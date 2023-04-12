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Ворожий БТР за мить до вибуху українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий БТР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована атака на російську бронемашину, бійці опублікували у соцмережі. На борту БТР чітко видно номер 112.
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влучив в яблучко ! борт тримає тільки кулі
Розкрито ім'я генерала - рекордсмена з втрат техніки російської армії.
Близький до ПВК «Вагнер» канал Grey Zone розкрив ім'я генерала, який за форсування річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу - понад 75 одиниць техніки. Ним виявився підвищений Володимиром Путіним у січні до начальника Генштабу сухопутних військ генерал-полковник Олександр Лапін. Раніше він командував Центральним військовим округом РФ. Розгром угрупування Лапіна влаштувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада.
Z-блогери також звинувачували Лапіна у поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією, відступі з Харківської області. У ній Україна спромоглася захопити понад 200 одиниць покинутої техніки армії РФ, включаючи флагманські танки Т-90. Внаслідок цієї поразки під щоденними обстрілами знаходиться Білгородська область.
Якщо Лапін втратив і покинув під 300 одиниць техніки, він є рекордсменом серед командувачів Росії. Ймовірно, він випереджає генерал-полковника Рустама Мурадова. У лютому під Вугледаром Мурадов кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків.
Перед Вугледаром Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади (у бригаді близько 200 одиниць техніки). Таким чином, Мурадов міг втратити не менше 200 одиниць техніки, але все ж таки поступається Лапіну.
Нині Лапін знову на війні з Україною. Екс-головнокомандувач Сухопутних військ РФ Володимир Болдирєв повідомив порталу «Ура.ру», що повернення Лапіна є закономірною подією. «Ця людина потрібна на фронті. <...> За цим генералом майбутнє», - сказав Болдирєв.
Ну, дрон на виклик і прилетів...
всрав 300 доларів.
фпв-дрон то для того щоб працювати по піхоті, скупченню чи поодинці.
на крайняк у вікно може залетіти де піхота сидить, чи в двері.
але ж не об броню.
це те саме що горохом об стіну.
ви на якійсь иншій планеті живете.
дайте посилання бодай на одне відео.
згадки про телеграм актуальні для тих, хто не повірив у зв'язок телеграма і фсб.
я повірив.
тому у мене телеграм не встановлено, відповідно ніякого відео я з телеграма не вмикаю.
тож, це не аргумент.
ви б ще мені запропонували в гімно попірнати бо самі пірнали і це неважко.
з якого це дива я буду ЗА ВАС шукати підтвердження ваших слів?
ви нормальний?
що ще мені за вас зробити, вашу жінку попорати чи що ще?
я шукаю те, про що я стверджую.
це ви стверджуєте, отже, це вам і шукать.
не можете знайти - то так і кажіть що не маєте доказів ваших слів.
але не треба на чужу шию залазити та наряди роздавать, вже нема комуняк і нема нарядів.
Де підтвердження від тебе, що цей дрон не мав ефекту, не був оснащений РПГ?
Ще й хамиш людям, а цензор чомусь таких не банить.
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