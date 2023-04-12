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Бійці роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" нищать окупантів у Бахмуті. ВIДЕО бою

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований фрагмент бою бійців роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі", що боронять одну з доріг до Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент влучання ворожого боєприпасу поблизу сховку, де відпочивало кілька бійців роти, та фрагменти стрілецького бою з окупантами

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вуличні бої групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
Повертайсь всі живими-справжні українські воїни та герої...
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12.04.2023 15:26
+24
Доходчиво объяснили! Молодцы
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12.04.2023 15:26
+15
Супер! І морально і фізично. Тільки так з кацапнею. Ніяких дагаварімся. Як там у класика? - Розмова з окупантом має бути не довше автоматної черги.
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12.04.2023 17:19
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Доходчиво объяснили! Молодцы
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12.04.2023 15:26 Відповісти
Повертайсь всі живими-справжні українські воїни та герої...
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12.04.2023 15:26 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.04.2023 16:04 Відповісти
Бий кацапську нечисть!!! нещадно і с посміхом!
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12.04.2023 17:00 Відповісти
Супер! І морально і фізично. Тільки так з кацапнею. Ніяких дагаварімся. Як там у класика? - Розмова з окупантом має бути не довше автоматної черги.
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12.04.2023 17:19 Відповісти
Это наша посадка и мы ее держим
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12.04.2023 17:38 Відповісти
Нажаль у гонору вчора троє загиблих...
Царство небесне героям
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12.04.2023 18:07 Відповісти
Красави!фарту і звитяги вам пацани!
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12.04.2023 20:59 Відповісти
Якщо "хлопці тримаємо кругову оборону", так то значить що вони в оточені... Сподіваюсь хлопці відбили цю атаку ворога.
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13.04.2023 00:17 Відповісти
Пид...ры в наглую хотели посадку отжать.
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13.04.2023 09:34 Відповісти
адреналин зашкалюе, Слава ЗСУ
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13.04.2023 10:22 Відповісти
Idiotu.Vidnovid ykrainsykoy
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13.04.2023 21:22 Відповісти
 
 