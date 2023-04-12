Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис звірячого убивства українського бійця російські воєнні злочинці опублікували у соцмережах з підписом "Вы удивитесь сколько таких видео будет постепенно всплывать".

На службі в російській ДШРГ "Русич" перебуває чимало воєнних злочинців, які неодноразово вбивали полонених. Очолює цей підрозділ російський неонацист, терорист Олексій Мільчаков.

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