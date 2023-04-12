Ворожий БТР за мить до вибуху українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована атака на російську бронемашину, бійці опублікували у соцмережі. На борту БТР чітко видно номер 112.

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