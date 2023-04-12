Зеленський про обезголовлення українського воїна окупантами: Росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував оприлюднене відео, на якому російські загарбники відрізають голову українському захиснику.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.
"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя.
Це не випадковість, це не епізод, так було раніше. Так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета - перемогти. Головна мета - Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу.
Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!" - зазначив глава держави.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Ну шо.. краще пізно ніж ніколи...
Без сценарію він нічого не вартий, два слова в речення не складе.
А може, краще дати наказ тому ж СБУ - або ви приносите голову мільчакова, або усі - "с вєщамі на виход", нє?
****** какие "русичи" у москалей пошли...Почти-что *********** славяне😁😁😁
А до цього це зробили СБУ, ГУР Міноборони, ітд.
Тільки одні постійні порожні обіцянки.
Так було і з розстріляним солдатом за слова Слава Україні!
А до цього обіцяли покарати винних у садизмі рашистів які відрізали геніталії солдату ВСУ.
ітд.
Звичайно нікого не покарали у цих злочинах.
Тому, краще би мовчали ці всі високопосадовці, які ні на що не здатні.
Бо своїми пустими нездійсненними обіцянками вони підривають віру в спроможність держави, навіть віру в перемогу.
Тільки обіцяють але їм вже ніхто не вірить.
І це найгірше - розчарування і втрата віри у людей.
Краще би мовчали.
ти ж скот продажний всіх посилав на шашлики і не готувався до війни....
Тебе карлика обрізаного першого до стінки треба ставити з усією твоєю шоблою баканових, венедиктових та бені!!!!
щоб ти здох, гундос лицемріний
Найдите, казните, слейте в эфир информацию и лучше разведите руки:
- А кто это сделал? Та то рашики зачищают садистов....
Умные поймут, а выводы пусть каждый делает сам - за что его так....
https://yourimageshare.com/ib/Neq9NXI0Ux
Також у вбитих відрізані руки.
Люди все памятають, ці зелені риговські граблі люди запамятають надовго.
Термос, порноактрису, пєрєдвіженіє граніци забули і побігли голосувати за "парня с народа".
Сумно...
По-перше росія з маленької літери пишеться, а оп-друге а вона не здохне "як та корова"?
БО КАЦПАМ ВІРИТИ НЕ МОЖНА, А ПОТІМ НА ВЕСЬ СВІТ ПІДІМАЙТЕ МЕДІА ХВИЛЮ.
Як що виявиться що це дійсно наш боєць з такий то і такий то бригади і полку, от тоді
і треба звернення займатися.
Розтріляного бійця ЗСУ ідентифікували мало не одразу, а хто цей страчений треба ще
взнати.
Не згадаєте : що -то за покидьок обіцяв врятувати сержанта ? Є для нього люди, чи ні ? Чи сержанти не люді ?