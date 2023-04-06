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24-й ОШБ "Айдар" нищить ворога з повітря на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" за допомогою дронів атакували більше п’яти позицій російських окупантів та здійснили понад півтора десятка скидів боєприпасів на голови загарбників.
Відеозапис, на якому зафіксована робота бойових дронів батальйону опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі.
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