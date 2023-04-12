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Зеленський про обезголовлення українського воїна окупантами: Росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував оприлюднене відео, на якому російські загарбники відрізають голову українському захиснику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя.

Це не випадковість, це не епізод, так було раніше. Так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета - перемогти. Головна мета - Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу.

Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!" - зазначив глава держави.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Також читайте: В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
воно не порозумнішало і ніколи не порозумнішає - воно генетичний дибіл, помилка єволюції, може тільки вдавати, грати розумного !!!
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12.04.2023 11:23
+37
гов вофка !!! тих у 2019 і аж до 24.02.2022 року говорир що "кацапи також люди", "какая разніца... ", "встретімся гтето посредіне" ...












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12.04.2023 11:19
+28
Так тиж недалекоглядний сам ігнорував власні повістки з військомату, а потім з Ермаком відводив війська!
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12.04.2023 11:18
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Так тиж недалекоглядний сам ігнорував власні повістки з військомату, а потім з Ермаком відводив війська!
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12.04.2023 11:18 Відповісти
гов вофка !!! тих у 2019 і аж до 24.02.2022 року говорир що "кацапи також люди", "какая разніца... ", "встретімся гтето посредіне" ...












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12.04.2023 11:19 Відповісти
Якісь докази цього є - статті в поважній пресі, фото відео усього цього ??? я так зрозумів що його мав особисто заарештувати Петро Порошенко ???
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12.04.2023 11:57 Відповісти
Всього тільки 100+ тіис вбитих і закатованих цивільних та декілька відрізаних голів військових знадобилося, шоб цей дибіл трохи порозумнішав...
Ну шо.. краще пізно ніж ніколи...
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12.04.2023 11:20 Відповісти
воно не порозумнішало і ніколи не порозумнішає - воно генетичний дибіл, помилка єволюції, може тільки вдавати, грати розумного !!!
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12.04.2023 11:23 Відповісти
Він був приведений до влади конторою з певними забов'язаннями і тепер винен їй до кришки гроба, бо позбутись впливу неможливо. Контора нищить сім'ями тих, хто їх зраджує.
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12.04.2023 11:32 Відповісти
то пофіг на нього і на його родину зі "скубрією" та мамою рітою ...
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12.04.2023 11:35 Відповісти
воно гундос лицемірне лише грає свою роль читаючи по сценарію
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12.04.2023 11:46 Відповісти
100%
Без сценарію він нічого не вартий, два слова в речення не складе.
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12.04.2023 12:54 Відповісти
що йому написали то й воно "порозумнішало",ніколи не запитували себе чому він на такі резонанси не скликає екстренну пресуху,а тільки висирає відосики,бо банально на прес-конференції буде видно як йому байдуже,а тут з надцятої спроби можна і вичавити з себе "лють"...
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12.04.2023 14:59 Відповісти
О, от і гарячий відосик під'їхав. Яка оперативність!
А може, краще дати наказ тому ж СБУ - або ви приносите голову мільчакова, або усі - "с вєщамі на виход", нє?
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12.04.2023 11:23 Відповісти
А у тому сбу є кому накази давати? Їм зє - не указ: бери вище - сявкович, ото начальство
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12.04.2023 11:28 Відповісти
Рєбята, чьо вам нада? Сайдьомся пасрєдінє.
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12.04.2023 11:25 Відповісти
зійшлись посередині шиї наших страчених героїв...
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12.04.2023 11:31 Відповісти
А що там з корешем твоїм ванькой баклановим? Чіст, как стьоклишко? До3,14издишся ти зі своїми відосиками
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12.04.2023 11:25 Відповісти
На словах "законна відповідальність буде за все" Володя ледь не вдавився.
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12.04.2023 18:58 Відповісти
Главно чтобы ето не забыли когда кому то придет в башку мысль пойти с етими зверьми на переговоры
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12.04.2023 11:26 Відповісти
Прогундосив слава Україні, а про порноактрису з термосом вже і не згадує. Перевзувся-перефарбувався маладий риганал?
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12.04.2023 11:26 Відповісти
Краще б бакланову голову відрізали. Або татарову.
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12.04.2023 11:27 Відповісти
А ще краще - і одному, і другому. А якщо ще й агєнту козирю, взагалі 3,14здець був би
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12.04.2023 11:30 Відповісти
І кловуну також
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12.04.2023 12:36 Відповісти
треба діяти..так дій ****@бол а не стрясай повітря пустими словами,очищуй владу від кацапських кротів і корупціонерів,роби посадки зрадників,це все в твоїй владі!!
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12.04.2023 11:27 Відповісти
хто має це робити ??? вофка зе з агентом фсб єрмаком ??? я вас прошу не будьте наївні ...
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12.04.2023 12:07 Відповісти
та я розумію,шо воно недолуге,але вже з@ъбали ті його непотребні відосіки...
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12.04.2023 12:14 Відповісти
Це ти заглянувши в очі ***** зрозумів?
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12.04.2023 11:29 Відповісти
В очко - ото так буде правильно.
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12.04.2023 11:31 Відповісти
Якби ти не був упоротим совком до 2022 року, сектантом какой_разніци, якби тебе цікавила Україна та її реальна історія, ти би знав цю прописну істину ще ДО 24 лютого 2022 року.
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12.04.2023 11:29 Відповісти
Дебіл,***.🤦
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12.04.2023 11:35 Відповісти
Тепер ефективна робота ГУР чи СБУ буде визначатися одним....головою мільчакова... на камеру. Ні? Ну тоді як були імпотентами так і залишаться.
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12.04.2023 11:34 Відповісти
Оце ж отой "простий російський народ", який не буду вбивати та воювати з українцями.
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12.04.2023 11:34 Відповісти
Вы харю этого Мильчакова видели? Либо СУОМИ, либо лёгкая форма имбицильности....

****** какие "русичи" у москалей пошли...Почти-что *********** славяне😁😁😁
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12.04.2023 11:35 Відповісти
Істоти, для яких немає людей? Істоти, СЕРЕД яких немає людей
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12.04.2023 11:37 Відповісти
Вже і Зеленський пообіцяв знайти і покарати винних у цьому злочині.
А до цього це зробили СБУ, ГУР Міноборони, ітд.
Тільки одні постійні порожні обіцянки.
Так було і з розстріляним солдатом за слова Слава Україні!
А до цього обіцяли покарати винних у садизмі рашистів які відрізали геніталії солдату ВСУ.
ітд.
Звичайно нікого не покарали у цих злочинах.
Тому, краще би мовчали ці всі високопосадовці, які ні на що не здатні.
Бо своїми пустими нездійсненними обіцянками вони підривають віру в спроможність держави, навіть віру в перемогу.
Тільки обіцяють але їм вже ніхто не вірить.
І це найгірше - розчарування і втрата віри у людей.
Краще би мовчали.
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12.04.2023 11:39 Відповісти
А хто цім підарасам зеленим ще вірить? Споживачі локшини з телемарафону, де годують "перемогою" і "відплатою", як "свєтлим будущім комунізма" у Совку?
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12.04.2023 11:44 Відповісти
Ти ж гундоса скотина вбачав у кацапах - "ЦЕ ТЕЖ ЛЮДИ! ВОНИ НЕ НАПАДУТЬ"

ти ж скот продажний всіх посилав на шашлики і не готувався до війни....

Тебе карлика обрізаного першого до стінки треба ставити з усією твоєю шоблою баканових, венедиктових та бені!!!!

щоб ти здох, гундос лицемріний
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12.04.2023 11:42 Відповісти
Цікаво , а СБУ вимозі зробити сюрприз Володимиру Олександровічу, . Приходить він на работу , а Ермак , Татаров, та Паша мерседес , вже заарештовани та знаходяться у КПЗ . Жаль ,тварюк їх же могут вбити. А так будуть ціли
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12.04.2023 11:44 Відповісти
Любой, кто поддерживает путлера, фашист и мразь. Здесь не может быть другого мнения. Это фашизм в исполнении путинских ублюдков
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12.04.2023 11:45 Відповісти
Аль Капоне говорил, что никогда не угрожай, если не сможешь выполнить угрозу....
Найдите, казните, слейте в эфир информацию и лучше разведите руки:
- А кто это сделал? Та то рашики зачищают садистов....
Умные поймут, а выводы пусть каждый делает сам - за что его так....
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12.04.2023 11:45 Відповісти
Вот как ?! А как же ты в феврале прошлого года с таки же вот глазами рассказывал "Они не нападут..они тоже люди"? Другой текст на телесуфлёре был ?
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12.04.2023 11:45 Відповісти
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12.04.2023 11:49 Відповісти
До речі, першою про це розповіла CNN. У своїй публікації вона стверджувала, що було ще одне відео з обезголовленими українськими воїнами. Чомусь це відео ніхто не публікує, хоча воно взагалі не містить жорстоких сцен:

https://yourimageshare.com/ib/Neq9NXI0Ux

Також у вбитих відрізані руки.
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12.04.2023 11:51 Відповісти
от нехай голова радбезу оон і пояснить, чим займається
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12.04.2023 12:07 Відповісти
Ти хочеш його послухати? Треба усім складом ООН покидати сесійну залу, коли те чмо вилізе на трибуну чи щось почне в'якати з місця
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12.04.2023 13:20 Відповісти
Володимире, а корупція вашого оточення а кроти у владі, а імітація реформ, міграція українців з України ще до війни, а ваші ненажерливі слуги, які крадуть безбожно, коли країна заливається у крові, а те, що Ви невіглас у політиці і фактично призвели цю війну до нас, - це не геноцид?
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12.04.2023 12:12 Відповісти
Та ще й на Ви? Забагато честі
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12.04.2023 13:21 Відповісти
лучше бы янелохмнесорокдва связался с Кислицей и попросил организовать экстренное заседание Совбеза, где надо требовать исключения расии из ООН вообще...
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12.04.2023 12:13 Відповісти
какой-то слабенький ответ...
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12.04.2023 12:20 Відповісти
Це ти, Вова зеленський пустив кацапів в Україну 24 лютого 2022 року, обескровивши ЗСУ і надавши накази відійти від кордонів з Білорусю і Кримом, розмінувавши Чонгар і Каланчак, відмовившись підривати мости біля кордонів з Белорусю, дозволивши кацпам висадити десант у Гостомелі для захвату Київа. А тепер тут казки розповідаєш що завжди воював з путіним і росією.
Люди все памятають, ці зелені риговські граблі люди запамятають надовго.
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12.04.2023 12:25 Відповісти
На жаль, в багатьох коротка пам'ять.
Термос, порноактрису, пєрєдвіженіє граніци забули і побігли голосувати за "парня с народа".

Сумно...
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12.04.2023 13:04 Відповісти
Чекалкін ще згадав, як клован на сцені падав на коліна і просив #уйла забрати його до кацапії як сплату боргу за газ - тьфу, мєрзость, як ми таке обрали?
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12.04.2023 13:24 Відповісти
Понимаю, Вова, понимаю. Это так подлецы отблагодарили за разминированный Чонгар. Верю, что в Омане так не договаривались. Теперь имеешь полное право расстрелять всю фээсбэшную агентуру вокруг себя.
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12.04.2023 12:40 Відповісти
Кіданулі Вову, как лоха!
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12.04.2023 13:23 Відповісти
Красиво говориш,але не більше. Коли буде суд над Бакановим за зраду і здачу Херсону?Скільки ще років при владі буде Татаров,Демченко,Єрмак?Коли буде заборона ідеологічної організації яка називає себе УПЦ?Коли очистять Почаївську та Київську лаври від московської нечисті?Скільки ще років у ВР буде сидіти Бойко,Шуфрич,твій Тищенко,Бужанський,Юрченко,Третякова,Дубінський?
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12.04.2023 12:40 Відповісти
А от з упц вже ніколи - встигли перейменуватись, і тепер вже не мацковскага патріпархату
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12.04.2023 13:26 Відповісти
Интересно!!Зеленский до сих пор хочет заглянуть путину в глаза , а может в жопу??? ****!! развалил Украину за четыре года до нуля!!!
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12.04.2023 13:16 Відповісти
Цікаво,лайно квартальне теж буде шуткувати на цю тему?
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12.04.2023 13:49 Відповісти
Пропоную прийняти Закон, який узаконить назву кацапія. кацапи самі цього просять.
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12.04.2023 15:05 Відповісти
Зеленський ніколи не скаже ,,що обезголовлення українського захисника, було зроблене руками самого куйла.Саме він є винним в смерті кожного українця цивільного чи то війскового.дитини чи то старшої людини,Саме куйло ,його руки в крові українців ,він сам по самі вуха в крові українського народу.Він,куйло всія 3,14рації, кат українського народу.
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12.04.2023 17:40 Відповісти
а що там, верховнокомандуючий, як виглядає мир в дупі путіна?
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12.04.2023 19:23 Відповісти
"Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою."
По-перше росія з маленької літери пишеться, а оп-друге а вона не здохне "як та корова"?
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12.04.2023 20:30 Відповісти
БЛД, СПОЧАТК ВИЯСНІТЬ ХТО ЦЕ ТАКИЙ, ЧИ НЕ ЗАРІЗАЛИ КАЦАПИ СВОГО НА КАМЕРУ,
БО КАЦПАМ ВІРИТИ НЕ МОЖНА, А ПОТІМ НА ВЕСЬ СВІТ ПІДІМАЙТЕ МЕДІА ХВИЛЮ.
Як що виявиться що це дійсно наш боєць з такий то і такий то бригади і полку, от тоді
і треба звернення займатися.
Розтріляного бійця ЗСУ ідентифікували мало не одразу, а хто цей страчений треба ще
взнати.
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12.04.2023 21:18 Відповісти
А я намагаюсь згадати: яка істота взяла під свій контроль рятування сержанта Журавля й загубила бійця своєю бездіяльністю на протязі 4-ох діб.

Не згадаєте : що -то за покидьок обіцяв врятувати сержанта ? Є для нього люди, чи ні ? Чи сержанти не люді ?
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12.04.2023 21:20 Відповісти
 
 