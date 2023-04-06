Окупанти заселяють Маріуполь росіянами, етнічний склад яких дивує: вони майже не говорять російською, - Андрющенко. ВIДЕО

Кількість громадян Російської Федерації у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зростає щодня.

Про це повідомив 6 квітня у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість громадян російської федерації зростає щодня. Кількість маріупольців - українців меншає щодня (навіть не через паспортизацію). Якщо за часів сталінізму в Маріуполь засіляли мешканців центральної полоси росії, то тепер етнічний склад дивує. Найбльше тим, що вони майж не говорять російською. Та їх вже понад 40 тисяч на 80 тисяч маріупольців", - розповів він.

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