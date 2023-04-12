Вуличні бої групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті. ВIДЕО

Фрагмент вуличного бою групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті опублікований у соціальних мережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що бойові дії тривають у безпосередній близькості до окупантів - на відстані 30-50 метрів.

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