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Українські воїни полонили сімох окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни полонили групу російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна нарахувати сім полонених, українські воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+86 Виктор Дийнега
показати весь коментар12.04.2023 15:56
+82 Oleg Mamont
показати весь коментар12.04.2023 15:53
+61 Виктор Дийнега
показати весь коментар12.04.2023 16:00
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Будь ласка, зачекайте...
Это звучит как справедливость для вас?
Прочитайте еще раз....если россия отказывается наказывать преступников, то это должны делать мы сами. И лучший способ сделать это - захватить их города и самим искать преступников.
Американцы сделали это с Ираком, Афганистаном, Сирией, Ливией... почему мы не можем сделать то же самое?
Когда я смотрю на Украину я всегда представляю первые дни основания Израиля. У этих парней ничего не было. В конце концов им пришлось украсть корабли из французской гавани с оружием, чтобы защитить себя. Украина находится в гораздо лучшем положении, чем Израиль, И наши возможности выиграть войну существуют без значительной внешней поддержки, хотя, конечно, не при нынешнем политическом управлении.
Вы говорите Украина не может победить россию....извините...что вы думаете мы сейчас делаем? Вся русская армия в Украине и они терпят поражение. Как вы думаете, какая разница между тем, что мы делаем на Донбассе, и тем, что мы будем делать на территории России?
Мы не слабая страна. Не недооценивайте нас. Конечно мы способны победить россию....в том числе внутри Белгорода и даже дальше.
Что касается победы, то я не сомневаюсь, что победит Украина. Я думаю, мы должны начать думать о том, что мы собираемся делать после войны. Потому что я уверен, что они не собираются исправить себя.
Що то за толерантність, співчуття??
Ф. Бекон
На війні всяка ідея людинолюбства - згубна помилка, безглуздість.
Карл Клаузевіц
Жорстокість на війні є перевагою.
Карл Клаузевіц
На відміну від вас , дикого кацапʼя та нечисті , яких не повинно бути місця
на планеті Земля 😠
Вікно Овертона вже видерте повністю.
З камери вийде один і поїде на обмін!
Нема там ніяких пацанів! є тількі вороги! кати! брехливі і підступні! гнилі мразіни! нелюди!
до бою здався - згоден, брати треба.
І якщо ти вже людиною себе не вважаєш та готовий чужими руками катувати/страчувати полонених - то тобі до психіатра, а не в каменти цензора, всмоктав?
Ф. Бекон
А тобі, наволоч збочена, яка бажає чужими руками вчиняти військові злочини - до психіатра, а потім в суд.
І дуже дивно, що в коментах цензора розвелося стільки наволочі, яка слід за кацапами хоче вчиняти військові злочини. Причому чужими руками. Просто треш.... Ви в психіатра давно були? Сходіть - вам треба!
Впевений, що кожен перший з тих, хто пише "відрізати, рубати, каструвати" - кацапський провоктар. І практично завжди - свідомий провокатор на зарплатні.
Вас чекає гарячий чай із тульським самоваром; триразове харчування із заморською тушонкою...ліжечко із свіженько- випрасованою білизною...та безкоштовні перемовини із матусею...А у кого виникнуть скарги на комфорт--- представник " Червоного хреста "-- прийме Вас без черги ...
ОТАКІ КОНТРАСТИ НАШОЇ ВІЙНИ .../за відчекрежені голови нашим воїнам--- вдаримо ." нашим" всеперемагаючим" неосяжним .ГУМАНІЗМОМ !!!