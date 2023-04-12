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Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+
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Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис звірячого убивства українського бійця російські воєнні злочинці опублікували у соцмережах з підписом "Вы удивитесь сколько таких видео будет постепенно всплывать".
На службі в російській ДШРГ "Русич" перебуває чимало воєнних злочинців, які неодноразово вбивали полонених. Очолює цей підрозділ російський неонацист, терорист Олексій Мільчаков.
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Топ коментарі
+123 аспм мпри
показати весь коментар12.04.2023 08:51
+91 Володимир Затилюк
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+84 Яр Холодний
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Будь ласка, зачекайте...
Были такими они всегда,
Он лишь позволил им быть собой.
Завтрашний путин - средь них любой.
Питерский гопник, артист, певец,
Ректор, корректор, работник ТЭЦ,
Даже учитель и детский врач -
Каждый - подонок, холуй, палач!
Так что не надо, друзья, "ля-ля",
Будто бы жертвы они Кремля;
Не дикари рождены вождем -
Вождь дикарями всегда рожден!
А разевающему хайло,
Чтобы вещать, что не в русских зло,
Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... -
Бейте по морде, не тратя слов!
(Ю. Нестеренко 24 марта 2022 )
Це русня - там всі такі!
А як що подумати
В чем логика ?!
Я в домікє, это нєгатів! Буду думати що русня вбиває своїх, так легше жити.
Ппц. Інфантильність!!!!
Кто там у них возглавляет Совбез ?
ООН надо распустить как пособника агрессора.
А вот ПОЗОРНО изгнать отовсюду кацапов необходимо!!!
И вот токда будет суд,как немцов которых судил мосад....
Ребята, Украинцы, их надо найти.
а що, ма асква ква-ква, так звана рассєя колись поводились iнакше?
можливо, в 19 ст., коли захоплювала Кавказ?
можливо, коли знищувала голодом мiльйона українцiв? можливо, недавно в Iчкерii ?
ЧЕЧЕНCЬКИЙ СЦЕНАРIЙ паРашi В УКРАIНI
https://youtu.be/PHugPZbyPzA
до речi, IДIЛ - це значною мiрою породження москви.
створили її насамперед iракськi офiцери, що пiдтримували хусейна, бiльша частина їх закiнчувала московськi вищi та тiсно спiвпрацювала з кдб-фсб.
Слава Україні!!
Стрелять этих нелюдей не дрогнула бы рука.
Конченные кацапы