Як Росія купує начинку для своїх ракет у США й Німеччині? / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Росія ще довго після повномасштабного вторгнення в Україну купувала начинку для своїх ракет в обхід санкцій. Зокрема – навіть мікросхеми для високотехнологічних ракет "Іскандер", які особливо складно перехоплювати силам ППО.

В лютому 2023-го Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR) та Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) опублікували дослідження, де перелічили західні компанії, чиї компоненти знаходили в російських ракетах. А щоб підкреслити причетність цих підприємств до війни – зібрали випадки військових злочинів, які вчинялися за допомогою ракет, компоненти до яких поставили в обхід санкцій.

Сьогодні в гостях у Цензор.НЕТ – Світлана Мусіяка, керівниця напряму досліджень та вироблення політик НАКО, яка працювала над цим звітом. Отже, як Росія саме обходить західні санкції й імпортує електроніку американського та європейського виробництва через треті країни? Чи можна якось цьому перешкодити?

Дивіться у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ.

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