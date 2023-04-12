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Ворожий БТР за мить до вибуху українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована атака на російську бронемашину, бійці опублікували у соцмережі. На борту БТР чітко видно номер 112.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ дроном-камікадзе на швидкості ліквідують БПМ та БТР окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Там броня товщиною як палець. Дрон камікадзе зазвичай несе кумулятивний заряд, надіюся в десантному відсіку були ваньки.
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12.04.2023 11:44
+13
Номер "112" - єдиний для надання екстреної допомоги...

Ну, дрон на виклик і прилетів...
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12.04.2023 11:40
+12
https://t.me/moscowtimes_ru/12211
Розкрито ім'я генерала - рекордсмена з втрат техніки російської армії.
Близький до ПВК «Вагнер» канал Grey Zone розкрив ім'я генерала, який за форсування річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу - понад 75 одиниць техніки. Ним виявився підвищений Володимиром Путіним у січні до начальника Генштабу сухопутних військ генерал-полковник Олександр Лапін. Раніше він командував Центральним військовим округом РФ. Розгром угрупування Лапіна влаштувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада.
Z-блогери також звинувачували Лапіна у поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією, відступі з Харківської області. У ній Україна спромоглася захопити понад 200 одиниць покинутої техніки армії РФ, включаючи флагманські танки Т-90. Внаслідок цієї поразки під щоденними обстрілами знаходиться Білгородська область.
Якщо Лапін втратив і покинув під 300 одиниць техніки, він є рекордсменом серед командувачів Росії. Ймовірно, він випереджає генерал-полковника Рустама Мурадова. У лютому під Вугледаром Мурадов кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків.
Перед Вугледаром Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади (у бригаді близько 200 одиниць техніки). Таким чином, Мурадов міг втратити не менше 200 одиниць техніки, але все ж таки поступається Лапіну.
Нині Лапін знову на війні з Україною. Екс-головнокомандувач Сухопутних військ РФ Володимир Болдирєв повідомив порталу «Ура.ру», що повернення Лапіна є закономірною подією. «Ця людина потрібна на фронті. <...> За цим генералом майбутнє», - сказав Болдирєв.
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12.04.2023 11:13
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Надіюсь це був важкий дрон. Інакше користі нуль.
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12.04.2023 11:10 Відповісти
ги-ги !

влучив в яблучко ! борт тримає тільки кулі
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12.04.2023 11:13 Відповісти
Там броня товщиною як палець. Дрон камікадзе зазвичай несе кумулятивний заряд, надіюся в десантному відсіку були ваньки.
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12.04.2023 11:44 Відповісти
https://t.me/moscowtimes_ru/12211
Розкрито ім'я генерала - рекордсмена з втрат техніки російської армії.
Близький до ПВК «Вагнер» канал Grey Zone розкрив ім'я генерала, який за форсування річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу - понад 75 одиниць техніки. Ним виявився підвищений Володимиром Путіним у січні до начальника Генштабу сухопутних військ генерал-полковник Олександр Лапін. Раніше він командував Центральним військовим округом РФ. Розгром угрупування Лапіна влаштувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада.
Z-блогери також звинувачували Лапіна у поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією, відступі з Харківської області. У ній Україна спромоглася захопити понад 200 одиниць покинутої техніки армії РФ, включаючи флагманські танки Т-90. Внаслідок цієї поразки під щоденними обстрілами знаходиться Білгородська область.
Якщо Лапін втратив і покинув під 300 одиниць техніки, він є рекордсменом серед командувачів Росії. Ймовірно, він випереджає генерал-полковника Рустама Мурадова. У лютому під Вугледаром Мурадов кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків.
Перед Вугледаром Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади (у бригаді близько 200 одиниць техніки). Таким чином, Мурадов міг втратити не менше 200 одиниць техніки, але все ж таки поступається Лапіну.
Нині Лапін знову на війні з Україною. Екс-головнокомандувач Сухопутних військ РФ Володимир Болдирєв повідомив порталу «Ура.ру», що повернення Лапіна є закономірною подією. «Ця людина потрібна на фронті. <...> За цим генералом майбутнє», - сказав Болдирєв.
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12.04.2023 11:13 Відповісти
Жаль дрон! Был настоящим героем....
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12.04.2023 11:16 Відповісти
прямо гастело
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12.04.2023 11:18 Відповісти
БМП.
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12.04.2023 11:19 Відповісти
Ну, номер 112, і що? Це якийсь особливий номер, чи особлива бтр під таким номером? Чи тут криється якась нумерологія?
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12.04.2023 11:22 Відповісти
Номер "112" - єдиний для надання екстреної допомоги...

Ну, дрон на виклик і прилетів...
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12.04.2023 11:40 Відповісти
Просто номер. Можливо зараз нумерація змінилася, а раніше це значило, що ця БМП належить першому взводу першої роти частини.
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12.04.2023 11:41 Відповісти
Кацапів треба нищити під тисячу кожен день - тоді буде справжня математика, говорю це Зе владі щоб вони не робили вигляд що вже перемогли і припинили пропагувати мир на свому Земарафоні, бо до Перемоги ще далеко.
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12.04.2023 12:17 Відповісти
год назад агиль сказал что перелом будет когда гоблины будут терять 1000 в день🦁
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12.04.2023 12:41 Відповісти
і толку?

всрав 300 доларів.

фпв-дрон то для того щоб працювати по піхоті, скупченню чи поодинці.

на крайняк у вікно може залетіти де піхота сидить, чи в двері.

але ж не об броню.

це те саме що горохом об стіну.
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12.04.2023 12:25 Відповісти
Подивіться в мережі, повно відео і фото де такі дрони несуть кумулятивні заряди до рпг чи протитанкові гранати. Все там прилетіло як треба.
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12.04.2023 12:32 Відповісти
подивитися куди?

ви на якійсь иншій планеті живете.

дайте посилання бодай на одне відео.
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12.04.2023 12:48 Відповісти
Я кинув нижче посилання на статтю і фото. В телеграмі повно відео, розчіхліттся.
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12.04.2023 13:07 Відповісти
на фото статичний об'єкт, я питав у вас про об'єкт літаючий.

згадки про телеграм актуальні для тих, хто не повірив у зв'язок телеграма і фсб.

я повірив.

тому у мене телеграм не встановлено, відповідно ніякого відео я з телеграма не вмикаю.

тож, це не аргумент.

ви б ще мені запропонували в гімно попірнати бо самі пірнали і це неважко.
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12.04.2023 13:14 Відповісти
Вас в гуглі забанили? Про кумулятиви на фпв дрони не чули лише ліниві.
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12.04.2023 13:17 Відповісти
ви дошкільня чи що таке з вами?

з якого це дива я буду ЗА ВАС шукати підтвердження ваших слів?

ви нормальний?

що ще мені за вас зробити, вашу жінку попорати чи що ще?

я шукаю те, про що я стверджую.

це ви стверджуєте, отже, це вам і шукать.

не можете знайти - то так і кажіть що не маєте доказів ваших слів.

але не треба на чужу шию залазити та наряди роздавать, вже нема комуняк і нема нарядів.
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12.04.2023 13:20 Відповісти
Звісно, лише тобі можна кидатися словами без жодних підтверджень. Чи ти якийсь особливий?

Де підтвердження від тебе, що цей дрон не мав ефекту, не був оснащений РПГ?

Ще й хамиш людям, а цензор чомусь таких не банить.

https://focus.ua/static/storage/thumbs/1200x630/5/ba/7f16012e-49c333bcb1c8c354beb6733c06fccba5.jpg?v=8205_1
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12.04.2023 14:02 Відповісти
https://i.stopcor.org/gallery/2023/3/14/photo2023-03-1323-08-01.jpg
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12.04.2023 12:35 Відповісти
так, БМП пошкодив не дрон, а ********* на ньому
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12.04.2023 14:09 Відповісти
Цензор не відрізняє БТР від БМП.
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12.04.2023 14:40 Відповісти
 
 