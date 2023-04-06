УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13269 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном Санкції проти Росії
5 253 8
Росія (47179) санкції (6840) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Як Росія купує начинку для своїх ракет у США й Німеччині? / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Росія ще довго після повномасштабного вторгнення в Україну купувала начинку для своїх ракет в обхід санкцій. Зокрема – навіть мікросхеми для високотехнологічних ракет "Іскандер", які особливо складно перехоплювати силам ППО.

В лютому 2023-го Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR) та Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) опублікували дослідження, де перелічили західні компанії, чиї компоненти знаходили в російських ракетах. А щоб підкреслити причетність цих підприємств до війни – зібрали випадки військових злочинів, які вчинялися за допомогою ракет, компоненти до яких поставили в обхід санкцій.

Сьогодні в гостях у Цензор.НЕТ – Світлана Мусіяка, керівниця напряму досліджень та вироблення політик НАКО, яка працювала над цим звітом. Отже, як Росія саме обходить західні санкції й імпортує електроніку американського та європейського виробництва через треті країни? Чи можна якось цьому перешкодити?

Дивіться у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залужний - дуже скромна людина, - експіарниця Генштабу Долгоновська. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дві тупі *****!!!Вільнопрограмовані контроллери можно використати для військових потреб,їх Китай тоннами штампує.Можете і бан видать
показати весь коментар
06.04.2023 19:45 Відповісти

показати весь коментар
06.04.2023 19:56 Відповісти
Слов нет. Одни выражения.
Вот и цена всем спецслужбам что Украины, что США.
показати весь коментар
06.04.2023 20:07 Відповісти
Нічого вони не купують ні в США ні в Нимеччині, бо Іскандери далеко не ************ розробка і все необхідне вже давно потрапило до Кітая.
Тепер навіть китайці не завадять іншим китайцям продавати все це кому завгодно.
показати весь коментар
06.04.2023 20:11 Відповісти
 
 