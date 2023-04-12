Бійці роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" нищать окупантів у Бахмуті. ВIДЕО бою

У мережі опублікований фрагмент бою бійців роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі", що боронять одну з доріг до Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент влучання ворожого боєприпасу поблизу сховку, де відпочивало кілька бійців роти, та фрагменти стрілецького бою з окупантами.

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