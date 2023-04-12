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Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис звірячого убивства українського бійця російські воєнні злочинці опублікували у соцмережах з підписом "Вы удивитесь сколько таких видео будет постепенно всплывать".

На службі в російській ДШРГ "Русич" перебуває чимало воєнних злочинців, які неодноразово вбивали полонених. Очолює цей підрозділ російський неонацист, терорист Олексій Мільчаков. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+123
І де цього разу всі ці амнесті, ООН й інша *******? Як завжди нікчеми язики в дупи позасовували, а як ми, полоненому кацапу шмарклю не тою хустинкою підтерли, зразу виють
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12.04.2023 08:51
+91
В ад тварюк, і рідню цих звірів туди до сьомого коліна!🤬 Воїну Царство Небесне і вічний спокій! Світла пам'ять Герою!
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12.04.2023 08:53
+84
Хтось тепер скаже що "русичів" у полон братимуть і на обмін пропонуватимуть?
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12.04.2023 08:55
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Вовсе не в Путине их беда -
Были такими они всегда,

Он лишь позволил им быть собой.
Завтрашний путин - средь них любой.
Питерский гопник, артист, певец,
Ректор, корректор, работник ТЭЦ,

Даже учитель и детский врач -
Каждый - подонок, холуй, палач!
Так что не надо, друзья, "ля-ля",
Будто бы жертвы они Кремля;

Не дикари рождены вождем -
Вождь дикарями всегда рожден!
А разевающему хайло,
Чтобы вещать, что не в русских зло,
Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... -
Бейте по морде, не тратя слов!

(Ю. Нестеренко 24 марта 2022 )
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12.04.2023 19:17 Відповісти
папі римському перешліть цей відос
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12.04.2023 19:40 Відповісти
Какой, шо ты, умалишенная укро подтирка, опущенная под Бучей, это чмо которого гуманно казнили, это подтвердил, бы, да без головы, трудно *******).
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01.09.2023 12:02 Відповісти
Відео відіслати матері цього покидька, який різав. Хай мати любуеться . якого звіра виростила и хай їй сниться це кожну ніч
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12.04.2023 19:44 Відповісти
И что... ? Чем это что то изменит ?!
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12.04.2023 23:51 Відповісти
Ви наївно думаєте що в таких виродків нормальні матері?
Це русня - там всі такі!
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13.04.2023 00:39 Відповісти
Сказала, тупая укро шлюха, сосущая у русских за бабки), а пардон за сало).
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01.09.2023 12:04 Відповісти
У вас такиеже все и матери
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30.09.2023 14:14 Відповісти
передивився декілька разів. висновок один - з орками битись до смерті. остання граната для себе.
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12.04.2023 20:24 Відповісти
А ви не помітили момент, коли Україні відрізали голову,та приставили ОПу?Наступ рашки йде зсередини...
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12.04.2023 20:42 Відповісти
Золкину это видео порекомендуйте. И пусть показывает его своим интервьируемым и тем, с кем он их связывает по телефону. Полагаю будет интересно посмотреть на их реакции. Ну, а если намекнуть, что с ними поступить могут точно так же, то это вобще!
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12.04.2023 20:48 Відповісти
Якщо ми вас тварі знайдемо:розпнемо!!!краще здихайте в бою!
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12.04.2023 20:52 Відповісти
Это всё слова... Кого уже "распяли"...?
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12.04.2023 23:53 Відповісти
одноденний Вася,не сміши людей! для кого ти цей висер тут написав?
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13.04.2023 02:58 Відповісти
Розчленять голимую Россию по фалангу и в сознании. Пускай быстро бегут все с заграниц в Россию , им ********.
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12.04.2023 21:10 Відповісти
ЧИ ЦЕ НЕ НОВА ОПЕРАЦІЯ ФСБ ДЕ ЗАРІЗАЛИ СВОГО ДЛЯ ЗАЛЯКУАННЯ ЗСУ
А як що подумати
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12.04.2023 21:22 Відповісти
Зачем им резать своего если у них в плену полно наших ?!
В чем логика ?!
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12.04.2023 23:54 Відповісти
Есть факт - казнь человека в украинской военной форме и знаками различия ! Все остальное твои сцыкливые домыслы !
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13.04.2023 04:12 Відповісти
Що за інфантилізм?
Я в домікє, это нєгатів! Буду думати що русня вбиває своїх, так легше жити.
Ппц. Інфантильність!!!!
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13.04.2023 00:41 Відповісти
nu mrazi , vy pereshly vse berega i vse linije, a vy debyly nezabyly ,cto u nas v stranach ES est vashy .,blyzkije, druzja, mozet dety- i cio s nymy scias budet. Vot uslychu u sebia russkuju rec ..kuvaldoj po golove, 10 uspeju ...potom menia opravdajet ,potomu cto videl takoje video , russkije vy dovediote liudej do takogo.degrady , strana degradov i mrazej, vas tolko unictozat i poskoroje.
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12.04.2023 22:11 Відповісти
chas vbyvaty ditey ruskih politikov 👨‍🚒 it's time to kill the children of Russian politicians in Europe and Americas
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18.04.2023 00:04 Відповісти
А где комментарий ООН ?
Кто там у них возглавляет Совбез ?
ООН надо распустить как пособника агрессора.
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12.04.2023 22:30 Відповісти
Пока нельзя ! Они нам нужны, для придания значимости огласке их документов!
А вот ПОЗОРНО изгнать отовсюду кацапов необходимо!!!
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12.04.2023 23:55 Відповісти
яких документiв?
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18.04.2023 00:05 Відповісти
Тех, в которых ООН осуждает ************, и признает их агрессорами ! Эти документы имеют международное значение...!
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18.04.2023 00:15 Відповісти
Вы за это ответите суки русские....каждый и вас...будет дохнуть долго и мучительно....до встречи в Аду ********
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12.04.2023 23:22 Відповісти
тварі, той що скоїв і той що знімав. Все покоління до єдиного щоб страждало як страждав наш захисник 😭 мучити так щоб відчував біль довго .
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12.04.2023 23:40 Відповісти
Вічна пам'ять герою! На мою думку таке потрібно проводити з усіма мешканцями росії,починаючи від немовлят і закінчуючи людьми похилого віку. Винищувати під 0,як чума.
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12.04.2023 23:48 Відповісти
з тобою повністю згідний і не як чума бо чума і після смерті тварини тварина робила зло бо гнила і та гниль передавалася по повітрі їх після того як так само убити спалити і кісток відати псам щоб жерли їх під 0 того біо-мусора.
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14.04.2023 18:41 Відповісти
Вбивати. Вбивати. І ще раз вбивати. І не шукати хароших рускіх. Хто розказує про хароших рускіх - стріляти на звук.
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13.04.2023 00:43 Відповісти
з тобою повністю згідний з усіма так.
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30.04.2023 20:58 Відповісти
Найдут их,ранче или поже но найдут.
И вот токда будет суд,как немцов которых судил мосад....
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13.04.2023 01:03 Відповісти
Будьте прокляты. Всем родом! Что бы заживо гнили всей своей семьёй за такие поступки.. Будьте прокляты рашисты!!
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13.04.2023 01:08 Відповісти
Твари.

Ребята, Украинцы, их надо найти.
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13.04.2023 02:46 Відповісти
найкрасномовнішим є відповідь на це відео з МО,там є така Маляр-вона закликала не розповсюджувати це відео....очевидно треба розповсюджувати лише відео з дебільно-усміхненим і задоволеним,очкастим Резніковим.....
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13.04.2023 02:50 Відповісти
а я б це відео крутив би по ТБ цілодобово! а в Кам"янці-Под. ,де УПЦ МП охороняє свою церкву силами якихось православнутих,монітори на вулицях би виставив!
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13.04.2023 02:55 Відповісти
А это уже терористические методы запугивания. Уже за ИГИЛ повторяют. Россия использует и будет использовать любые методы политические, терористические, чтобы победить морально и физически. Ядерное оружие они не рискнут, но все остальное будут применять
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13.04.2023 02:50 Відповісти
Уже за ИГИЛ повторяют.

а що, ма асква ква-ква, так звана рассєя колись поводились iнакше?

можливо, в 19 ст., коли захоплювала Кавказ?
можливо, коли знищувала голодом мiльйона українцiв? можливо, недавно в Iчкерii ?

ЧЕЧЕНCЬКИЙ СЦЕНАРIЙ паРашi В УКРАIНI

https://youtu.be/PHugPZbyPzA
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13.04.2023 07:06 Відповісти
.

до речi, IДIЛ - це значною мiрою породження москви.

створили її насамперед iракськi офiцери, що пiдтримували хусейна, бiльша частина їх закiнчувала московськi вищi та тiсно спiвпрацювала з кдб-фсб.

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13.04.2023 10:59 Відповісти
При полоненні будь кого з підрозділу рф ,,русич", того гавна, не брати в полон, знищувати яку б він цінність не представляв, сповістити всіх про полювання на цей підрозділ і вирізати до останньої тварюки !!! Щодо УПЦ МП в Україні, бити тих покидьків , до тої пори , поки ця кремлівськіа падаль, в рясах не буде драпати забуваючи навіть власні імена !!!
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13.04.2023 03:51 Відповісти
ВСУ по-прежнему должны брать пленных, оказывать первую медицинскую помощь. Главное -- обеспечить всю нашу армию большим количеством огнеметов и схожих методов поражения.
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13.04.2023 06:47 Відповісти
Лапоть! Хто тебе випустив?
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13.04.2023 11:25 Відповісти
Цікаво, Зелєнскаму все ще фсё равно на какой уліцє і под какім памятніком? Він навіть на петицію не відреагував про перейменування росії у московію - тупа відписка..
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13.04.2023 11:59 Відповісти
Смотрю и плачу
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13.04.2023 12:24 Відповісти
Будьте Ви всі прокляті, ПРОКЛЯТІ!!!! упирі прокляті, бездушна сволота, нечисть бездушна!!!
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13.04.2023 15:50 Відповісти
це підори які просто ******** найдемо їх таке ж саме зробимо!!!
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13.04.2023 16:15 Відповісти
Ці потвори не мають право на життя,смерть виродкам!
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13.04.2023 18:59 Відповісти
Вот мне интересно, понимал ли человек, который резал, и другой, который комментировал, что они убивают живого человека, у которого есть мать, а возможно и ребенок, а не просто курицу или кролика. Они даже убивали ради забавы или не по своей воле, а по приказу какого-то кабинетного крыса, я не могу понять, где ***** у этих ублюдков мораль, честь, сожаление.
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13.04.2023 19:04 Відповісти
Це москаль мораль,честь,сожаление це антоніми москаль це зло добрих руских нема всіх перебити дітей,дідів і жінок і мужчин усіх воно всьо біо-мусор москаль завжди всім мішав жити не дати укропам нормально жити.
Слава Україні!!
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30.04.2023 21:10 Відповісти
Дешёвый украинский фейк. Не удивлюсь если свинобандеровцы сами резанули башку своему якобы "предателю". Главное - состряпать "кровавый компромат" типа Бучи, Краматорска и прочих, чтобы свалить своё зверство на русских и кинуть эту протухшую кость западным СМИ..
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14.04.2023 01:25 Відповісти
А ты сученок был в фейковой Буче, гореть тебе уюбню в аду за токой коментарий, ты чмобик посмотри кто ролик выложил,ваш рашиский блогер. У курицы ума больше чем в твоей зомбированой головешки
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14.04.2023 17:42 Відповісти
Виродки прокляті! Нелюдські істоти!
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14.04.2023 14:46 Відповісти
Эти ублюдки вернутся в свою московию…Что они будут там делать? Вопрос риторический. Более того, скоро так чеченцы и другие народы отблагодарят кацапов. Это не за горами…Это будущее масковии…Теперь советские фильмы про войну, про десантников и т.д. канули в прошлое, как и нормальныеотношения украинцев и кацапов…P.s. Зачастую такие садисты никчемные и трусливые твари…кстати садизм присущ кацапам на генетическом уровне, наверно гены андрофагов, как писал про этих обезьян Геродот, дают знать…
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14.04.2023 18:13 Відповісти
ще залишились думки про хароших кацапів ? а тій гниді, що заблокувала виплати військовим показувати щогодини , щоб воно не спало ...
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14.04.2023 22:54 Відповісти
Це вже не люди не звірі не фашисти і навіть не орки це сатана просто чорти.
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15.04.2023 01:39 Відповісти
Я взрослый мужик. Мне 40 лет. После просмотра видео, аж сердце заболело. Какие же это маньяки конченные. Мне довелось как то курицу зарезать на суп, попросили, но там все быстро было, просто топориком рубанул, она не поняла ничего даже. А тут так поиздеваться.
Стрелять этих нелюдей не дрогнула бы рука.
Конченные кацапы
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15.04.2023 18:57 Відповісти
нет, просто стрелять для них слишком гуманно. нужно спалить всех кто был причастен.
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21.04.2023 06:49 Відповісти
Знаєш курка на курку не піде тому виходе висновок ці кацап не люди і біо-мусор або помилка природи як створила це.
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30.04.2023 21:14 Відповісти
Просто не брать больше их в плен, кончать сразу на месте. Обменного фонда достаточно накоплено.
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22.04.2023 15:15 Відповісти
Дай Бог, чтобы и Путлера, и всем его рашистам, всем кто его поддерживает, также отрезали головы и пусть горят они все в аду вечно! Амин! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😭😭😭
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04.05.2023 11:36 Відповісти
Взываю ко всем Высшим Силам, взываю к Богу. взываю к черной и белой магии, взываю к духам предков рода моего и всем святым -УСЛЫШЬТЕ МЕНЯ , накажите всех , кто так зверски убил украинского военного в этом видео!С меня спрос потом !
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11.05.2023 04:30 Відповісти
Я хочу что бы ты мразь которой это делала ,просто здохла ,я не навижу вас утвари ,и что бы ваши дети так же страдали как и этот мальчик
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29.05.2023 03:00 Відповісти
Заяем я ето посмотрел в 14 лет💀💀💀💀💀💀💀
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15.06.2023 20:53 Відповісти
Гандоны ****, ублюдки ******, что бы тебе так **** член отрезали **** а потом голову ***** что бы вы все сдохли твари ****** ****, ******** *****🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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11.07.2023 19:10 Відповісти
Аллах акбар скоро все рашисты русские отрезаваем руку потом голову Русские это зло как США
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03.09.2023 12:19 Відповісти
ДШРГ уважаю вас! Молодцы так с ними и нужно, как они к нам, так и мы к ним.А вспомните расстрелы укропов в лежащих, уже сдавшихся русских
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05.10.2023 10:10 Відповісти
А ми цих під**асів годуємо ще ?!?!? Всих рускіх полонених треба під розстріл !!!!
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09.10.2023 14:43 Відповісти
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