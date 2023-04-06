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24-й ОШБ "Айдар" нищить ворога з повітря на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" за допомогою дронів атакували більше п’яти позицій російських окупантів та здійснили понад півтора десятка скидів боєприпасів на голови загарбників.

Відеозапис, на якому зафіксована робота бойових дронів батальйону опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масовані удари "Градами" під Бахмутом: ракета потрапила у кадр. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Рашики бегают, как живые....
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06.04.2023 17:07 Відповісти
Какой приятный я только что просмотрела ролик, жаль что мало!
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06.04.2023 17:09 Відповісти
Жаль ветер сильный - промахов многовато...
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06.04.2023 17:34 Відповісти
Или оператор начинающий, плохо определяет поправку на ветер.
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06.04.2023 19:18 Відповісти
Видно, как пытаются шалашами из хвороста прикрыться.
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06.04.2023 19:42 Відповісти
 
 