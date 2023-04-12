15 507 14
Вуличні бої групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Фрагмент вуличного бою групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті опублікований у соціальних мережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що бойові дії тривають у безпосередній близькості до окупантів - на відстані 30-50 метрів.
Топ коментарі
+17 Богдан Хмельницький 1419ea26
показати весь коментар12.04.2023 10:36
+10 Voc Vox
показати весь коментар12.04.2023 10:55
+10 Bob Fayn
показати весь коментар12.04.2023 10:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
СлаваЗСУ!