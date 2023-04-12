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Українські воїни полонили сімох окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни полонили групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна нарахувати сім полонених, українські воїни опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+86
Покажите им видео с казнью украинских военных и скажите что их ждет та же участь. Пусть ожидают приезда операторов.
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12.04.2023 15:56
+82
с головами ?
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12.04.2023 15:53
+61
Ожидание смерти хуже самой смерти - пусть ждут.
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12.04.2023 16:00
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Зв"язать і кинуть до свиней, які спробували русню на смак.
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12.04.2023 16:47 Відповісти
З тих семи, видається, лише один живий. Той, що біля нього, точно труп.
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12.04.2023 16:55 Відповісти
Одному відрізати яйця, одному голову, а другого розстріляти прямо на місці, інших калік можно і на обмін
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12.04.2023 16:58 Відповісти
А что, если эти люди - потенциальные союзники, которые не хотят быть частью армии, которая ведет себя так на утреннем видео? Тогда разве вы не будете убивать людей, подобных нам, в то время как настоящие преступники гуляют безнаказанно в другом месте?

Это звучит как справедливость для вас?
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12.04.2023 19:25 Відповісти
Да нах кокоцапам бошки отрезать? На России, каждая вторая кокоцапа, без головы с рождения....
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12.04.2023 16:58 Відповісти
А чому цы потвори з головами?
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12.04.2023 17:07 Відповісти
Потому что наказывать этих людей за преступление других - это не правосудие.
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12.04.2023 19:22 Відповісти
А почему им не отрезали головы или яйца??А?? Играете в дерьмократию??Ну..НУ!!
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12.04.2023 17:09 Відповісти
Просто у військових які брали цю мерзоту до полону видно ніхто з близьких не загинув, звідси і така толерантність.
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12.04.2023 18:00 Відповісти
И какая будет справедливость, когда ты знаешь, что ты только что убил человека, а настоящий преступник бродит где-то в другом месте?
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12.04.2023 19:20 Відповісти
Так не добывается справедливость. Справедливость добывается из самих преступников, когда вы оккупируете их города и вытаскиваете их из постелей посреди ночи.
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12.04.2023 19:15 Відповісти
Одного вистачить.
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12.04.2023 17:10 Відповісти
Семь пьяниц на неделю. 💀💀💀💀💀💀💀
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12.04.2023 17:10 Відповісти
Ну й навіщо ризикувати власним життям під ворожим вогнем щоб цих потвор полонити? Чи воно того варте?
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12.04.2023 17:28 Відповісти
а ти як збираєшся повертати наших ? можливо побратими цих мужніх воїнів в полоні .
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12.04.2023 18:51 Відповісти
Хотя я против идеи убивать военнопленных независимо от того, что они делают, я верю, что у нас есть альтернативный источник пленных, если мы захотим. Мы можем занять Белгород, и у нас будет целый город пленных для обмена.
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12.04.2023 19:12 Відповісти
якщо ЗСУ зайде в Бєлгород західної допомоги ми більше не отримаємо ні зброєю , ні фінансами . ДРГ можуть заходити за поребрик і брати полонених пограничников та полицейских , але це такий самий ризик . відрізати голови беззбройним це звичайний садизм ! треба воювати , а не займатись катуванням .
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12.04.2023 19:29 Відповісти
Если россия отказывается наказывать этих людей, то мы сами должны их наказать. И лучший способ сделать это - оккупировать их города и самим вывести преступников. Если запад думает, что мы перестанем добиваться справедливости, то он ошибается. Я сомневаюсь, что они осмелятся урезать наше финансирование только по той причине, которую я описал выше. Без нас такие же уголовники будут бродить по улицам Европы и рубить им головы вместо наших. Какой же справедливости они будут добиваться тогда? Не будет ли он похож на наш? Тогда зачем отказываться от нас, когда мы делаем это прямо сейчас?
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12.04.2023 19:57 Відповісти
бачите те що може дозволити злочинець не може собі дозволити правоохоронець ! якщо країна з оборони перейде до агресії вона позбавить себе допомоги . я за покарання злочинців , вважаю що ті хто потрапив в полон повинні проходити ретельну перевірку перед обміном . злочинці не підлягають обміну ! захоплювати в полон щоб катувати і страчувати це тупо і дико . кацапські злочинці не ходитимуть по Європі бо в них є прикордонники .
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12.04.2023 20:11 Відповісти
Я думаю, вы говорите глупости. Похоже, вы согласны с идеей, что преступников нужно оставить в покое.

Прочитайте еще раз....если россия отказывается наказывать преступников, то это должны делать мы сами. И лучший способ сделать это - захватить их города и самим искать преступников.

Американцы сделали это с Ираком, Афганистаном, Сирией, Ливией... почему мы не можем сделать то же самое?
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12.04.2023 21:13 Відповісти
де я написав що зло не треба карати ? ви що не розумієте що ми не здатні окопувати кацапстан ? Бєлгород це менше 1% рашки і тому всі злочинці знаходяться там . в США своя зброя, велика армія , колосальний фінансовий ресурс ! Україна здатна окопувати хіба що Придністров'я .
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12.04.2023 21:37 Відповісти
Где вы написали, что преступники не подлежат наказанию? Нигде. Но это вывод, который я делаю. Возможно, вы недооцениваете возможности Украины и причину, по которой Украину поддерживает запад.

Когда я смотрю на Украину я всегда представляю первые дни основания Израиля. У этих парней ничего не было. В конце концов им пришлось украсть корабли из французской гавани с оружием, чтобы защитить себя. Украина находится в гораздо лучшем положении, чем Израиль, И наши возможности выиграть войну существуют без значительной внешней поддержки, хотя, конечно, не при нынешнем политическом управлении.

Вы говорите Украина не может победить россию....извините...что вы думаете мы сейчас делаем? Вся русская армия в Украине и они терпят поражение. Как вы думаете, какая разница между тем, что мы делаем на Донбассе, и тем, что мы будем делать на территории России?

Мы не слабая страна. Не недооценивайте нас. Конечно мы способны победить россию....в том числе внутри Белгорода и даже дальше.
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12.04.2023 21:52 Відповісти
ви розумієте різницю між перемогою і окупацією ? Рейх не зміг окупувати всю Францію хоча повністю переміг ! в Донбасі ми звільняємо свою територія , а в кацапстані окупуємо чужу хоча я хотів би ,щоб ЗСУ зайняли 50 км смугу вздовж кордону щоб не було обстрілів , але це фантастика .
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12.04.2023 22:26 Відповісти
Я не уверен, что вы пытаетесь протолкнуть здесь вперед сейчас. Вы говорите только о победе над россией или о привлечении преступников к ответственности? Потому что победа над россией не обязательно заставит их отпустить преступников на украинскую сторону. Так вы хотите победить только их или еще и восстановить справедливость?
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12.04.2023 23:50 Відповісти
так я кажу про перемогу , бо на сьогодні це найголовніше ! для справедливості потрібен Моссад і роки кропіткої роботи .
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13.04.2023 00:16 Відповісти
Я думаю, что вы сильно недооцениваете проблему здесь. Никакие спецслужбы не решат проблему преступников в россии. Единственный путь - оккупация и вывоз преступников. как в нацистской германии.

Что касается победы, то я не сомневаюсь, что победит Украина. Я думаю, мы должны начать думать о том, что мы собираемся делать после войны. Потому что я уверен, что они не собираются исправить себя.
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13.04.2023 15:00 Відповісти
Как ты уже за€бал за пару дней со своей идеей, параноик, что-ли?
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12.04.2023 20:39 Відповісти
Вырасти мозг в своей пустой голове, и ты, может быть, просто поймешь то, что я говорю.
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12.04.2023 21:14 Відповісти
Все точно!!
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13.04.2023 09:38 Відповісти
Можливо.
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12.04.2023 19:30 Відповісти
Если читать без очков : Українські воїни полонили самок окупантів
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12.04.2023 17:28 Відповісти
Полонили без ампутацій?((
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12.04.2023 17:43 Відповісти
Головне не вбивайте!!!тильки НАСРИТЬ ЙМ У РОТА!!!
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12.04.2023 17:55 Відповісти
Месть- блюдо холодное и есть его нужно не спеша, наслаждаясь...
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12.04.2023 17:57 Відповісти
Тєрзають смутниє сомнєнія.. Сьогодні була інша інфа, шо у Бахмуті наші відбили атаку вагнерів, причому вбитих було саме 7 (сім). Може, зняли для звіту і... Бачу, тут немає можливості їх кудись траспортувати.. Один дід-ветеран вов розповідав мені якось, що так розстріляв трьох полонених німців. Не було часу з ними вештатись.
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12.04.2023 18:00 Відповісти
Усіх спеціалістів, які добре знають, що нашим хлопцям робити з цими полоненими орками-ЗСУ запрошує та чекає у свої лави-можна буде не на словах, а особисто це зробити.
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12.04.2023 18:35 Відповісти
Знімаючий ще б додав, бідненькі пацани.
Що то за толерантність, співчуття??
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12.04.2023 18:56 Відповісти
Хто виявляє жалість до ворога, безжальний до самого себе.
Ф. Бекон

На війні всяка ідея людинолюбства - згубна помилка, безглуздість.
Карл Клаузевіц

Жорстокість на війні є перевагою.
Карл Клаузевіц
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12.04.2023 19:01 Відповісти
Я категорически против того, чтобы обращаться с русскими военнопленными так, как это делали они. Если мы хотим справедливости, мы должны занять их города и установить над ними нашу справедливость. Вот так и наказывают. А не убивая безоружных заключенных.
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12.04.2023 19:05 Відповісти
Ніхто ваших кацапів в нашій країні не вбиває , бо ми Люди ,
На відміну від вас , дикого кацапʼя та нечисті , яких не повинно бути місця
на планеті Земля 😠
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12.04.2023 19:26 Відповісти
Если россия отказывается ловить этих преступников и расправляться с ними, то Украина имеет право оккупировать российские города и самостоятельно выводить преступников.
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12.04.2023 20:05 Відповісти
Откуда ты тут взялся, завоеватель х¥ев? Второй день везде тебя много с тупорылой идеей своей. Мнишь себя начальником Генштаба или просто €банутый? Угомонись, за€бал уже своей настырливостью.
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12.04.2023 20:43 Відповісти
У тебя тоже есть выбор не читать мои посты, кусок дерьма.
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12.04.2023 21:04 Відповісти
Усіх сімох на інтерв'ю до Золкіна ...
Вікно Овертона вже видерте повністю.
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12.04.2023 19:24 Відповісти
Посадити цих нелюдів в одну камеру і видати всім ножі!
З камери вийде один і поїде на обмін!
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12.04.2023 19:31 Відповісти
Одного ножа вистачить думаю і не годувати.
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12.04.2023 23:00 Відповісти
Пацани ..утютю тю...ше незабудьте їм чайку гарячого і цигарок обовязково!..а потім ці "пацани" наші головушки будуть з задоволеням і гордістью різати!
Нема там ніяких пацанів! є тількі вороги! кати! брехливі і підступні! гнилі мразіни! нелюди!
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12.04.2023 20:56 Відповісти
Це не люди - це скот, який треба методично забивати.
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12.04.2023 21:27 Відповісти
Один немецкий или австрийский военноначальник говорил,что украинцы хорошо воюют,только очень добрые к врагу. Как то так. От кацапов пощады не ждите.
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12.04.2023 22:10 Відповісти
після відрізання нашим голів не можу більше такі відео дивитися бо просто не розумію нащо беруть у полон після бою.

до бою здався - згоден, брати треба.
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12.04.2023 22:52 Відповісти
Тому що в кацапському полоні сотні і тисячі наших людей. І обмінний фонд - потрібен обов'язково. А ще - бо ми люди, а не кацапи.

І якщо ти вже людиною себе не вважаєш та готовий чужими руками катувати/страчувати полонених - то тобі до психіатра, а не в каменти цензора, всмоктав?
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13.04.2023 13:33 Відповісти
Два выродка так красиво лежат, что похоже они уже не пленные.
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13.04.2023 00:11 Відповісти
ЯК наша армія хоче ЗВІЛЬНЯТ Крим й донецьк ,, якЩо не Ріже бошкі й не гвалтує ОКупантів за що МИ громадяни України їм (ЗСУ) платемо 100000грн. а тиловікам 30000грн.?????? Хто виявляє жалість до ворога, безжальний до самого себе.
Ф. Бекон
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13.04.2023 12:16 Відповісти
Так, як не відрізаючи голови, звільнили окуповані Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську та частини Миколаївської/Херсонської областей.

А тобі, наволоч збочена, яка бажає чужими руками вчиняти військові злочини - до психіатра, а потім в суд.
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13.04.2023 13:31 Відповісти
моЖливо вже Є Договорняк НЕ Звільнять ОРДЛО Й крим ????
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13.04.2023 12:17 Відповісти
сцуки! ацвабадітєлі ****** !
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13.04.2023 12:38 Відповісти
Кацапи тільки і чекають, коли з'являться ролики, де військовослужбовці ЗСУ катують полонених. А не з'являться справжні, то знімуть постановочні. Обов'язково.

І дуже дивно, що в коментах цензора розвелося стільки наволочі, яка слід за кацапами хоче вчиняти військові злочини. Причому чужими руками. Просто треш.... Ви в психіатра давно були? Сходіть - вам треба!

Впевений, що кожен перший з тих, хто пише "відрізати, рубати, каструвати" - кацапський провоктар. І практично завжди - свідомий провокатор на зарплатні.
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13.04.2023 13:29 Відповісти
Здавайтесь!!!Здавайтесь!!! Здавайтесь!!!
Вас чекає гарячий чай із тульським самоваром; триразове харчування із заморською тушонкою...ліжечко із свіженько- випрасованою білизною...та безкоштовні перемовини із матусею...А у кого виникнуть скарги на комфорт--- представник " Червоного хреста "-- прийме Вас без черги ...
ОТАКІ КОНТРАСТИ НАШОЇ ВІЙНИ .../за відчекрежені голови нашим воїнам--- вдаримо ." нашим" всеперемагаючим" неосяжним .ГУМАНІЗМОМ !!!
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13.04.2023 14:00 Відповісти
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