Зеленський про обезголовлення українського воїна окупантами: Росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував оприлюднене відео, на якому російські загарбники відрізають голову українському захиснику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

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"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя.

Це не випадковість, це не епізод, так було раніше. Так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета - перемогти. Головна мета - Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу.

Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!" - зазначив глава держави.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

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