле для діяльності!
за наявності супутників, які можуть робити деталізовані знімки, системи навігації, керованих ракет, які будуть бити по координатам системи навігації - втручання піхоти буде чисто поліцейською функцією
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06.04.2023 18:05 Відповісти
Засцяли прильотів. Це дуже добре. Скоро так по всьому Криму і сраша гудбай.
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06.04.2023 15:31 Відповісти
Готовятся суки встречать ЗСУ, укрепляют оборону. А могли-бы асфальтом баловаться, как некоторые недонаполеоны. Вот так вот нужно было поступать зимой 2022 года, когда союзники предупредили и указали на направление главных ударов, а не ЦНАПы строить на месте укрепрайонов.
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06.04.2023 15:16 Відповісти
Не говори.
Нет чтобы вместо всех этих движений просто разжечь мангал, достать замаринованное мясо, шампура...
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06.04.2023 15:19 Відповісти
це якщо на їхньому місті був би якийсь дурачок
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06.04.2023 15:21 Відповісти
рассредотачивают металлолом в ожидании весеннего прилёта GLSDB из-за Берислава.
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06.04.2023 15:20 Відповісти
В очікуванні камнєй с нєба?
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06.04.2023 15:21 Відповісти
після доносу рашистських агентів з ОП в ставку -лігово куйла, про можливу дату наступу ЗСУ - В окупованому Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання на півночі півострова
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06.04.2023 15:23 Відповісти
Сподіваюсь, що Генштаб ЗСУ та Головнокомандувач ніяк не інформують ОП України про те де, що і коли буде. Дуже сподіваюсь.
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06.04.2023 15:37 Відповісти
RuZki-Kurwy
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06.04.2023 15:49 Відповісти
Я думав, що це "супутник им. Притули" спрацював, а воно он що... знов американці. (
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06.04.2023 16:51 Відповісти
"супутник притули" робить такі чіткі фото, що на них видно, виключно мікробів і деякі бактерії!
щоб побачити танк на фото, зробленному "супутником притули" - треба фотобумаг 1 кілометр на 1 кілометр
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06.04.2023 18:07 Відповісти
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06.04.2023 18:09 Відповісти
Спутніка Притули ніхто не бачив а він є.... Притула якось до війни був честніших на вигляд, а там хто зна
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06.04.2023 17:20 Відповісти
 
 