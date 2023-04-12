Обговорили подальші кроки допомоги Україні, - Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Поінформував про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі. Ми боремося за спільні цінності – свободу і демократію.
Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки – оборонної і фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором.
Дякую за візит в Україну. Це є важливим сигналом підтримки нашої держави та всього українського народу".
Будь ласка, зачекайте...
1. вор резников, пересчитывая деньги за яйца, заявляет "ударных группировок не наблюдаю".
2. абдристович с гранатометом, ищет танк.
Время и место: почему Украина не начинает наступление, и как к нему готовится Россия?
Почитайте кому интересно.
@RozenkoPavlo
·
10 ч
Стадіон, так стадіон пам'ятаєте? Дебати Порошенка із Зеленським!
А пам'ятаєте, хто на «розігріві» тоді у фан-секторі Зеленського виступав?
Нагадаю вам цих «славних пацанів»!!