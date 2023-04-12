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Бійці роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" нищать окупантів у Бахмуті. ВIДЕО бою
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований фрагмент бою бійців роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі", що боронять одну з доріг до Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент влучання ворожого боєприпасу поблизу сховку, де відпочивало кілька бійців роти, та фрагменти стрілецького бою з окупантами.
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.04.2023 15:26
+24 AbOriginal_UA
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+15 CrossFirenko
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