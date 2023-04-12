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Вуличні бої групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фрагмент вуличного бою групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті опублікований у соціальних мережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що бойові дії тривають у безпосередній близькості до окупантів - на відстані 30-50 метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих окупантів в окопі поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Щасти Вам !!!
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12.04.2023 10:36
+10
Нардеп Володимир Цабаль, який забанив підписання закону про повернення військовим 30 тисяч гривень надбавки, виявляється, з тієї частини "Голосу", яка планує створити нову партію на чолі із Сергієм Притулою.
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12.04.2023 10:55
+10
Захисник із Японії з позивним "Харусан" уже майже рік у лавах Збройних сил України бореться з російською агресією. У минулому протягом близько 20 років він входив до клану японської мафії якудзи, після чого ще 10 років провів за ґратами.https://www.youtube.com/watch?v=JGAIttfKL80
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12.04.2023 10:59
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Якудза, мать - відпочиває...
СлаваЗСУ!
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12.04.2023 10:34 Відповісти
Захисник із Японії з позивним "Харусан" уже майже рік у лавах Збройних сил України бореться з російською агресією. У минулому протягом близько 20 років він входив до клану японської мафії якудзи, після чого ще 10 років провів за ґратами.https://www.youtube.com/watch?v=JGAIttfKL80
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12.04.2023 10:59 Відповісти
От так , так... Не знав - дзенькую...
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12.04.2023 11:06 Відповісти
Є такі люди, що не почувають себе комфортно, якщо довкола не свистять кулі та не вибухають снаряди.
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12.04.2023 12:50 Відповісти
Щасти Вам !!!
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12.04.2023 10:36 Відповісти
Після відео про страту, писати не хочу. Слів не має, бо не побачила Повагу до Воїна від ресурсу. Це зовсім одне померти швидко і зовсім інше так. Поважайте ЗСУ при любих обставинах.
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12.04.2023 10:36 Відповісти
Це нагадування про те що іде війна на знищення проти скаженої зграї нелюдів і виглядає вона не завжди естетично.
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12.04.2023 10:58 Відповісти
Нардеп Володимир Цабаль, який забанив підписання закону про повернення військовим 30 тисяч гривень надбавки, виявляється, з тієї частини "Голосу", яка планує створити нову партію на чолі із Сергієм Притулою.
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12.04.2023 10:55 Відповісти
Родич Притули привіт передає?
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12.04.2023 11:11 Відповісти
Кожен український олігарх на своїх каналах тримав провідного шута, так би мовити дурника на показ і для розваг. У коломойського був зеленський. Такого собі дурника хотів мати і пінчук. На цю роль він обрав притулу, але побачивши, що сталося з коломойським явно прикриває цю лавочку. Нічого у сих скоморохів на чолі з притулою не вийде. Грошей нема. Буде як у Юри Левченка після виходу зі Свободи. Пам'ятаю зустрівся з ним у офісі на Татарці з приводу його ідеї організувати нову патріотичну партію. На питання як буде фінансуватися партія, він відповів, що піде до людей тобто у широкі маси.)))) Людина була народним депутатом, але так і не зрозуміла, що влади без грошей не буває і що людям по фігу де ти їх візьмеш, навіть якщо ці гроші в них вкрадеш. У народу України пам'ять як у мухи дрозофіли. Можеш 99 разів нещадно побити а останній раз нагодувати, і він запам'ятає останній момент. Якщо зробити навпаки, теж так буде. Так що не хвилюйтеся. Максимум що з притули буде це вакарчук без депресії і ниття, почуттям гумору і вмінням вилизувати п'яту точку.
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12.04.2023 14:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.04.2023 11:10 Відповісти
Бааанзааай!!!
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12.04.2023 11:46 Відповісти
Вонзаааай!!!
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12.04.2023 13:31 Відповісти
І 80-та бригада вже ТАМ!
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12.04.2023 12:28 Відповісти
 
 