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Зеленський (17470) Конгрес США (852) Сенат США (421)

Обговорили подальші кроки допомоги Україні, - Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Поінформував про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі. Ми боремося за спільні цінності – свободу і демократію.

Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки – оборонної і фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором.

Дякую за візит в Україну. Це є важливим сигналом підтримки нашої держави та всього українського народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США від Республіканської парті продовження безпекової підтримки України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
А єрмак відразу передає зміст розмови рашистам чи після зустрічі?
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12.04.2023 20:14
+8
К этой футболке нужен комплект.
1. вор резников, пересчитывая деньги за яйца, заявляет "ударных группировок не наблюдаю".
2. абдристович с гранатометом, ищет танк.
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12.04.2023 20:29
+7
щоб його розірвали від тих шашликів .. і скумбрію
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12.04.2023 20:05
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12.04.2023 20:03 Відповісти
а че,креативненько)
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12.04.2023 20:07 Відповісти
К этой футболке нужен комплект.
1. вор резников, пересчитывая деньги за яйца, заявляет "ударных группировок не наблюдаю".
2. абдристович с гранатометом, ищет танк.
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12.04.2023 20:29 Відповісти
То він крім нєтлєнки вже й сувенірку освоїв..це він зря..пес Патрон у рейтингу продажів точно його зробить..хоча, якщо Зе почне себе у вигляді м'яких іграшок випускати, то шамани вуду можуть скупити)) або ізвращуги якісь))
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12.04.2023 20:29 Відповісти
..идиотам "зайдёт"
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12.04.2023 20:36 Відповісти
І даремно не хочу!
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12.04.2023 20:59 Відповісти
креативненько, но вместо танков (вражеских по задумке автора?) должны быть разрушенные дома из Мариуполя, Мрия и тд
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12.04.2023 21:06 Відповісти
щоб його розірвали від тих шашликів .. і скумбрію
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12.04.2023 20:05 Відповісти
Результат двухпартийного консенсуса.

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12.04.2023 20:09 Відповісти
А єрмак відразу передає зміст розмови рашистам чи після зустрічі?
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12.04.2023 20:14 Відповісти
Скільки тобі платять ботяря???
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12.04.2023 20:18 Відповісти
А тобі скільки?
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12.04.2023 20:28 Відповісти
Чий ботяра? От ти подоляківський бот, бо їх основна фішка всіх, хто критикує зермака, називати ботами.
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12.04.2023 21:01 Відповісти
Як казав Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".Хочу зазначити НЕмалороські, а українські (Порохоботи)
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12.04.2023 21:07 Відповісти
Але ж бубачка сам особисто винюхував всі соцмережі і закоулки і не знайшов жодної ботоферми Пороха Як ти можеш це пояснити подолякобот?
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13.04.2023 00:38 Відповісти
Я зрозумів, що ти лайно собаче яке відкриває свій рота
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12.04.2023 20:19 Відповісти
Щоб щось розуміти потрібно мати мізки, так що не лести собі, грамотію!
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12.04.2023 20:23 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-65238838
Время и место: почему Украина не начинает наступление, и как к нему готовится Россия?

Почитайте кому интересно.
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12.04.2023 20:19 Відповісти
Интересная статья, спасибо
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12.04.2023 21:08 Відповісти
Такии собі діловии поц .
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12.04.2023 20:20 Відповісти
І Єрмачок поруч пасе тряпошну ляльку.
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12.04.2023 20:27 Відповісти
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12.04.2023 20:39 Відповісти
..для повної іділії не вистачає Бєні і мертвечука
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12.04.2023 20:41 Відповісти
Старий запис
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12.04.2023 21:09 Відповісти
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12.04.2023 21:44 Відповісти
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

·

10 ч

Стадіон, так стадіон пам'ятаєте? Дебати Порошенка із Зеленським!
А пам'ятаєте, хто на «розігріві» тоді у фан-секторі Зеленського виступав?
Нагадаю вам цих «славних пацанів»!!

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12.04.2023 22:23 Відповісти
 
 